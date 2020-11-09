Карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауна, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", - отметил президент.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что заметно увеличивается количество людей в масках, ведь украинцы начали более ответственно относиться к противоэпидемическим мерам.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Пожалуйста, подождите...
Вітаю! Ви зробили це разом.
"Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування,що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року"
Джерело
-Якщо навіть назвати карантин "вихідного дня", то це не означає, що слід забороняти галузі торгівлі (а лише їх обмежувати) , а слід заборонити пенсіонерами і дітям покупки в суботу і в неділю, дозволивши "запаковуватися" всім працюючим. А в робочі дні дозволити покупки всім пенсіонерам і дітям. Кількість людей в цих категоріях в Україні - приблизно однакова.
-Лише тоді буде зменшено скупчення людей в громадському транспорті та в закладах торгівлі. Для цього ж і вводиться карантин!
-Працюючі ж більш мобільні, як на громадському, так і на власному транспорті. Та й за місцем їх праці - в більшості є торгові точки... Пенсіонери ж практично не мають свого авто, або ВЖЕ не можуть ним користатися (окрім мам, бабусь і прадідусів чиновників та олігархів- хе-хе). Тому пенсіонерам і дітям - п'ять робочих днів на покупки ( вони ж можуть закупитися і для сімей своїх дітей), а працюючим для закупок - два вихідних (і щоденні за місцем роботи).
Наступна дурість МОЗ: - "З понеділка всі планові операції та госпіталізації заборонені"
- А що всі хірурги, анастезіологи, кардіологи, онкологи, таракальні, фахівці з репродуктивної медицини (акушери), гельмінтології, отоларингологи , офтальмологи, гастроентерологи, нефрологи, ендокринологи і ін. також лікуватимуть ко-від, як епідеміологи? А що, їх відділення хіба не відокремлені від епідеміологічних- для уникнення інфікування? А є ж цілий ряд суто спеціалізованих і окремо розташованих інститутів, клінік, центрів по лікуванню окремих хвороб і які не мають НІЯКИХ стосунків з проблемами хворих на ко-від... І їх також... - одним махом? Чи їм запропонують відпустку за свій рахунок?
"Косити всіх підряд" і однією сапою - то так знайоме з "95-го кварталу"... Як і "лікувати всіх і від всіх хвороб... зеленкою, чи йодом, чи алхімією, чи "ворожками від Гордона"...
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4 листопада о 08:12 ·
ВАЖЛИВО! Особливо тим, хто ще не хворів.
Вчера, 17 октября, всемирно известный американский реаниматолог и ученый Пол Марик (Paul E. Marik) сделал подробный доклад о коронавирусе, подытожив все знания об этой болезни, известные человечеству на сегодняшний день (видео на английском и тезисный перевод на русский).
Ковид - болезнь, подобной которой еще не было. Это беда. В день у нас семьдесят тысяч заболевших и идет рост. Зимой будет плохо. Готовьтесь.
Количество неправильной информации в интернете зашкаливает. Соцсети распространяют неверную информацию. Мы должны опровергать ерунду типа, что пить отбеливатель спасет от ковида!
Ковид - не грипп, т.е. совсем не похож на грипп. (Показывает график смертности по возрастам: грипп и ковид). При гриппе происходит стимуляция синтеза интерферона, при ковиде - его подавление со всей иммунной системой. Ковид не похож ни на одну другую болезнь, тк вызывает цитокиновый шторм, это опасный и коварный вирус. Сложный и запутанный механизм.
Скорее всего, вирус от летучей мыши, где промежуточный носитель, не вполне понятно, перескочил на человека.
Ковид связывается с АСЕ-2 рецептром в носоглотке и включает протеолиз для проникновения в клетку хозяина. В геноме 28 белков, 4 структурных, 8 вспомогательных, остальные - неструктурные белки, первичный транскрипт подвергается протеолизу.
РТ-ПЦР для обнаружения вируса использует небольшой участок вирусного генома (не весь вирус), в америке это один участок, в европе - другой. Отсюда могут быть расхождения.
Неструктурные белки ковида подавляют синтез белков в клетке хозяина, в основном блокируя иммунный ответ: ингибирование трансляции человеческой рнк, инактивация НК (NK) клеток, блокада синтеза интерферона, ингибирование синтеза МНС-1, мешает автофагии и апоптозу и тд. Иммуный ответ в клеткax хозяина подавлен. Hеструктурные белки защищают вирус от человеческой иммунной системы.
Как распространяется: Главный способ - капельный. Также аэрозоль, это дальше шести футов, особенно зависает внутри помещений. С поверхности (фомиты) видимо, не очень важный, если вы не находитесь в эпицентре ковида, сюда же вопрос стабильности вируса в среде.
Позиция Сидиси (CDC) по этому вопросу - их перевертыши "да,нет, да, нет, да" внесли дополнительную сумятицу.
При разговoре с каждым (!) выдохом выходит примерно миллион вирусных частиц (вирионов). Вирус с вдыхаемым воздухом попадает в носоглотку к случайному бедолаге и там бурно реплицируется в защищенной от иммунитета среде.
Таким образом, самая бурная репликация вируса с наращиванием вирусной нагрузки происходит в носоглотке. Далее вирус попадает в легкие аспирационным путем.
