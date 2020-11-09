Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров выделил 1 миллиард гривен на закупку тестов на антитела к коронавирусу.
Об этом сообщает Офис Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Дополнительно правительство проводит закупки тестов на антитела. За выделенный на это 1 млрд грн будет закуплено 3 млн таких тестов", - сообщили в ОП.
Отмечается, что сейчас уже заказаны первые 100 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.
Топ комментарии
+2 KvarrK
показать весь комментарий09.11.2020 16:28
+2 Алекс S. Pоман
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+2 Oleg UA Lebedinec
показать весь комментарий09.11.2020 16:33
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Тисячі медиків перенесли, хворіють на корону та вмирають.
Потрапити в лікарню навіть з позитивним тестом вже неможливо!
Люди платять за тести великі гроші і довго очікують відповідей.
В лікарнях немає місць, кисню, можливості апаратів ШВЛ вичерпані.
Зеленський весною взяв під особистий контроль боротьбу з COVID, а замість роботи записував ролики.
З Фонду Ковід левова частка пішла на дороги.
Це міжнародні гроші на підтримку людей, а не асфальту.
Сьогодні також забирають кошти в онкохворих, в 2021 році коронавірусного фонду взагалі не буде!
Тепер у ЗЕ кажуть, що лікуватимуть лише "перспективних" хворих. Ну, що, зебобіки, вам тепер прикольно?
ЗЕвлада влаштувала українцям геноцид!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13299472.html
300 000 000. И почем они будут в Эпицентре?
Ще на початку епідемії.
Брехав, засранець.