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"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министерство здравоохранения начало распределение "Ремдесивира" по регионам.

Об этом говорится в сообщении Минздрава Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Степанов напомнил, что препарат используется в лечении пациентов с COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ремдесивир" не будут передавать в аптеки: распределят по больницам и будут назначать пациентам с COVID-19 под контролем врача, - Ляшко

"Много врачей, с которыми я сегодня общался, спрашивали меня насчет лекарственных средств для лечения COVID-19. Я хочу отметить, что сегодня началось распределение "Ремдисивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", – сказал министр.

Ремдесивир начали распределять по больницам в областях, - Степанов 01
Ремдесивир начали распределять по больницам в областях, - Степанов 02

2 мая Ремдесивир официально одобрили в США для лечения коронавируса. 29 мая сообщалось, что ученые пришли к выводу, будто ремдесивир наиболее эффективен в первые дни активной репликации вируса; то есть, с учетом инкубационного периода, это зачастую досимптомные дни. По их мнению, препарат не следует рекомендовать для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. 25 июня Комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) по лекарственным средствам для человека (CHMP) рекомендовал предоставить Veklury (ремдесивиру) условное маркетинговое разрешение для лечения COVID-19 у взрослых и подростков с 12 лет с пневмонией, которым требуется дополнительный кислород. 16 октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что "Ремдесивир" почти не снижает смертность из-за COVID-19. 23 октября "Ремдесивир" стал первым утвержденным в США препаратом для лечения COVID-19.
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Топ комментарии
+4
"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
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10.11.2020 17:47
+3
Этот препарат не только бесполезен при COVID, он опасен! Но у власти же неучи, игроки куем по клавишам.
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10.11.2020 17:43
+2
"Ремдесивир" препарат с недоказанной эффективностью и с большими побочками. Похоже Степанов имеет нехилый откат от фармацевтических гигантов. Стыдоба.
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10.11.2020 17:13
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МВФ опять требует аудит фонда и удивляется, почему деньги используются не по назначению. Когда проведут аудит, удивляться будут еще больше.
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10.11.2020 16:57 Ответить
"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4759
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10.11.2020 17:03 Ответить
Ремдесивир нннада ?
"Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 6829
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10.11.2020 17:15 Ответить
"Ремдесивир" препарат с недоказанной эффективностью и с большими побочками. Похоже Степанов имеет нехилый откат от фармацевтических гигантов. Стыдоба.
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10.11.2020 17:13 Ответить
После уходу Супрун цены на лекарства снова взлетели. Зря что-ли фарм мафия привела в МОЗ своего человека.
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10.11.2020 17:44 Ответить
Этот коммерсант от здравохранения закупит все что угодно - и доказанное и недоказанное. Препарат был призван бороться с Эболой, однако оказался бесполезным. Видать залежи его значительные. Можна вакцину от ящура закупить.
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10.11.2020 17:20 Ответить
Абы только втридорога и с хорошим откатом.
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10.11.2020 17:45 Ответить
Хмм.
Я бы на его месте еще на сайт ВООЗ заглянул. Там кое-что написано на предмет лечения.
https://www.who.int/ru/news-room/q-a-detail/q-a-dexamethasone-and-covid-19

З.Ы.: Декасметазон есть в каждой аптеке, он кстати недорогой.
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10.11.2020 17:31 Ответить
Этот препарат не только бесполезен при COVID, он опасен! Но у власти же неучи, игроки куем по клавишам.
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10.11.2020 17:43 Ответить
Бизнес и не более.
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10.11.2020 18:42 Ответить
""Ремдесивир" начали распределять по больницам в областях, - Степанов" - интересно, сколько зелень на этом наварила? Помню, также "Тамифлю" распределяли. - Минздрав покупал "Тамифлю" в 4 раза дороже, чем Тимошенко.
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10.11.2020 17:44 Ответить
"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях в областях, - Степанов - Цензор.НЕТ 4758
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10.11.2020 17:47 Ответить
Все они одинаковые.
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10.11.2020 18:04 Ответить
Не морочьте людям голову. В Киеве сейчас упаковка с пятью ампулами Типотекана, он же Гикамитин стоит 12500 гривен, что при сегодняшнем курсе в 28,07грн за ***** составляет $445,3
https://medbrowse.com.ua/gikamtin-cena/ukraina
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11.11.2020 07:33 Ответить
"Исследование ВОЗ говорит о том, что от ремдесивира, похоже, толку нет - либо его очень мало"
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10.11.2020 18:41 Ответить
Ремдесевір Зелебенському хай Степанов пропише, може швидше виздоровіє від тупизни.
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10.11.2020 18:46 Ответить
Страшно подумать какая его стоимость будет у наших "врачей".
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10.11.2020 19:26 Ответить
Вчера и сегодня не сиог купить малому банальный витамин С. Дебилы расбирают его и цинк- ибо в прессе раструбили супер пупер. Естественно пошло с рашитудей
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10.11.2020 20:50 Ответить
 
 