В Україні запровадять карантин вихідного дня, - Степанов
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В Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
"Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня - з 00:00 суботи до 00:00 понеділка в країні працюватимуть виключно продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки. Все інше, зокрема, заклади громадського харчування будуть працювати тільки на винос, ТРЦ ми рекомендуємо закривати, не проводити заходи", - сказав він.
Топ коментарі
+24 Воробьев Павел
показати весь коментар09.11.2020 09:27
+20 Olex2014
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+16 Radoslav Sikorsky
показати весь коментар09.11.2020 09:21
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Будь ласка, зачекайте...
Это не смешно.Идёт постепенное ущемление прав и свобод граждан.
.Маска, как символ рабства, а карантин, как методика приучения к покорности.
-Якщо навіть назвати карантин "вихідного дня", то це не означає, що слід забороняти галузі торгівлі (а лише їх обмежувати) , а слід заборонити пенсіонерами і дітям покупки в суботу і в неділю, дозволивши "запаковуватися" всім працюючим. А в робочі дні дозволити покупки всім пенсіонерам і дітям. Кількість людей в цих категоріях приблизно однакова.
-Лише тоді буде зменшено скупчення людей в транспорті та закладах торгівлі.
-Працюючі ж більш мобільні, як на громадському, так і на власному транспорті. Та й за місцем їх праці - в більшості є торгові точки... Пенсіонери ж практично не мають свого авто, або ВЖЕ не можуть ним користатися (окрім мам, бабусь і прадідусів чиновників та олігархів- хе-хе). Тому пенсіонерам і дітям - п'ять робочих днів на покупки, працюючим - два вихідних.
- нєт, дєткі, ви будєтє мєньше єсть!
...и все ЕПИЦЕНТРЫ...
тут просто делают вид, что что-то делают, без надежды на какой-либо позитивный результат и без попытки каких либо манипуляций. простая, бессмысленная и беспощадная имитация деятельности.
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