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На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ

На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ

Вакцины против вируса Западного Нила нет. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров

Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

У заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Его осмотрел семейный врач и госпитализиовал. Специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнарудили антитела igG к вирусу Западного Нила.

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В ЦОЗ отмечают, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Его переносят комары, документальных случаев заражения от человека нет.

По данным Центра, в Украине есть энзоотичные территории данного вируса.

Чтобы уберечься от укусов комаров ЦОЗ рекомендует:

– надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

– использовать средства против насекомых;

– при необходимости делать дезинсекцию помещения.

На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ 01
На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ 02

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Топ комментарии
+11
Геть клоунов с власти а то ещё у нас эбола и шанкр появится!
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09.09.2020 09:26
+8
Самого главного не написали, бил ли етот житель недавно в Африке?
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09.09.2020 09:24
+5
Что, ковид уже не работает, нечем население стращать?
Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
Хоть чума, хоть холера - не поверят.

А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
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09.09.2020 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Клімат міняється. На півдні, цього року, один турист розповідав, якісь отруйні павуки з'явились. Раніше їх ніколи не було.
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09.09.2020 09:22 Ответить
Самого главного не написали, бил ли етот житель недавно в Африке?
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09.09.2020 09:24 Ответить
И был ли Президент недавно в Полтаве...
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09.09.2020 10:54 Ответить
О, так и до лихорадки Восточного Никарагуа не далеко...
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09.09.2020 09:26 Ответить
Геть клоунов с власти а то ещё у нас эбола и шанкр появится!
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09.09.2020 09:26 Ответить
Что, ковид уже не работает, нечем население стращать?
Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
Хоть чума, хоть холера - не поверят.

А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
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09.09.2020 09:30 Ответить
Давно вже не вірять відколи ще розморожену вакцину від дифтерії хотіли розпихнути і робили ажіотаж в пресі.
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09.09.2020 10:04 Ответить
Уже поступило предложением Днепр в Нил переименовать?
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09.09.2020 09:37 Ответить
А потом в Малый Тагил
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09.09.2020 09:48 Ответить
Поперше передається напевно не комарами а москітами, в Полтаві москітів немає їх в Одессі багато, по друге могли уточнити в повідомленні чи був він в африці чи ні.. А то ще зроблять зараз в Полтаві істерію)))
Зараз багато студентів приїхало з африки але вони прилетіли ще в серпні інкубаційний період пройшов уже..
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09.09.2020 10:07 Ответить
Комарові, справжні комарі, куліцидиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%812017-1 [1] (Culicidae) - родина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8 комах ряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96 Двокрилі (Diptera). Деякі види комарів переносять тяжкі та смертельні захворювання, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%8F малярію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 жовту гарячку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5 гарячку денге , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D1%96%D0%BB%D1%83 гарячку Західного Нілу тощо.
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09.09.2020 10:33 Ответить
тепер знищать останніх нильських крокодилів в річці Ворсклі на полтавщіні
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09.09.2020 10:19 Ответить
Как будто есть восточный Нил, неучи не думающие головой. У дебилов во власти и врачи дебилы. Доказано простудой
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09.09.2020 12:35 Ответить
 
 