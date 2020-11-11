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лікарня (1098) Маріуполь (2820) ММК ім. Ілліча (35)

Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем

Кисень у міські лікарні привозять в балонах щодоби.

За вісім днів листопада меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест передав медичним закладам Маріуполя безоплатно 20,7 тис. куб. м кисню на суму 1,2 млн грн, інформує УНІАН.

Як повідомляє видання  mrpl.city,  у жовтні в місті значно збільшилася кількість пацієнтів з вірусом COVID-19, що вимагають додаткової подачі кисню в організм, у зв'язку з чим обсяг поставок кисню в лікарні збільшили вдесятеро.

Кисень у міські лікарні привозять у балонах щодоби: розвантажують і забирають порожні ємності. Зберігають все в спеціальних кисневих постах - їх також побудували маріупольські металурги.

"З початку місяця в медустанови Маріуполя меткомбінат імені Ілліча передав майже 21 тис.куб. м кисню в 3446 балонах. У тому числі для лікування хворих коронавірусом щодня лікарня №9 отримує не менше 200 балонів кисню, лікарня №4 – 120 балонів, лікарня швидкої медичної допомоги – 70 балонів, для лікування легеневих захворювань лікарня №1 отримує по 20 балонів на добу", - пише видання.

"Ми допомагаємо лікарям міста рятувати життя маріупольців - обладнаємо кисневі пункти і передаємо лікарням життєво необхідний кисень в повному обсязі. Також наші фахівці чергують в лікарнях, виробляючи заміну, навантаження і вивантаження кисневих балонів", - заявив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко .

Нагадаємо, з початку пандемії маріупольські активи Групи Метінвест в чотирьох лікарнях побудували кисневі пости та підключили 345 кисневих точок, інвестувавши 24 млн грн.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
хрен с ним как он выглядит, помогают и на том спасибо, когда человеку нужен кислород, поверьте, ему и его родственникам насрать, от кого он его получит...
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11.11.2020 11:34
+4
От "Ильича" или Кузьмича, не все ли равно? Получают больные живительный кислород, и слава Богу! Пусть ВСЕ благополучно выздоравливают!
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11.11.2020 11:52
+3
Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 8550
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11.11.2020 12:12
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ильича...???
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11.11.2020 11:16 Відповісти
Да, если не ошибаюсь, там в судебном порядке признали что завод якобы назван не в честь Ленина, а в честь какого-то там работяги - стахановца, с таким же отчеством, который работал там с первых дней комбината)) Ну т.е. все прекрасно то понимают что это полная лажа, но особо по этому поводу не парятся и в апеляцию не подавали
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11.11.2020 11:24 Відповісти
Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом - Цензор.НЕТ 4145 Ильича. тудился я там раньше.Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом - Цензор.НЕТ 3412
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11.11.2020 11:27 Відповісти
Один Ильич другого не лучше
Ильич они такие 😂
Ещё те дон Санчесы
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11.11.2020 11:51 Відповісти
Если бы Ахметов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не для PRа) хотел помочь, то не рыбу бы давал а удочку. Т.е. делал бы в больницах кислородогенерирующие станции. Так делают во всем цивилизованном мире. И, кстати, стоит это не "космических" денег.
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11.11.2020 11:21 Відповісти
Зачем? Когда в заводе Ильича кислородный цех?
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11.11.2020 11:56 Відповісти
кислород от ильича )))) просто 1920 год а не 2020 ))))
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11.11.2020 11:23 Відповісти
Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 8550
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11.11.2020 12:12 Відповісти
Следующее.... мавзолей.
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11.11.2020 11:27 Відповісти
Кто когда нибудь видел вблизи завод ильича,поразится,как издевательски звучит название этой статьи.
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11.11.2020 11:31 Відповісти
хрен с ним как он выглядит, помогают и на том спасибо, когда человеку нужен кислород, поверьте, ему и его родственникам насрать, от кого он его получит...
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11.11.2020 11:34 Відповісти
а что не так??? там две станции для получения кислорода, он используется в технологии (вдувание в конверторы) балоны на Азовмаше изготавливают. ну а что экология...то такое...везде теперь напряженка с экологией. Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 1346
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11.11.2020 11:43 Відповісти
Всем остальным жителям Мариуполя он портит кислород?
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11.11.2020 11:44 Відповісти
КИСЛОРОД !!!??? БЕСПЛАТНО !!!!??? НУ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВООБЩЕ АХЙЕЛИ !!!
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11.11.2020 11:40 Відповісти
От "Ильича" или Кузьмича, не все ли равно? Получают больные живительный кислород, и слава Богу! Пусть ВСЕ благополучно выздоравливают!
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11.11.2020 11:52 Відповісти
А вот как приходится жителям городов, где нет своего завода с кислородным цехом? Кто поможет больным?
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11.11.2020 12:00 Відповісти
Забыли только упомянуть, что кислород немедицинский, несертифицированный. Впрочем, Мариуполь-самый грязный в Европе, благодаря Метинвесту, так что жителям не привыкать.
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11.11.2020 12:02 Відповісти
Ахметов на копейку дал кислород а ЗАДУШИЛ НА МИЛЛИАРД !!!
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11.11.2020 12:07 Відповісти
А баллоны вроде технического кислорода?
Или медицинского?
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11.11.2020 12:51 Відповісти
 
 