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На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка

В Красноградском районе Харьковской области у 10-летнего ребенка диагностировали столбняк.

Об этом сообщил Харьковский лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило эпидемрасследование, ориентировочно в конце октября ребенок поранился, наступив на гвоздь во дворе дома. Поскольку рана была несущественной, родители не обратились за помощью к врачам.

"6 ноября 2020 года состояние ребенка резко ухудшилось (появилась острая тянущая боль в нижней конечности, затрудненное дыхание, судороги) и скорой медицинской помощью ребенок был госпитализирован в стационар, где был установлен диагноз "столбняк", - говорится в сообщении.

Это первый случай столбняка в регионе за последние 7 лет. В 2013 году 2 случая столбняка были зарегистрированы в Харькове у взрослых.

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Отмечается, что больной столбняком человек не создает эпидемической опасности для окружающих. Основным способом предупреждения заболевания столбняком является активная иммунизация, которая является обязательной и проводимтся в соответствии с национальным календарем прививок (2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет, 16 лет и в дальнейшем каждые 10 лет).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Знову Супрун винна?!?
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10.11.2020 19:54
+4
Тю, а хто ж?
Ну не скалецька ж ємецем та степановим.
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10.11.2020 20:04
+3
Кернес приехал?
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10.11.2020 19:52
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Кернес приехал?
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10.11.2020 19:52 Ответить
Нее, какая то овца цену на ноябрьский газ увидала...
На Харьковщине впервые с 2013 года зарегистрирован случай столбняка - Цензор.НЕТ 1190
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10.11.2020 20:13 Ответить
Сейчас много чего впервые с 2013 года происходит ...
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10.11.2020 20:48 Ответить
А до 2013 ты уже не помнишь? Малаадой, или память как у гуппи
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10.11.2020 20:51 Ответить
На Харьковщине впервые с 2013 года..



В статье про "впервые с 2013 года" и я про "впервые с 2013 года".

В статье нет про "А до 2013 года" и я не писал про "А до 2013 года".

А должен был начать с 3,5 миллиардов лет тому назад, когда появились первые живые организмы или с какого времени ?
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10.11.2020 20:55 Ответить
Так я не про столбняк, это ей диагноз неправильно поставили, 100%.
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10.11.2020 20:57 Ответить
Всё одно к одному ...
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10.11.2020 19:52 Ответить
Знову Супрун винна?!?
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10.11.2020 19:54 Ответить
Тю, а хто ж?
Ну не скалецька ж ємецем та степановим.
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10.11.2020 20:04 Ответить
буба уже начинает гордицца...объясните ему шо это не совсем то...
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10.11.2020 19:58 Ответить
С таким руководством, нас ждёт ещё очень много интересного
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10.11.2020 20:03 Ответить
там вчені зіхідні пишуть, що через три тижні після одужання з'являються психічні розлади... може зелоха випустить через рік, а то на чудить ще більше віслюк оманський..
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10.11.2020 20:15 Ответить
дурдом!родители неадекваты !
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10.11.2020 20:34 Ответить
почему ?
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10.11.2020 20:50 Ответить
Потому что во дворе дома помойка.
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10.11.2020 21:49 Ответить
а ты, малахольный, был всю жизнь уверен, что во дворе сельского дома коровы хотят по специально отведённым дезинфицированным дорожкам, которые моются антисептиками каждые 5 минут ?
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10.11.2020 22:14 Ответить
Источником инфекции столбняка являются травоядные животные, у которых вегетативная форма бактерии обитает в кишечнике, не вызывая заболевания. В окружающую среду клостридии попадают с фекалиями таких животных. На Харківщині вперше з 2013 року зареєстровано випадок правця - Цензор.НЕТ 9849
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10.11.2020 22:31 Ответить
и как ты предлагаешь мотивировать корову, шоб она не срала в сельском дворе ?
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10.11.2020 22:34 Ответить
?
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10.11.2020 21:10 Ответить
Кернеса фотку увидели?
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10.11.2020 23:28 Ответить
 
 