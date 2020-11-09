В Украине введут карантин выходного дня, - Степанов
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В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будим предлагать жесткий карантин выходного дня – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Все остальное, в частности, общепиты будут работать только на вынос, ТРЦ мы рекомендуем закрывать, не проводить мероприятия", - сказал он.
Топ комментарии
+24 Воробьев Павел
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+20 Olex2014
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+16 Radoslav Sikorsky
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Это не смешно.Идёт постепенное ущемление прав и свобод граждан.
.Маска, как символ рабства, а карантин, как методика приучения к покорности.
-Якщо навіть назвати карантин "вихідного дня", то це не означає, що слід забороняти галузі торгівлі (а лише їх обмежувати) , а слід заборонити пенсіонерами і дітям покупки в суботу і в неділю, дозволивши "запаковуватися" всім працюючим. А в робочі дні дозволити покупки всім пенсіонерам і дітям. Кількість людей в цих категоріях приблизно однакова.
-Лише тоді буде зменшено скупчення людей в транспорті та закладах торгівлі.
-Працюючі ж більш мобільні, як на громадському, так і на власному транспорті. Та й за місцем їх праці - в більшості є торгові точки... Пенсіонери ж практично не мають свого авто, або ВЖЕ не можуть ним користатися (окрім мам, бабусь і прадідусів чиновників та олігархів- хе-хе). Тому пенсіонерам і дітям - п'ять робочих днів на покупки, працюючим - два вихідних.
- нєт, дєткі, ви будєтє мєньше єсть!
...и все ЕПИЦЕНТРЫ...
тут просто делают вид, что что-то делают, без надежды на какой-либо позитивный результат и без попытки каких либо манипуляций. простая, бессмысленная и беспощадная имитация деятельности.
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