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Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Конгрес США розширив санкції проти

Законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.

"Санкції проти проєкту "Газпрому" "Північний потік-2" будуть націлені на страхові й сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над його завершенням", - пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обмеження будуть включені до Закону про виділення коштів на національну оборону у 2021 році, який має бути ухвалений до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.

Читайте: США розширюють санкції стосовно суден, що працюють у межах проєкту "Північний потік-2", - Держдеп

Як повідомлялося, проєкт закону з оборонним бюджетом США затверджений обома палатами Конгресу та перебуває на стадії узгодження двох версій документа перед передачею остаточного варіанта на підпис президентові.

Автор: Наталя Джума
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+42
Побольше санкций, полезных и нужных... Они идут только на пользу российской экономике...". (В.В. Путин ПСС, т. 55).
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11.11.2020 08:19
+25
Пакет санкцій під назвою "Дави козломордих!"
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11.11.2020 08:20
+19
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3023Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2442Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2505
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11.11.2020 09:12
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Правила форума Рада форумчан
Побольше санкций, полезных и нужных... Они идут только на пользу российской экономике...". (В.В. Путин ПСС, т. 55).
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11.11.2020 08:19 Відповісти
теперь останутся только немецкие страховые компании, шредер уже ведет переговоры наверняка)))
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11.11.2020 08:43 Відповісти
А вони у них є?... У ЕС існує своєрідний "розподіл праці"... Там подібні послуги "пакетуються", здебільшого, в одній країні, щоб не було плутанини з законодавствами різних країн...
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11.11.2020 09:35 Відповісти
Щось мені не подобається, що поряд з введення, м санкцій вказує ься, що Німеччина, як дружня країна, під ці санкції не підпадає.
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11.11.2020 08:54 Відповісти
Так справа в тому, що компанії, що займаються страхуванням і сертифікацією суден - в основному, голландські і датські... Німці цим, практично, пісдя створення "загального ринку", не займалися...
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11.11.2020 09:04 Відповісти
Пакет санкцій під назвою "Дави козломордих!"
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11.11.2020 08:20 Відповісти
Для США не секрет, что ряд германских политиков подкуплен на деньги Кремля.
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11.11.2020 08:23 Відповісти
ФошЫзды США хотят прикарманить Северное рюсскае дерьмо... Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3594
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11.11.2020 08:24 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5978 Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8958
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11.11.2020 08:25 Відповісти
Моi вiтання ковбасникам та московiтам.
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11.11.2020 08:26 Відповісти
В пансионате «Моя семья», где пенсионеров содержат в нечеловеческих условиях, началась проверка. На пожилых людей кричат, распускают руки, а на жутких кадрах видно, что им приходится спать голыми на незастеленных кроватях. .
. Пансионат «Моя семья» - пансионат для пожилых людей Уфа ...=
=
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ССУУУКИ искандєровсские !.
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касапсские РАГУЛИХИ и Девушки ЗАГНИВАЮЩЕЙ 0мерики - -https://uploads.disquscdn.com/images/f83580e7b83ffde76612aee991567ca2e14a7adf7343ebe514f794bda30ec563.png https://uploads.disquscdn.com/images/819ab3bf8f5f05ae86751c8704bc8175dc173c889f45d2380edc1bf0400fcdcd.png https://uploads.disquscdn.com/images/b19e24596eb71ad630c88f9fc2442b9522ea906006cfa9991759c56709fd4070.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/36386bc326f20d60283fbbcc1b8627cbbc8289867f8786897f6dec37478fa4d0.gif https://uploads.disquscdn.com/images/8f20aae830d5afb567c4b937e4b7d9ec0984c0c57c0b9433bc231615a03db338.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg . . . https://uploads.disquscdn.com/images/44bfaa56785c656cfe84b97706a8eb2082bbb84b957a3b10033692f8a85442d4.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/565ca5eb61a0245cc680eef86e21bcb773f833dd7d1813654328e1e2d03bb421.jpg https://uploads.disquscdn.com/imagea19daf7fb3ef4d20c1b390046fee4757b365421d94cec1287c78776393b08b.jpg ....
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11.11.2020 09:10 Відповісти
В 1990 году в Москве открыли Макдональдс.Посетителей было рекордное количество.Вчера РАБссия побила тот рекорд по посещаемости...Предатели Путлера... Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8246до сих пор жрут "тушонку" Рузвельта...
