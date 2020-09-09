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На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ

На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ

Вакцини проти вірусу Західного Нілу немає. Щоб не захворіти, варто уникати укусів комарів

Житель Зіньківського району Полтавської області захворів на лихоманку Західного Нілу. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

У хворого підвищилася температура до 39 градусів, з'явилася слабкість і ломота в м'язах. Його оглянув сімейний лікар і госпіталізував. Фахівці вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ виявили антитіла igG до вірусу Західного Нілу.

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У ЦГЗ зазначають, що вакцини для профілактики цього захворювання немає. Його переносять комарі, документальних випадків зараження від людини немає.

За даними Центру, в Україні є ензоотичні території цього вірусу.

Щоб уберегтися від укусів комарів, ЦГЗ рекомендує:

- надягати одяг з довгими рукавами з щільної тканини;

- використовувати засоби проти комах;

- за необхідності робити дезінсекцію приміщення.

На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ 01
На Полтавщині зафіксували захворювання на лихоманку Західного Нілу, - ЦГЗ 02

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Топ коментарі
+11
Геть клоунов с власти а то ещё у нас эбола и шанкр появится!
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09.09.2020 09:26
+8
Самого главного не написали, бил ли етот житель недавно в Африке?
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09.09.2020 09:24
+5
Что, ковид уже не работает, нечем население стращать?
Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
Хоть чума, хоть холера - не поверят.

А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
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09.09.2020 09:30
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Клімат міняється. На півдні, цього року, один турист розповідав, якісь отруйні павуки з'явились. Раніше їх ніколи не було.
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09.09.2020 09:22 Відповісти
Самого главного не написали, бил ли етот житель недавно в Африке?
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09.09.2020 09:24 Відповісти
И был ли Президент недавно в Полтаве...
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09.09.2020 10:54 Відповісти
О, так и до лихорадки Восточного Никарагуа не далеко...
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09.09.2020 09:26 Відповісти
Геть клоунов с власти а то ещё у нас эбола и шанкр появится!
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09.09.2020 09:26 Відповісти
Что, ковид уже не работает, нечем население стращать?
Да пусть хоть оспа будет, никто теперь властям не поверит после дурантина.
И вот в этом самое страшное, в том, что больше не верят властям.
Хоть чума, хоть холера - не поверят.

А ведь если будет настоящая эпидемия, дифтерии например, или кори, вот когда начнется ужас то из-за того, что властям больше не верят.
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09.09.2020 09:30 Відповісти
Давно вже не вірять відколи ще розморожену вакцину від дифтерії хотіли розпихнути і робили ажіотаж в пресі.
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09.09.2020 10:04 Відповісти
Уже поступило предложением Днепр в Нил переименовать?
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09.09.2020 09:37 Відповісти
А потом в Малый Тагил
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09.09.2020 09:48 Відповісти
Поперше передається напевно не комарами а москітами, в Полтаві москітів немає їх в Одессі багато, по друге могли уточнити в повідомленні чи був він в африці чи ні.. А то ще зроблять зараз в Полтаві істерію)))
Зараз багато студентів приїхало з африки але вони прилетіли ще в серпні інкубаційний період пройшов уже..
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09.09.2020 10:07 Відповісти
Комарові, справжні комарі, куліцидиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%96#cite_note-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%812017-1 [1] (Culicidae) - родина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8 комах ряду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96 Двокрилі (Diptera). Деякі види комарів переносять тяжкі та смертельні захворювання, зокрема, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%96%D1%8F малярію , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0 жовту гарячку , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5 гарячку денге , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D1%96%D0%BB%D1%83 гарячку Західного Нілу тощо.
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09.09.2020 10:33 Відповісти
тепер знищать останніх нильських крокодилів в річці Ворсклі на полтавщіні
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09.09.2020 10:19 Відповісти
Как будто есть восточный Нил, неучи не думающие головой. У дебилов во власти и врачи дебилы. Доказано простудой
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09.09.2020 12:35 Відповісти
 
 