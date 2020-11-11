Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем

Кисень у міські лікарні привозять в балонах щодоби.

За вісім днів листопада меткомбінат імені Ілліча Групи Метінвест передав медичним закладам Маріуполя безоплатно 20,7 тис. куб. м кисню на суму 1,2 млн грн, інформує УНІАН.

Як повідомляє видання mrpl.city, у жовтні в місті значно збільшилася кількість пацієнтів з вірусом COVID-19, що вимагають додаткової подачі кисню в організм, у зв'язку з чим обсяг поставок кисню в лікарні збільшили вдесятеро.

Кисень у міські лікарні привозять у балонах щодоби: розвантажують і забирають порожні ємності. Зберігають все в спеціальних кисневих постах - їх також побудували маріупольські металурги.

"З початку місяця в медустанови Маріуполя меткомбінат імені Ілліча передав майже 21 тис.куб. м кисню в 3446 балонах. У тому числі для лікування хворих коронавірусом щодня лікарня №9 отримує не менше 200 балонів кисню, лікарня №4 – 120 балонів, лікарня швидкої медичної допомоги – 70 балонів, для лікування легеневих захворювань лікарня №1 отримує по 20 балонів на добу", - пише видання.

"Ми допомагаємо лікарям міста рятувати життя маріупольців - обладнаємо кисневі пункти і передаємо лікарням життєво необхідний кисень в повному обсязі. Також наші фахівці чергують в лікарнях, виробляючи заміну, навантаження і вивантаження кисневих балонів", - заявив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко .

Нагадаємо, з початку пандемії маріупольські активи Групи Метінвест в чотирьох лікарнях побудували кисневі пости та підключили 345 кисневих точок, інвестувавши 24 млн грн.