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11.11.2020 08:30 Відповісти
Пам'ятаю, як у березні 1991 стояли там в черзі. Добре, що випадково зустріли знайомих десь в середині черги, до них прилаштувалися, і все одно стояли години дві.
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11.11.2020 09:25 Відповісти
санкции нам только на пользу. в.в.хуйло.
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11.11.2020 08:32 Відповісти
***** как ни странно в этот раз прав: лечебное голодание - лучшее лекарство для очистки мозгов россиян от кремлевской пропаганды
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11.11.2020 08:37 Відповісти
Кстати Лен-Лиз США начал поставки продовольствия в дохлый ссср уже в августе 1941 года через Иран.Первая партия была 10 000 тонн медикаментов и продуктов питания...
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11.11.2020 08:37 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 27951941 год.Иран.американские Стукдэбеккеры с продовольствием для дохлого совка
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11.11.2020 08:42 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9749 Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2422
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11.11.2020 08:43 Відповісти
Фірми Німечини в перелік не ввійшли, фігня, а не санкції
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11.11.2020 08:44 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6359Иран.1941 год..То же самое но по железке..
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11.11.2020 08:45 Відповісти
Без страховки ни одна компания не возьмется достраивать то дерьмо северное....иначе банкротство... Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2798
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11.11.2020 08:48 Відповісти
Избиение трупа, СП-2 уже давно мертв. Заморозка яхт и миллиардов путинских олигархов - то что сделают демократы куда опаснее для режима питерской моли.
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11.11.2020 08:53 Відповісти
Ты РАБссия нас не бойся,мы с тобою не утонем..
Сланцевыми газами нефтью с колен подымем... Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9206
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11.11.2020 08:54 Відповісти
Бочка нефти поднялась до 45 баксов.Байден поднял РАБссию... Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2041
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11.11.2020 08:59 Відповісти
Тоже обратил внимание. Санкции "для галочки". То есть немцы достроят СП-2, и даже конгресс это понимает.
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11.11.2020 09:20 Відповісти
Где вы такие хвамилии берёте))) тупая лахта
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11.11.2020 09:53 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3023Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2442Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2505
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11.11.2020 09:12 Відповісти
Молодець,шо відрив такі фоткі ,вражає!
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11.11.2020 09:34 Відповісти
так то же мордовцы, главное племя у русни.
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11.11.2020 10:17 Відповісти
касапоИИУДЫ !
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.gif https://uploads.disquscdn.com/images/cc229f4d4a10fb7277c85bb57ec3469c6f1df1779e37e556ba87c1c30265bd0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/951d960baa8a79d7eb31f5911e5e329766ec006bf403fa94bdf792b9d52f5fec.gif https://uploads.disquscdn.com/images/1244f3d41fbf7c21f0ee7ff30808db494a88e9376c996d8e7467a123dfd28c29.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.gif ..ю.ю.ю. https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg . . ю.юююю.
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11.11.2020 09:45 Відповісти
Ты вообще способен к обучению? Вставлять картинки, уже даже сын моего внука научился.
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12.11.2020 21:34 Відповісти
Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4799Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2437Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2246Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8188
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12.11.2020 23:41 Відповісти
видишь ..
МОГУ
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12.11.2020 23:41 Відповісти
Храни, Господь, США !
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11.11.2020 10:17 Відповісти
При этом уточняется, что Германия как союзная страна не будет подпадать под эти санкции.

Вот это и смущает.Бундесы могут отсебятину чудить как с турбинами для Крыма Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9747
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11.11.2020 11:26 Відповісти
Пустили козла в огород.Сейчас гермашка купит какую-то недорогую страховую конторку и дело в шляпе.Сраные леваки во главе с Байденом уже начинают новую Перезарузку в отношении рашки.
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11.11.2020 13:58 Відповісти
Но почему, конгресс США, а не Польши или Украины? Какое отношение США имеет к северным потокам?
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12.11.2020 21:38 Відповісти
 
 