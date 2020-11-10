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На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця

У Красноградському районі Харківської області у 10-річної дитини діагностували правець.

Про це повідомив Харківський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило епідемрозслідування, орієнтовно наприкінці жовтня дитина поранилася, наступивши на цвях у дворі будинку. Оскільки рана була несуттєвою, батьки не звернулися по допомогу до лікарів.

"6 листопада 2020 року стан дитини різко погіршився (з'явився гострий тягнучий біль у нижній кінцівці, утруднене дихання, судоми) і швидкою медичною допомогою дитину було госпіталізовано в стаціонар, де було встановлено діагноз "правець", - сказано в повідомленні.

Це перший випадок правця в регіоні за останні 7 років. У 2013 році 2 випадки правця були зареєстровані в Харкові у дорослих.

Зазначається, що хвора на правець людина не створює епідемічної небезпеки для оточення. Основним способом попередження захворювання на правець є активна імунізація, яка є обов'язковою і проводиться відповідно до національного календаря щеплень (2, 4, 6, 18 місяців, 6 років, 16 років і надалі кожні 10 років).

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Топ коментарі
+4
Знову Супрун винна?!?
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10.11.2020 19:54
+4
Тю, а хто ж?
Ну не скалецька ж ємецем та степановим.
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10.11.2020 20:04
+3
Кернес приехал?
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10.11.2020 19:52
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Кернес приехал?
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10.11.2020 19:52 Відповісти
Нее, какая то овца цену на ноябрьский газ увидала...
На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка - Цензор.НЕТ 1190
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10.11.2020 20:13 Відповісти
Сейчас много чего впервые с 2013 года происходит ...
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10.11.2020 20:48 Відповісти
А до 2013 ты уже не помнишь? Малаадой, или память как у гуппи
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10.11.2020 20:51 Відповісти
На Харьковщине впервые с 2013 года..



В статье про "впервые с 2013 года" и я про "впервые с 2013 года".

В статье нет про "А до 2013 года" и я не писал про "А до 2013 года".

А должен был начать с 3,5 миллиардов лет тому назад, когда появились первые живые организмы или с какого времени ?
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10.11.2020 20:55 Відповісти
Так я не про столбняк, это ей диагноз неправильно поставили, 100%.
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10.11.2020 20:57 Відповісти
Всё одно к одному ...
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10.11.2020 19:52 Відповісти
Знову Супрун винна?!?
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10.11.2020 19:54 Відповісти
Тю, а хто ж?
Ну не скалецька ж ємецем та степановим.
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10.11.2020 20:04 Відповісти
буба уже начинает гордицца...объясните ему шо это не совсем то...
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10.11.2020 19:58 Відповісти
С таким руководством, нас ждёт ещё очень много интересного
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10.11.2020 20:03 Відповісти
там вчені зіхідні пишуть, що через три тижні після одужання з'являються психічні розлади... може зелоха випустить через рік, а то на чудить ще більше віслюк оманський..
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10.11.2020 20:15 Відповісти
дурдом!родители неадекваты !
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10.11.2020 20:34 Відповісти
почему ?
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10.11.2020 20:50 Відповісти
Потому что во дворе дома помойка.
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10.11.2020 21:49 Відповісти
а ты, малахольный, был всю жизнь уверен, что во дворе сельского дома коровы хотят по специально отведённым дезинфицированным дорожкам, которые моются антисептиками каждые 5 минут ?
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10.11.2020 22:14 Відповісти
Источником инфекции столбняка являются травоядные животные, у которых вегетативная форма бактерии обитает в кишечнике, не вызывая заболевания. В окружающую среду клостридии попадают с фекалиями таких животных. На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця - Цензор.НЕТ 9849
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10.11.2020 22:31 Відповісти
и как ты предлагаешь мотивировать корову, шоб она не срала в сельском дворе ?
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10.11.2020 22:34 Відповісти
?
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10.11.2020 21:10 Відповісти
Кернеса фотку увидели?
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10.11.2020 23:28 Відповісти
 
 