Водія, який збив велосипедиста в Києві, засуджено до 6 років ув'язнення

Дарницький районний суд міста Києва засудив до 6 років позбавлення волі водія, який збив велосипедиста біля станції метро "Харківська" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Дорожня подія сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана біля станції метро "Харківська" у Дарницькому районі столиці.

Водій фургона Volkswagen Transporter, здійснюючи поворот перед нерегульованим пішохідним переходом, обладнаним велосипедною доріжкою, не впевнився в безпеці такого маневру і збив велосипедиста, коли той перетинав дорогу по переходу.

Потерпілий велосипедист 1937 р.н. від травм помер у лікарні.

Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому правопорушенні і призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

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