На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка
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В Красноградском районе Харьковской области у 10-летнего ребенка диагностировали столбняк.
Об этом сообщил Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Как установило эпидемрасследование, ориентировочно в конце октября ребенок поранился, наступив на гвоздь во дворе дома. Поскольку рана была несущественной, родители не обратились за помощью к врачам.
"6 ноября 2020 года состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорой медицинской помощью ребенок был госпитализирован в стационар, где был установлен диагноз "столбняк", - говорится в сообщении.
Это первый случай столбняка в регионе за последние 7 лет. В 2013 году 2 случая столбняка были зарегистрированы в Харькове у взрослых.
Отмечается, что больной столбняком человек не создает эпидемической опасности для окружающих. Основным способом предупреждения заболевания столбняком является активная иммунизация, которая является обязательной и проводимтся в соответствии с национальным календарем прививок (2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет, 16 лет и в дальнейшем каждые 10 лет).
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В статье про "впервые с 2013 года" и я про "впервые с 2013 года".
В статье нет про "А до 2013 года" и я не писал про "А до 2013 года".
А должен был начать с 3,5 миллиардов лет тому назад, когда появились первые живые организмы или с какого времени ?
Ну не скалецька ж ємецем та степановим.