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Водія, який збив велосипедиста в Києві, засуджено до 6 років ув'язнення

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Водія, який збив велосипедиста в Києві, засуджено до 6 років ув'язнення

Дарницький районний суд міста Києва засудив до 6 років позбавлення волі водія, який збив велосипедиста біля станції метро "Харківська" у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Дорожня подія сталася 28 лютого 2019 року на проспекті Миколи Бажана біля станції метро "Харківська" у Дарницькому районі столиці.

Водій фургона Volkswagen Transporter, здійснюючи поворот перед нерегульованим пішохідним переходом, обладнаним велосипедною доріжкою, не впевнився в безпеці такого маневру і збив велосипедиста, коли той перетинав дорогу по переходу.

Потерпілий велосипедист 1937 р.н. від травм помер у лікарні.

Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому правопорушенні і призначено покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

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Топ коментарі
+5
зайцевой за 5 трупов и 6 покалеченных всего червончик вкатили.
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09.11.2020 18:18
+3
За вбивство з особливою жорстокістю Каті Гандзюк виконавцям дали 6 років і за ненавмисне теж 6 років. Це правосуддя?
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09.11.2020 19:59
+2
чисто с юридической точки зрения это не убийство.
нарушение ПДР повлекшее жертвы.
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09.11.2020 17:53
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шесть лет за убийство человека ?
всего-то....
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09.11.2020 17:44 Відповісти
чисто с юридической точки зрения это не убийство.
нарушение ПДР повлекшее жертвы.
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09.11.2020 17:53 Відповісти
ну да, кицьку переїхав
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09.11.2020 18:11 Відповісти
зайцевой за 5 трупов и 6 покалеченных всего червончик вкатили.
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09.11.2020 18:18 Відповісти
С февраля 2019 года в СИЗО.год и десять месяцев умножаем на два по закону Савченко,считай 2,8 уже отсидел,ещё пару лет и можно на УДО.
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09.11.2020 19:29 Відповісти
Він в СІЗО скоріш за все не сидів.
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09.11.2020 20:32 Відповісти
та забудьте уже за закон Савченко, его давно отменили
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09.11.2020 21:09 Відповісти
закон сявченко вже давно скасований
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09.11.2020 22:24 Відповісти
ну и збс
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09.11.2020 22:38 Відповісти
Эти твари постоянно на тротуарах пешеходов шугают. Одним меньше.
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09.11.2020 18:20 Відповісти
Этот никого не шугал,а ехал по велосипедной дорожке.читай внимательно.
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09.11.2020 19:25 Відповісти
ИДИОТИЗМ !!! 6 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ПРАВА НА 3 ГОДА !!!
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09.11.2020 18:52 Відповісти
это шоб на зоне не ездил и никого не задавил
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09.11.2020 22:39 Відповісти
3 года начинают течь после истечения срока лишения свободы.
Идиотизм - это эмоционально комментировать вещи, в которых ничего не понимаешь.
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26.11.2020 16:25 Відповісти
А за измену Родине пять с отсрочкой....
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09.11.2020 19:15 Відповісти
За вбивство з особливою жорстокістю Каті Гандзюк виконавцям дали 6 років і за ненавмисне теж 6 років. Це правосуддя?
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09.11.2020 19:59 Відповісти
здається там була угода з слідством, вони здали замовників чи організоторів, тому й 6р.
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09.11.2020 22:51 Відповісти
Ох#еные законы в Украине, из них делается вывод: - жизнь человека, и медного гроша не стоит.
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09.11.2020 20:05 Відповісти
вопрос в том, как велосипедист пересекал дорогу и какой баран придумал проложить велодорожку параллельно пешеходному переходу? там должен быть только пешеходный переход! что то подсказывает, что дед вряд ли спешился для перехода через дорогу...
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09.11.2020 20:10 Відповісти
почему дед должен спешиваться на велодорожке?
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09.11.2020 21:10 Відповісти
потому что пересекает проезжую часть... велодорожка не травайные пути!
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09.11.2020 21:45 Відповісти
мабуть зненацька вилетів велосипедом під колеса, а водій не встиг відреагувати.
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09.11.2020 22:55 Відповісти
дід 1937 року народження, навряд чи "літав" на велосипеді
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10.11.2020 09:40 Відповісти
В Україні правосуддя немає!
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19.11.2020 20:01 Відповісти
 
 