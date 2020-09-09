На Полтавщине зафиксировали заболевание лихорадкой Западного Нила, - ЦОЗ
Вакцины против вируса Западного Нила нет. Чтобы не заболеть, стоит избегать укусов комаров
Житель Зеньковского района Полтавской области заболел лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
У заболевшего поднялась температура до 39 градусов, появилась слабость и ломота в мышцах. Его осмотрел семейный врач и госпитализиовал. Специалисты вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ обнарудили антитела igG к вирусу Западного Нила.
В ЦОЗ отмечают, что вакцины для профилактики этого заболевания нет. Его переносят комары, документальных случаев заражения от человека нет.
По данным Центра, в Украине есть энзоотичные территории данного вируса.
Чтобы уберечься от укусов комаров ЦОЗ рекомендует:
– надевать одежду с длинными рукавами из плотной ткани;
– использовать средства против насекомых;
– при необходимости делать дезинсекцию помещения.
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Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
Хоть чума, хоть холера - не поверят.
А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
Зараз багато студентів приїхало з африки але вони прилетіли ще в серпні інкубаційний період пройшов уже..