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"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністерство охорони здоров'я розпочало розподіл "Ремдесивіру" по регіонах.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Степанов нагадав, що препарат використовується в лікуванні пацієнтів із COVID-19.

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", – сказав міністр.

Ремдесивір почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов 01
Ремдесивір почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов 02

2 травня Ремдесивір офіційно схвалили у США для лікування коронавірусу. 29 травня повідомлялося, що вчені прийшли до висновку, ніби ремдесивір найбільш ефективний у перші дні активної реплікації вірусу; тобто, з урахуванням інкубаційного періоду, це часто досимптомні дні. На їхню думку, препарат не слід рекомендувати для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. 25 червня Комітет Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати Veklury (ремдесивіру) умовний маркетинговий дозвіл для лікування COVID-19 у дорослих і підлітків з 12 років із пневмонією, яким потрібен додатковий кисень. 16 жовтня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що "Ремдесивір" майже не знижує смертність через COVID-19. 23 жовтня "Ремдесивір" став першим затвердженим у США препаратом для лікування COVID-19.
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Топ коментарі
+4
"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
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10.11.2020 17:47
+3
Этот препарат не только бесполезен при COVID, он опасен! Но у власти же неучи, игроки куем по клавишам.
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10.11.2020 17:43
+2
"Ремдесивир" препарат с недоказанной эффективностью и с большими побочками. Похоже Степанов имеет нехилый откат от фармацевтических гигантов. Стыдоба.
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10.11.2020 17:13
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МВФ опять требует аудит фонда и удивляется, почему деньги используются не по назначению. Когда проведут аудит, удивляться будут еще больше.
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10.11.2020 16:57 Відповісти
"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4759
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10.11.2020 17:03 Відповісти
Ремдесивир нннада ?
"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 6829
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10.11.2020 17:15 Відповісти
"Ремдесивир" препарат с недоказанной эффективностью и с большими побочками. Похоже Степанов имеет нехилый откат от фармацевтических гигантов. Стыдоба.
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10.11.2020 17:13 Відповісти
После уходу Супрун цены на лекарства снова взлетели. Зря что-ли фарм мафия привела в МОЗ своего человека.
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10.11.2020 17:44 Відповісти
Этот коммерсант от здравохранения закупит все что угодно - и доказанное и недоказанное. Препарат был призван бороться с Эболой, однако оказался бесполезным. Видать залежи его значительные. Можна вакцину от ящура закупить.
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10.11.2020 17:20 Відповісти
Абы только втридорога и с хорошим откатом.
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10.11.2020 17:45 Відповісти
Хмм.
Я бы на его месте еще на сайт ВООЗ заглянул. Там кое-что написано на предмет лечения.
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-dexamethasone-and-covid-19

З.Ы.: Декасметазон есть в каждой аптеке, он кстати недорогой.
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10.11.2020 17:31 Відповісти
Этот препарат не только бесполезен при COVID, он опасен! Но у власти же неучи, игроки куем по клавишам.
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10.11.2020 17:43 Відповісти
Бизнес и не более.
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10.11.2020 18:42 Відповісти
""Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов" - интересно, сколько зелень на этом наварила? Помню, также "Тамифлю" распределяли. - Минздрав покупал "Тамифлю" в 4 раза дороже, чем Тимошенко.
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10.11.2020 17:44 Відповісти
"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
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10.11.2020 17:47 Відповісти
Все они одинаковые.
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10.11.2020 18:04 Відповісти
Не морочьте людям голову. В Киеве сейчас упаковка с пятью ампулами Типотекана, он же Гикамитин стоит 12500 гривен, что при сегодняшнем курсе в 28,07грн за ***** составляет $445,3
https://medbrowse.com.ua/gikamtin-cena/ukraina
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11.11.2020 07:33 Відповісти
"Исследование ВОЗ говорит о том, что от ремдесивира, похоже, толку нет - либо его очень мало"
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10.11.2020 18:41 Відповісти
Ремдесевір Зелебенському хай Степанов пропише, може швидше виздоровіє від тупизни.
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10.11.2020 18:46 Відповісти
Страшно подумать какая его стоимость будет у наших "врачей".
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10.11.2020 19:26 Відповісти
Вчера и сегодня не сиог купить малому банальный витамин С. Дебилы расбирают его и цинк- ибо в прессе раструбили супер пупер. Естественно пошло с рашитудей
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10.11.2020 20:50 Відповісти
 
 