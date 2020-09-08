В Украине можно бесплатно вакцинироваться против 10 сверхопасных инфекционных заболеваний, - Степанов. ВИДЕО
В Украине бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы очень просим вас делать прививки вам и вашим детям... В нашей стране бесплатно можно вакцинироваться против 10 инфекционных заболеваний, а именно: туберкулез, полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит, краснуха, вирусный гепатит B, гемофильная инфекция. Все эти болезни являются сверхопасными. Поэтому очень важно, чтобы вы вакцинировали своих детей...", - сказал Степанов.
По его словам, все эти вакцинации проводят в соответствующих пунктах прививок.
"Как правило, они работают при учреждениях здравоохранения. Вся эта информация есть у ваших семейных врачей, или можно обратиться на горячие линии соответствующих управлений здравоохранения. Все вакцины о которых я сказал, они все есть в Украине, все они достаточно высокого качества. Все они верифицированы и их качество подтверждено ВОЗ. При закупке вакцин мы все это тщательно отслеживаем", - сообщил Степанов.
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