Водитель, сбивший велосипедиста в Киеве, приговорен к 6 годам тюрьмы

Дарницкий районный суд города Киева приговорил к 6 годам лишения свободы водителя, сбившего велосипедиста возле станции метро "Харьковская" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Дорожное происшествие произошло 28 февраля 2019 года на проспекте Николая Бажана возле станции метро "Харьковская" в Дарницком районе столицы.

Водитель фургона Volkswagen Transporter, осуществляя поворот перед нерегулируемым пешеходным переходом, оборудованным велосипедной дорожкой, не убедился в безопасности такого маневра и сбил велосипедиста, когда тот пересекал дорогу по переходу.

Пострадавший велосипедист 1937 г.р. от полученных травм скончался в больнице.

Приговором суда мужчину признали виновным в инкриминируемом правонарушении и назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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