В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов

В Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос, ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - сказав він.

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