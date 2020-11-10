На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

В Красноградском районе Харьковской области у 10-летнего ребенка диагностировали столбняк.

Об этом сообщил Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило эпидемрасследование, ориентировочно в конце октября ребенок поранился, наступив на гвоздь во дворе дома. Поскольку рана была несущественной, родители не обратились за помощью к врачам.

"6 ноября 2020 года состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорой медицинской помощью ребенок был госпитализирован в стационар, где был установлен диагноз "столбняк", - говорится в сообщении.

Это первый случай столбняка в регионе за последние 7 лет. В 2013 году 2 случая столбняка были зарегистрированы в Харькове у взрослых.

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Отмечается, что больной столбняком человек не создает эпидемической опасности для окружающих. Основным способом предупреждения заболевания столбняком является активная иммунизация, которая является обязательной и проводимтся в соответствии с национальным календарем прививок (2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет, 16 лет и в дальнейшем каждые 10 лет).