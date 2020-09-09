На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ

Вакцини проти вірусу Західного Нілу немає. Щоб не захворіти, варто уникати укусів комарів

Житель Зіньківського району Полтавської області захворів на лихоманку Західного Нілу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У хворого підвищилася температура до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах. Його оглянув сімейний лікар і госпіталізував. Фахівці вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ виявили антитіла igG до вірусу Західного Нілу.

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У ЦГЗ зазначають, що вакцини для профілактики цього захворювання немає. Його переносять комарі, документальних випадків зараження від людини немає.

За даними Центру, в Україні є ензоотичні території цього вірусу.

Щоб уберегтися від укусів комарів, ЦГЗ рекомендує:

- надягати одяг з довгими рукавами з щільної тканини;

- використовувати засоби проти комах;

- за необхідності робити дезінсекцію приміщення.



