УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
3 370 9
інфляція (181) Бахматюк (185) Укрлендфармінг (107)

В нинішніх умовах у найближчі 5 років очікується світова інфляція, - Бахматюк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В нинішніх умовах у найближчі 5 років очікується світова інфляція, - Бахматюк

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів, чому найближчі п’ять років світову економіку очікує інфляція і чому Україна є в тренді на світових ринках, але не користується своїми можливостями.

Про це бізнесмен Олег Бахматюк розповів під час інтерв’ю Дмитру Гордону. Він розповів, що в світову економіку було емісовано 40 трильйонів доларів з початку пандемії, прямими і непрямими інструментами: "Прямі інструменти – це такі, як 3 трильйони перші в Штатах, потім ще 2 трильйони. У Європейському Союзі - 1 трильйон на викуп облігацій, 1 трильйон на підтримку, 800 млрд – на довготермінове кредитування. Тобто заливають, пішов залив у системи, як вирішення тимчасової проблеми. Але що парадоксально? Ці 40 трильйонів залили у країни, які займають 45 процентів світової економіки. Тобто вони фактично подвоїли своє ВВП".

Він вважає, що в цих умовах найближчі 5 років на нас чекає світова інфляція: "Те, що вчора коштувало долар, буде коштувати три. Перш за все це буде стосуватися сировинних речей. Тому що нерухомість не подорожчає, тому що вона звузилась у сегменті, тому що всі обслуговуючі інфраструктурні речі: перельоти глобальні, готелі, ресторани – вони будуть падати, потім будуть відновлюватися. Зрозуміло, що в тренді 10-ти років можна вкладати, але зараз буде сировина".

Бахматюк говорить, що це також і відкриває можливості для України, яка є експортером сировини - як продукції сільського господарства, так і металургії: "Україна зараз в тренді. А вона себе не продає. Вона зажимається. Живемо якимось правилами. У нас гуру з'являються, які нищать все українське і розказують, що ми маємо жити за правилами якогось економічного підходу, який був 10 років тому, коли був доступ до ресурсів, коли була зовсім інша економіка".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Прислушайтесь к Олегу, и начните подьем экономики и сельского хозяйства которые уничтожались последние 30 лет.
показати весь коментар
11.11.2020 10:15 Відповісти
Зелень нікого не чує і живе в своєму кварталі.
показати весь коментар
11.11.2020 10:17 Відповісти
СГ по українськи це залити поля раундапом і добривами, а потім що вже не пройшло контроль навіть для африканського ринку продати на українському рабам
показати весь коментар
11.11.2020 10:16 Відповісти
Реально інфляція буде але не так як думає бахматюк, король інфляції пішов йому дали пинок, тепер доллари будуть всасуватись назад, і потім оцифруються... а тоді вже почнуть розганяти інфляцію чи дожеве Україна з таким борговим бюджетом і боргами до того часу не впевнений
показати весь коментар
11.11.2020 10:19 Відповісти
Найвеличніший Вава нас спасьот.
показати весь коментар
11.11.2020 10:26 Відповісти
рф там само буде відхід від топлива на якому заснований їх бюджет, при Байдені прискориться їм пора в історію із своєю застарілою економікою
показати весь коментар
11.11.2020 10:32 Відповісти
Блин великий экономист-финансист !?! Великий аферист поверю ,развел и разводит государство и инвесторов на бабки
показати весь коментар
11.11.2020 11:41 Відповісти
Прогнозирует падение доллара в три раза?
показати весь коментар
11.11.2020 12:05 Відповісти
с этими дибилами у страны будущего нет
показати весь коментар
11.11.2020 19:03 Відповісти
 
 