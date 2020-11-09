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Водитель, сбивший велосипедиста в Киеве, приговорен к 6 годам тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Водитель, сбивший велосипедиста в Киеве, приговорен к 6 годам тюрьмы

Дарницкий районный суд города Киева приговорил к 6 годам лишения свободы водителя, сбившего велосипедиста возле станции метро "Харьковская" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Дорожное происшествие произошло 28 февраля 2019 года на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская" в Дарницком районе столицы.

Водитель фургона Volkswagen Transporter, осуществляя поворот перед нерегулируемым пешеходным переходом, оборудованным велосипедной дорожкой, не убедился в безопасности такого маневра и сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу по переходу.

Пострадавший велосипедист 1937 г.р. от полученных травм скончался в больнице.

Приговором суда мужчину признали виновным в инкриминируемом правонарушении и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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Топ комментарии
+5
зайцевой за 5 трупов и 6 покалеченных всего червончик вкатили.
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09.11.2020 18:18
+3
За вбивство з особливою жорстокістю Каті Гандзюк виконавцям дали 6 років і за ненавмисне теж 6 років. Це правосуддя?
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09.11.2020 19:59
+2
чисто с юридической точки зрения это не убийство.
нарушение ПДР повлекшее жертвы.
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09.11.2020 17:53
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шесть лет за убийство человека ?
всего-то....
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09.11.2020 17:44 Ответить
чисто с юридической точки зрения это не убийство.
нарушение ПДР повлекшее жертвы.
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09.11.2020 17:53 Ответить
ну да, кицьку переїхав
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09.11.2020 18:11 Ответить
зайцевой за 5 трупов и 6 покалеченных всего червончик вкатили.
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09.11.2020 18:18 Ответить
С февраля 2019 года в СИЗО.год и десять месяцев умножаем на два по закону Савченко,считай 2,8 уже отсидел,ещё пару лет и можно на УДО.
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09.11.2020 19:29 Ответить
Він в СІЗО скоріш за все не сидів.
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09.11.2020 20:32 Ответить
та забудьте уже за закон Савченко, его давно отменили
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09.11.2020 21:09 Ответить
закон сявченко вже давно скасований
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09.11.2020 22:24 Ответить
ну и збс
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09.11.2020 22:38 Ответить
Эти твари постоянно на тротуарах пешеходов шугают. Одним меньше.
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09.11.2020 18:20 Ответить
Этот никого не шугал,а ехал по велосипедной дорожке.читай внимательно.
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09.11.2020 19:25 Ответить
ИДИОТИЗМ !!! 6 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, А ПРАВА НА 3 ГОДА !!!
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09.11.2020 18:52 Ответить
это шоб на зоне не ездил и никого не задавил
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09.11.2020 22:39 Ответить
3 года начинают течь после истечения срока лишения свободы.
Идиотизм - это эмоционально комментировать вещи, в которых ничего не понимаешь.
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26.11.2020 16:25 Ответить
А за измену Родине пять с отсрочкой....
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09.11.2020 19:15 Ответить
За вбивство з особливою жорстокістю Каті Гандзюк виконавцям дали 6 років і за ненавмисне теж 6 років. Це правосуддя?
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09.11.2020 19:59 Ответить
здається там була угода з слідством, вони здали замовників чи організоторів, тому й 6р.
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09.11.2020 22:51 Ответить
Ох#еные законы в Украине, из них делается вывод: - жизнь человека, и медного гроша не стоит.
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09.11.2020 20:05 Ответить
вопрос в том, как велосипедист пересекал дорогу и какой баран придумал проложить велодорожку параллельно пешеходному переходу? там должен быть только пешеходный переход! что то подсказывает, что дед вряд ли спешился для перехода через дорогу...
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09.11.2020 20:10 Ответить
почему дед должен спешиваться на велодорожке?
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09.11.2020 21:10 Ответить
потому что пересекает проезжую часть... велодорожка не травайные пути!
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09.11.2020 21:45 Ответить
мабуть зненацька вилетів велосипедом під колеса, а водій не встиг відреагувати.
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09.11.2020 22:55 Ответить
дід 1937 року народження, навряд чи "літав" на велосипеді
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10.11.2020 09:40 Ответить
В Україні правосуддя немає!
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19.11.2020 20:01 Ответить
 
 