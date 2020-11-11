Конгрес США розширив санкції проти "Північного потоку-2"
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Законодавці обох палат Конгресу США досягли домовленості про включення додаткових санкцій проти газопроводу Nord Stream 2 у проєкт оборонного бюджету США.
"Санкції проти проєкту "Газпрому" "Північний потік-2" будуть націлені на страхові й сертифікаційні компанії, що працюють з російськими суднами над його завершенням", - пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що обмеження будуть включені до Закону про виділення коштів на національну оборону у 2021 році, який має бути ухвалений до кінця року. При цьому уточнюється, що Німеччина як союзна країна не підпадатиме під ці санкції.
Як повідомлялося, проєкт закону з оборонним бюджетом США затверджений обома палатами Конгресу та перебуває на стадії узгодження двох версій документа перед передачею остаточного варіанта на підпис президентові.
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