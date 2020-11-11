В нынешних условиях в ближайшие 5 лет ожидается мировая инфляция, - Бахматюк

Владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, почему в ближайшие пять лет мировую экономику ожидает инфляция и почему Украина находится в тренде на мировых рынках, но не пользуется своими возможностями.

Об этом бизнесмен Олег Бахматюк рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Он сообщил, что в мировую экономику было эмиссировано 40 триллионов долларов с начала пандемии, прямыми и косвенными инструментами: "Прямые инструменты - это такие, как 3 триллиона первые в Штатах, потом еще 2 триллиона. В Европейском Союзе – 1 триллион на выкуп облигаций, 1 триллион поддержки, 800 млрд - на долгосрочное кредитование. То есть заливают, пошел залив в системы, как решение временной проблемы. Но что парадоксально? Эти 40 триллионов залили в страны, которые занимают 45 процентов мировой экономики. То есть они фактически удвоили свое ВВП".

Он считает, что в этих условиях ближайшие 5 лет нас ждет мировая инфляция: "То, что вчера стоило доллар, будет стоить три. Прежде всего это будет касаться сырьевых вещей. Потому что недвижимость не подорожает, потому что она сузилась в сегменте, потому что все обслуживающие инфраструктурные вещи: перелеты глобальные, гостиницы, рестораны - они будут падать, потом будут восстанавливаться. Понятно, что в тренде 10 лет можно вкладывать, но сейчас будет сырье ".

Бахматюк говорит, что это также и открывает возможности для Украины, которая является экспортером сырья - как продукции сельского хозяйства, так и металлургии: "Украина сейчас в тренде. А она себя не продает. Она зажимается. Живем по каким-то правилам. У нас гуру появляются, которые уничтожают все украинское и рассказывают, что мы должны жить по правилам какого-то экономического подхода, который был 10 лет назад, когда был доступ к ресурсам, когда была совсем другая экономика ".