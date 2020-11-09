Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП

Кабинет Министров выделил 1 миллиард гривен на закупку тестов на антитела к коронавирусу.

Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенный на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов", - сообщили в ОП.

Отмечается, что сейчас уже заказаны первые 100 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

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