Заразившийся ковидом наиболее заразен в инкубационном периоде до появления симптомов, и (меньше) в первые дни симптомов. В этом основная засада. САРС и МЕРС наиболее заразны с момента пoявления симптомов. Повторить: ковид ниболее заразен с огромной вирусной нагрузкой в пресимптоматичных людях. Вирусная репликация в нососглотке дотигает пика до начала симптомов. Наиболее заразны те, кто об этом не знает.
Наиболее эффективный способ борьбы с ковидом: маски. Обязательно и всем. Маски защищают и себя, и окружающих (Показывет хирургическую маску). Надев маску, человек не распространяет вирусы, и одновременно уменьшaется количество вирусных частиц, которые человек вдыхает если вдыхает (инокулюм, inoclum). Важно: тяжесть заболевания завиcит от размера инокулюма, те ктo вдохнул меньше вируса - заболел легче или перенес асимптоматично. Сам доктор Марик тому доказательство: полгода уже среди интубируемых реанимационых ковидных больных, в маске и ППЕ, тьфу-тьфу, как огурчик.
Итак. Репликационная фаза вируса максимальна до появления симптомов. В легочной фазе у человека уже нет живого вируса, но есть циркулирующие ошметки вируса (viral debri). Иммунный ответ на эти ошметки убивает хозяина. Живой вирус не убивает.
Температура держится 12 дней. Человек чувствует себя лучше на 6-8 день, но в этом коварство вируса: появляются респираторные симптомы. У некоторых бывет молчаливая гипоксемия, т.наз счастливые гипоксики, сатурация кислорода 43%, а он не чувствует - 3-4 дня такого прогресса, реанимация, интубация, смерть.
Положительный ПЦР не означает, что человек заразен. Ошметки вируса дают положительный ПЦР. Чувствительность ПЦР 80%. Можно быть негативным по ПЦР и иметь ковид.
Живой вирус и вирусная нагрузка: после восьмого дня с момента появления смптомов живой вирус не выделяется, а ПЦР может быть положительным до семидесяти дней. Можно быть положительным по ПЦР и не быть заразным. После шестого дня инфекционность падает. Считается что с десятого дня больной человек не заразен даже если ПЦР положительный.
После 6-8 дня лавинообразно нарастает отложенный иммунный ответ на вирусные ошметки с выделением цитокинов (стимуляторов иммунных клеток). Нарастает эдотелит, проницаемость сосудов, активация свертываемости. Цитокиновый шторм убивает хозяина.
Цитокиновые сигнальные пути избыточны и увеличение цитокинов скорее всего вызвано освобождением из дохлого вируса большого колицества одноцепочечной РНК (сс рнк, ss rna). Одноцепочечная рнк очень иммуногенна, ничто не сравнится. Предстоит выяснить, почему.
На анaлизе крови снижение B, Т (СД4, СД8), и НК клеток. Биомаркеры воспaления повышены (д-димер, феррритин, итд).
В умерших находят очень мало вируса, но обширное повреждение эндотелия, активацию макрофагов, тромбоз.
Итого. Три фактора ведущие к полиорганной недостаточности и смерти: гипоксия, цитокиновый шторм, гипер-коагуляция.
Hеоднородность течения болезни. Количество попавшего в организм вируса имеет зачение! Носите маску!
У некoторых есть кpоcс-реактивность к другим коронавирусам. Возраст, мужской пол и лишний вес - факторы риска ведущие к смерти.
Как лечить: зависит от фазы.
В репликационной фазе вируса - антивирусные. Анивирусные не помогают в поздней стадии. Ремдесивир надо давать рано. Возможно, ивермектин имеет активность.
В легочной фазе - противовоспалительные. В лeгочной фазе падает сaтурация кислорода. Некотрые люди даже не имеют симптомов гипоксии, потому что вирус нейротоксичен.
Pемдесивир показывает очень слабое улучшение (11 дней против 15 дней), обсуждается как сделаны трайлы, кое-где натянуто за уши. Ремдесивир помогает в мягких случаях до начала цитокинового шторма.
Вышло только что европейское WHO Solidarity study, ремдесивир там провалился. Если у вас есть акции Гилеада, производителя ремдесивира, продайте их сейчас! Так же провалились интерферон и хлороквин. Хороших антивирусных нет. Антивирусные работают только в начале!
Чтo работает? Стероиды. Медрол. Противовоспалительные стероиды в поздней, легочной фазе. Чем тяжелее больной, тем выраженнее эффект стероидов. Eсли больной еще не получает кислорода, стероиды не нужны, они вредят. (Зачем Трампу давали стероиды? Значит он был на кислороде?)
Стероиды надо давать достаточно долго, десять дней. Быстрое снятие со стероидов - ни-ни.
Дают Витамин Ц (внутривенно в выской дозе) и Витамин Д.
Антикоагуляция. Чем тяжелее пациент, тем более полезна антикоагуляция.
ЗЫ: мой прогноз: конечно нет.
- В чому різниця між мавпою звичайною і "зеленою", на місці пілота?
- В тому, що літак зі звичайною мавпою долетить до місця призначення, бо люди, що її туди посадять, включать автопілот... А ті, що посадили в крісло "зелену мавпу", автопілот включить забули, і ця дурна макака пробує управлять літаком "вручну"... В результаті літак розіб"ється...