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В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов

В Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос, ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - сказав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
...в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки...

...и все ЕПИЦЕНТРЫ...
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09.11.2020 09:27
+20
Вб'ють малий бізнес.
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09.11.2020 09:20
+16
Т.е. у вируса будет выходной?
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09.11.2020 09:21
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Смэшьно... В Украине введут карантин выходного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7723
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09.11.2020 09:20 Відповісти
Закривайтe школи на карантин: в класах, дe працює супруга, нeма від трeтини до половини учнів. Хворіють діти, іх батьки та вчитeлі. Діти, лeгко пeрeносять, алe поширюють заразу від родини до родини. Одна вчитeлька в нас помeрла місяць тому від ковід. Щe одна важко хворіє. Кeрівництво дали вчитeлям лишe одну маску за вeсь час, а вчитeлі пeрeбувають у класі 40 мeтрів з 30-35 учнями і так 5-6 уроків. В сусідніх краінах школи закрили, а в нас хочуть добити вчитeлів, щоб пeнсію нe платити - аж 3 тисячі гривeнь
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09.11.2020 09:29 Відповісти
Ну а ти хочеш добити ще і батьків...
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09.11.2020 09:40 Відповісти
Так не понятно в классе по 30-35 или треть? А кто с детьми 1-3 класса дома сидеть будет?
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09.11.2020 09:41 Відповісти
Смэшьно

Это не смешно.Идёт постепенное ущемление прав и свобод граждан.
.Маска, как символ рабства, а карантин, как методика приучения к покорности.
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09.11.2020 10:17 Відповісти
В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7431
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09.11.2020 10:46 Відповісти
Вірно, це не СМЕШНО...
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09.11.2020 10:55 Відповісти
В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 7692
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09.11.2020 13:53 Відповісти
Знову тупість ...

-Якщо навіть назвати карантин "вихідного дня", то це не означає, що слід забороняти галузі торгівлі (а лише їх обмежувати) , а слід заборонити пенсіонерами і дітям покупки в суботу і в неділю, дозволивши "запаковуватися" всім працюючим. А в робочі дні дозволити покупки всім пенсіонерам і дітям. Кількість людей в цих категоріях приблизно однакова.

-Лише тоді буде зменшено скупчення людей в транспорті та закладах торгівлі.

-Працюючі ж більш мобільні, як на громадському, так і на власному транспорті. Та й за місцем їх праці - в більшості є торгові точки... Пенсіонери ж практично не мають свого авто, або ВЖЕ не можуть ним користатися (окрім мам, бабусь і прадідусів чиновників та олігархів- хе-хе). Тому пенсіонерам і дітям - п'ять робочих днів на покупки, працюючим - два вихідних.
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09.11.2020 15:03 Відповісти
Вб'ють малий бізнес.
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09.11.2020 09:20 Відповісти
Па приколу же! В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 9506
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09.11.2020 09:32 Відповісти
Туда ему и дорога. Раз проголосовали за Зеленского, то пусть теперь за копейки горбатятся на Коломойского и Ахметова. Урок должен быть выучен.
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09.11.2020 09:39 Відповісти
"зато хоть посмеемся" (с) зебилы два года назад. Ну так смейтесь теперь.
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09.11.2020 10:03 Відповісти
Він сам себе вбиває куди не зайдеш всюди без масок, ніхто не вимагає, зайдіть в епіцентр чи сільпо без маски
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09.11.2020 13:48 Відповісти
Песню про комбайнеров ..запевай
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09.11.2020 09:21 Відповісти
Т.е. у вируса будет выходной?
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09.11.2020 09:21 Відповісти
Откуда армии силовиков на зарплаты брать будут ?С каких потоков ?
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09.11.2020 09:22 Відповісти
- папа, а єслі подорожаєт водка, ти будєшь мєньше піть?
- нєт, дєткі, ви будєтє мєньше єсть!
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09.11.2020 09:25 Відповісти
Тю, в долг возьмут. Отдавать все равно не им, а нам.
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09.11.2020 09:40 Відповісти
Вы лудше зделайте рабочий день выходного дня для семейных лекарей. А то в субботу и васкрисенье хоть не балей!
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09.11.2020 09:23 Відповісти
Очередной удар по бизнесу без особого толку по снижению заражений, либо делайте полный карантин на 2 недели или не страдайте ерундой.
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09.11.2020 09:25 Відповісти
"Врач сказал в морг, - значит в морг"
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09.11.2020 09:28 Відповісти
Іди на ***, Степанов !
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09.11.2020 09:27 Відповісти
...в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки...

