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Новости Общество
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В нынешних условиях в ближайшие 5 лет ожидается мировая инфляция, - Бахматюк

Новости Цензор.НЕТ Общество

В нынешних условиях в ближайшие 5 лет ожидается мировая инфляция, - Бахматюк

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, почему в ближайшие пять лет мировую экономику ожидает инфляция и почему Украина находится в тренде на мировых рынках, но не пользуется своими возможностями.

Об этом бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он сообщил, что в мировую экономику было эмиссировано 40 триллионов долларов с начала пандемии, прямыми и косвенными инструментами: "Прямые инструменты - это такие, как 3 триллиона первые в Штатах, потом еще 2 триллиона. В Европейском Союзе – 1 триллион на выкуп облигаций, 1 триллион поддержки, 800 млрд - на долгосрочное кредитование. То есть заливают, пошел залив в системы, как решение временной проблемы. Но что парадоксально? Эти 40 триллионов залили в страны, которые занимают 45 процентов мировой экономики. То есть они фактически удвоили свое ВВП".

Он считает, что в этих условиях ближайшие 5 лет нас ждет мировая инфляция: "То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырьевых вещей. Потому что недвижимость не подорожает, потому что она сузилась в сегменте, потому что все обслуживающие инфраструктурные вещи: перелеты глобальные, гостиницы, рестораны - они будут падать, потом будут восстанавливаться. Понятно, что в тренде 10 лет можно вкладывать, но сейчас будет сырье ".

Бахматюк говорит, что это также и открывает возможности для Украины, которая является экспортером сырья - как продукции сельского хозяйства, так и металлургии: "Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. Живем по каким-то правилам. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам какого-то экономического подхода, который был 10 лет назад, когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика ".
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Прислушайтесь к Олегу, и начните подьем экономики и сельского хозяйства которые уничтожались последние 30 лет.
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11.11.2020 10:15 Ответить
Зелень нікого не чує і живе в своєму кварталі.
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11.11.2020 10:17 Ответить
СГ по українськи це залити поля раундапом і добривами, а потім що вже не пройшло контроль навіть для африканського ринку продати на українському рабам
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11.11.2020 10:16 Ответить
Реально інфляція буде але не так як думає бахматюк, король інфляції пішов йому дали пинок, тепер доллари будуть всасуватись назад, і потім оцифруються... а тоді вже почнуть розганяти інфляцію чи дожеве Україна з таким борговим бюджетом і боргами до того часу не впевнений
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11.11.2020 10:19 Ответить
Найвеличніший Вава нас спасьот.
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11.11.2020 10:26 Ответить
рф там само буде відхід від топлива на якому заснований їх бюджет, при Байдені прискориться їм пора в історію із своєю застарілою економікою
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11.11.2020 10:32 Ответить
Блин великий экономист-финансист !?! Великий аферист поверю ,развел и разводит государство и инвесторов на бабки
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11.11.2020 11:41 Ответить
Прогнозирует падение доллара в три раза?
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11.11.2020 12:05 Ответить
с этими дибилами у страны будущего нет
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11.11.2020 19:03 Ответить
 
 