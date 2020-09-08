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В Украине можно бесплатно вакцинироваться против 10 сверхопасных инфекционных заболеваний, - Степанов. ВИДЕО

В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы очень просим вас делать прививки вам и вашим детям... В нашей стране бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний, а именно: туберкулез, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит, краснуха, вирусный гепатит B, гемофильная инфекция. Все эти болезни являются сверхопасными. Поэтому очень важно, чтобы вы вакцинировали своих детей...", - сказал Степанов.

По его словам, все эти вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок.

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"Как правило, они работают при учреждениях здравоохранения. Вся эта информация есть у ваших семейных врачей, или можно обратиться на горячие линии соответствующих управлений здравоохранения. Все вакцины о которых я сказал, они все есть в Украине, все они достаточно высокого качества. Все они верифицированы и их качество подтверждено ВОЗ. При закупке вакцин мы все это тщательно отслеживаем", - сообщил Степанов.

вакцина (3815) Минздрав (4901) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+4
Від **********, і хохломанкуртства є?
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08.09.2020 11:05
+3
Как-то раз пытался сделать себе прививку от столбняка. Проткнул ладонь не очень новым гвоздём. В травмпункте говорили, что вообще не нужно. А знакомый врач сказал, что нужно. В общем, бесплатно не сделали.
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08.09.2020 11:06
+3
Это не совсем прививка, в момент травмирования вводится сыворотка, а это уже немного другое.
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08.09.2020 11:08
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также разрешили переходить дорогу на красный....заплывать за буйки.....и стоять под стрелой
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08.09.2020 11:04 Ответить
ага, все войдут в статистику по коронавирусу
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08.09.2020 11:26 Ответить
Від **********, і хохломанкуртства є?
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08.09.2020 11:05 Ответить
зараз ся вакцинують...
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08.09.2020 11:51 Ответить
Как-то раз пытался сделать себе прививку от столбняка. Проткнул ладонь не очень новым гвоздём. В травмпункте говорили, что вообще не нужно. А знакомый врач сказал, что нужно. В общем, бесплатно не сделали.
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08.09.2020 11:06 Ответить
Это не совсем прививка, в момент травмирования вводится сыворотка, а это уже немного другое.
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08.09.2020 11:08 Ответить
Делал прошлой осенью от кори+столбняка бесплатно. Очень рекомендую - гвозди есть ещё.
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08.09.2020 11:17 Ответить
Так від корони також лікують безкоштовно, цеж правда!
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08.09.2020 11:29 Ответить
У меня похожая история в прошлом году вышла.После травмы ноги на водоеме пришел в поликлиннику за прививкой,ан не тут то было.Для начала пошпыняли от терапевта к хирургу пару раз,а за тем направили на анализ на антитела.Дня через четыре получил анализ,и опять к хирургу.А там меня обрадовали,что с антителами все в поряде,прививка не нужна.На вопрос а может анализ ошибиться,пожали плечами,и отправили во своясе.
Для любителей поумничать,прививка нужна или сыворотка хочу сказать.мне абсолютно пох...й. Лишь бы через 21 день не выгнуться в дугу,и не сдохнуть в муках.
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08.09.2020 12:03 Ответить
А вот прививку от дифтерии сделали без вопросов,и без платно,с двумя повторами.
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08.09.2020 12:05 Ответить
Щеплення від правця і є щепленням від столбняка
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08.09.2020 14:04 Ответить
прививку от столбняка бессмысленно делать после того, как УЖЕ травмировался, проколол ногу, разрезал руку итд.
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09.09.2020 09:42 Ответить
степанов сам по себе сверхбесполезен
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08.09.2020 11:08 Ответить
А флюорографію безкоштовно зроблять, чи слабо? У матері після коронавірусу взяли 50 гривень, бо пенсіонерка. У мене -100. За УЗД у матері взяли ті ж 50. Зразу скажу, що беруть не всі. Одиниці не беруть. Це ті, хто добре знає, іхто має совість.
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08.09.2020 11:11 Ответить
Самая свферхопасная ИНФЕКЦИЯ для граждан - єто сборище зеленопопьіх дегенератов во власти!
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08.09.2020 11:22 Ответить
бесплатно (иногда) можно только зайти в кабинет к врачу )
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08.09.2020 11:23 Ответить
В Черноморске берут за всё.
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08.09.2020 11:23 Ответить
В Україні можна безкоштовно вакцинуватися проти 10 наднебезпечних інфекційних захворювань, - Степанов - Цензор.НЕТ 6854
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08.09.2020 11:33 Ответить
А хвост не отпадёт от этих прививок?
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08.09.2020 11:47 Ответить
не ври, степашка
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08.09.2020 11:54 Ответить
А чому немає безкоштовної вакцинації від пневмококу і грипу???
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08.09.2020 12:28 Ответить
сами врачи говорят, что качество бесплатных прививок сомнительное (ака Индия) и советуют самостоятельно покупать бельгийские
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08.09.2020 13:13 Ответить
В теории вакцинация полезна для выживания популяции. На практике - левые, испорченные, просроченные вакцины, ошибки медработников при введении, наличие вредных консервантов и адъювантов, напр. гидроксида алюминия, накопление примесей посторонних белков (риск аллергии), опасность аутоимунных реакций организма, ненулевая вероятность стать носителем вакцинного штамма, грозящего невакцинированным и другие побочные эффекты для конкретно взятого организма.
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08.09.2020 16:52 Ответить
Как страшно жить на этом свете: опасность подстерегает всюду.

Вон, сын мультимиллионера Джона Траволты, живя в богатой прекрасной Калифорнии, в 16 лет поскользнулся на полу шикарной ванной комнаты и убился насмерть об край дажкузи...
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09.09.2020 08:45 Ответить
хорошо, всё верно.
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08.09.2020 21:54 Ответить
коклюш, корь, паротит, краснуха - сверхопасные болезни? Степанов, из какой жопы было высрано твое образование?
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09.09.2020 09:40 Ответить
полиомиелитом в настоящее время можно заразиться лишь через вакцину от полиомиелита дифтерия - это болезнь антисанитарии, если облизываете пальцы после туалета, то лучше привиться
столбняк не грозит, если в норме витамин С, а получаемые раны сразу обрабатываются
вирусный гепатит B - это фактически болезнь наркоманов и проституток
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09.09.2020 09:45 Ответить
 
 