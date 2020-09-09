На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ

Вакцины против вируса Западного Нила нет. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров

Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

У заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Его осмотрел семейный врач и госпитализиовал. Специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнарудили антитела igG к вирусу Западного Нила.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украине можно бесплатно вакцинироваться против 10 сверхопасных инфекционных заболеваний, - Степанов. ВИДЕО

В ЦОЗ отмечают, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Его переносят комары, документальных случаев заражения от человека нет.

По данным Центра, в Украине есть энзоотичные территории данного вируса.

Чтобы уберечься от укусов комаров ЦОЗ рекомендует:

– надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

– использовать средства против насекомых;

– при необходимости делать дезинсекцию помещения.



