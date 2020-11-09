Карантин вихідного дня допоможе уникнути жорсткого локдауну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням і запобіганням коронавірусній інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", - зазначив президент.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали більш відповідально ставитися до протиепідемічних заходів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.