...и все ЕПИЦЕНТРЫ...
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09.11.2020 09:27 Відповісти
3в 1
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09.11.2020 09:28 Відповісти
Врешті, не бачу різниці між ризиком інфікування в умовному Сільпо та умовному Епіцентрі.
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09.11.2020 10:55 Відповісти
Брєд. Аби шось ввести, шоб було за шо відзвітувати перед головними коронафашистами.
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09.11.2020 09:28 Відповісти
Аби щось робити та казати - показуха. Вжe в лікарню нe бeруть з ковід - нeма місць. Закривайтe школи яe у Польші
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09.11.2020 09:30 Відповісти
школы ничего не меняют. от слова вообще. в Сумах школы закрыты с 13 октября, т.е. месяц уже, но на картину с "короной" закрытие школ и садиков не повлияло никак.
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09.11.2020 09:39 Відповісти
Школы и садики всегда были и есть рассадником вирусных инфекций. Достаточно одного больного ребенка, которого родители вытолкали в школу(потому что все равно некуда его девать), чтобы заболело полкласса. И разнесли заразу в десятки семей.
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09.11.2020 09:43 Відповісти
выше чуть прочти. школы закрыты месяц, как и садики. заболеваемость растет так же, как и до закрытия. не изменилось совсем ничего, от слова вообще.
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09.11.2020 09:56 Відповісти
А вот этого никто не знает, на самом деле. Может уже был бы северный песец, а так оттянули неизбежное. Что не отменяет того факта, что детские коллективы вносят существенный вклад в распространение инфекций. Вот вообще всех. Да и не инфекций тоже. Вот где в наше время в городе можно подхватить вшей нормальному человеку? Ответ прост, дети из садика принесли. (из личного опыта)
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09.11.2020 10:07 Відповісти
как не знает никто? статистика тестирования ежедневно ведется. после закрытия школ и садиков кривая роста осталась точно такой, как до закрытия.
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09.11.2020 10:11 Відповісти
Воот. А в Киеве школы не закрывали и кривая роста что-то очень быстро устремилась к бесконечности.
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09.11.2020 10:28 Відповісти
в Сумах она стремится точно так же. но Киев еще даже не в "красной" зоне, хотя количество населения в Сумах и Киеве не сравнить.
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09.11.2020 10:40 Відповісти
У Степанова всі дні - вихідні. А в суботу й неділю йому заздрісно, що у інших також вихідний. Отож він усім відімстив.
В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 6133
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09.11.2020 09:32 Відповісти
какой толк от подобных полумер? либо полный карантин, либо не морочьте голову.
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09.11.2020 09:37 Відповісти
Низзя, мудрый нарид не поймет. Это же популисты, они никогда не будут делать что-то полезное, они будут делать то, что нравится "мудрому нариду". А простой мудрый нарид всё равно в выходные делает две вещи - идет в магазин купить водки и напивается ею дома, так что ему пофиг будет на такой карантин.
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09.11.2020 09:45 Відповісти
"Вікно Овертона" чув про таке поняття? Погугли якщо не чув.
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09.11.2020 10:36 Відповісти
если ты намекаешь на попытку манипуляции общественным мнением, то это здесь по моему мимо.
тут просто делают вид, что что-то делают, без надежды на какой-либо позитивный результат и без попытки каких либо манипуляций. простая, бессмысленная и беспощадная имитация деятельности.
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09.11.2020 10:47 Відповісти
Кретин выходного дня, что делать тем кто работает в субботу?
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09.11.2020 09:39 Відповісти
Уходить на карантин с понедельника по пятницу. Назло Степанову.
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09.11.2020 10:07 Відповісти
кто контролирует УЖЕ болеющих, находящихся "на домашнем карантине"? НИКТО. Что мешает им выходить на улицу за продуктами?? а есть то хочется.... НИКТО. Так о чем вообще эти меры?? Это ИДИОТИЗМ. Надо расширять места, проводить обучение волонтеров-санитаров, чтобы они умели хоть капельницу поставить. Надо закупать препараты, антибиотики в страну.....дегенераты. Зарыть землю в песок как страус и проблемы не видно-это вся их методика.
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09.11.2020 09:45 Відповісти
Я тебе даже больше скажу, болеющим никто не мешает ездить в транспорте на работу, потому что "есть то хочется", и надо идти работать. Но наша хитровыделанная власть делает вид, что про это ничего не знает, потому что иначе её будут иметь во все дыры те богатые спонсоры, которые её привели ко власти. Не для того они это делали, чтобы терпеть убытки.
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09.11.2020 09:48 Відповісти
А хто сказав що хворіти на інфекційну хворобу це "смертельна пандемія", якою можна під благими намірами мостити дорогу в пекло для тупих баранів.
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09.11.2020 10:35 Відповісти
Ну, больше миллиона смертей и 50 миллионов заболевших по всему миру, это уже никак не похоже на "обычный грипп", как не пытайся сделать вид "никакого вируса не существует", проблема от этого не исчезнет.
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09.11.2020 10:44 Відповісти
Так хвороба є і її створили штучно, тільки вона не є такою, яка повинна зупиняти економіки країн і світу вцілому та нівелювати веклику кількість законних прав та свобод людей. Справжня смертельна пандемія сама зупинить все без нагнітання істерики через ЗМІ та Інтернет і її рекламування через роти продажних вороватих чиновників. А те що тобі через ЗМІ пхають в голову і ти все сприймаєш на віру, то мабуть і написи на заборах тебе дуже турбують. А те що політика це майже завжди брехня та маніпуляції, то цього ти примітивний явно не знаєш.
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09.11.2020 10:52 Відповісти
А навіщо її тоді штучно створювали? Для стимуляції економіки?
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09.11.2020 15:03 Відповісти
Шапочку из фольги надень, а то я сейчас тобой начну манипулировать. Зачем ты вообще в интернет зашел, если тут тебя всё равно будут обманывать? Отрежь все провода и выбрось компьютер, при его помощи тобой манипулируют.
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09.11.2020 17:23 Відповісти
Читайте уважно завжди те, що я пишу про ситуацію в світі та нашій грішній Україні і про ці "пандемії", що є насправді злочинними соціальними експерементами, які тепер роблять вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ та Інтернет і будете трохи грамотніші та освідченіші, а не просто тупими загнаними стадними прямоходячими мавпами.
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09.11.2020 10:32 Відповісти
В транспорте и на заправках вирус погибает мгновенно.
В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 1635
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09.11.2020 11:07 Відповісти
В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4288

