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Від грипу найперше вакцинують медиків інфекційних лікарень і екстреної допомоги, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Від грипу найперше вакцинують медиків інфекційних лікарень і екстреної допомоги, - Ляшко

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що медичні працівники інфекційних лікарень та екстреної медичної допомоги будуть пріоритетно вакциновані проти грипу за державний кошт.

Про це Ляшко сказав під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні глобальний дефіцит вакцини. Але МОЗ із цього понеділка почало розвозити перші дози вакцини проти грипу, вони будуть направлені медичним працівникам, які першими зустрічають хворих із коронавірусом. Інфекційні лікарні, екстрена медична допомога - це ті медичні працівники, які пріоритетно будуть провакциновані проти грипу за державні кошти", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що тільки шляхом планових, а також позапланових, якщо вони були пропущені, щеплень ми зможемо ефективно і якісно впливати на епідситуацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна переходить до другого етапу реагування на поширення коронавірусу, - Ляшко

За його словами, треба робити щеплення, щоб додатково не навантажувати систему охорони здоров'я хворими на дифтерію, кір, краснуху, паротит та інші інфекційні хвороби.

Автор: Анастасія Потіха
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Сатана Ляшко, по исследованиям калифорнийских ученых прививка от гриппа увеличивает вероятность заболеть другими инфекциями и коронавирусом на 65%, не гарантирует ничего и даже не защищает толком от гриппа.Вакцина от гриппа не препятствует распространению гриппа. Что ты, падла, навязывешь людям?
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09.11.2020 17:11 Відповісти
я предполагаю что после калифорнийских исследований вакцины от гриппа переизбыток и цена нулевая.

ну так почему бы зе-проходимцам не нажиться на этом и заодно дальше подорвать медицину, выводя врачей из строя...
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09.11.2020 17:43 Відповісти
"Кончается кислород, помоги": перед смертью прислал смс (c ) От гриппа в первую очередь вакцинируют медиков инфекционных больниц и экстренной помощи, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2014
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09.11.2020 17:16 Відповісти
Ой дебил .... Хотя в доле по откатам с вакцины- к гадалке не ходи...
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09.11.2020 17:38 Відповісти
 
 