...
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09.11.2020 11:14 Відповісти
Люди! Что за карантин? Я так понимаю, что нельзя в выходные пойти в ресторан и ВСЁ? Так и закрыли бы их вместе с "вельветами" и прочая на ЭТО время. Или таки ВСЕ будут сидеть по домам безвылазно? Тогда зачем будут работать магазины... аптеки и маршрутки? Кто объяснит действия, а то как-то нужно дедушке сказать, почему я к нему не приеду в выходные. Степанов загадками говорит, а я их разгадывать не умею.
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09.11.2020 14:21 Відповісти
Вот для того, чтобы к дедушкам не ездили, его и вводят, по научному это называется ограничение социальных контактов населения. Формально это должно приводить к уменьшению скорости распространения инфекции. Но, поскольку никто не проводил никаких исследований насчет эффективности такого метода, остается только верить на слово чиновникам.
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09.11.2020 17:26 Відповісти
Не верю.
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09.11.2020 17:57 Відповісти
При работающих школах и детсадах - это решение не только бессмысленно с точки зрения защиты от ковида и вредно с точки зрения экономики, но и попросту ИДИОТИЧНО! Феерические деграданты сейчас во власти.
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09.11.2020 16:51 Відповісти
И это называется карантин? Это детский сад!
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09.11.2020 17:33 Відповісти
 
 