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больница (1387) Мариуполь (5562) ММК им. Ильича (66)

Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом

Кислород в городские больницы привозят в баллонах ежесуточно.

За восемь дней ноября меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал медучреждениям Мариуполя безвозмездно 20,7 тыс. куб. м кислорода на сумму 1,2 млн грн, передает УНИАН.

Как сообщает издание mrpl.city, в октябре в городе значительно увеличилось число пациентов с вирусом COVID-19, требующих дополнительной подачи кислорода в организм, в связи с чем объем поставок кислорода в больницы увеличили в десять раз.

Кислород в городские больницы привозят в баллонах ежесуточно: разгружают и забирают пустые емкости. Сохраняют все в специальных кислородных постах - их также построили мариупольские металлурги.

"С начала месяца в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича передал почти 21 тыс. куб. м кислорода в 3446 баллонах. В том числе для лечения больных коронавирусом ежедневно больница №9 получает не менее 200 баллонов кислорода, больница №4 – 120 баллонов, больница скорой медицинской помощи – 70 баллонов, для лечения легочных заболеваний больница №1 получает по 20 баллонов в сутки", - пишет издание.

"Мы помогаем врачам города спасать жизни мариупольцев – оборудуем кислородные пункты и передаем больницам жизненно необходимый кислород в полном объеме. Также наши специалисты дежурят в больницах, производя замену, погрузку и выгрузку кислородных баллонов", - заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко .

Напомним, с начала пандемии мариупольские активы Группы Метинвест в четырех больницах построили кислородные посты и подключили 345 кислородных точек, инвестировав 24 млн грн.
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Топ комментарии
+5
хрен с ним как он выглядит, помогают и на том спасибо, когда человеку нужен кислород, поверьте, ему и его родственникам насрать, от кого он его получит...
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11.11.2020 11:34
+4
От "Ильича" или Кузьмича, не все ли равно? Получают больные живительный кислород, и слава Богу! Пусть ВСЕ благополучно выздоравливают!
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11.11.2020 11:52
+3
Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 8550
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11.11.2020 12:12
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ильича...???
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11.11.2020 11:16 Ответить
Да, если не ошибаюсь, там в судебном порядке признали что завод якобы назван не в честь Ленина, а в честь какого-то там работяги - стахановца, с таким же отчеством, который работал там с первых дней комбината)) Ну т.е. все прекрасно то понимают что это полная лажа, но особо по этому поводу не парятся и в апеляцию не подавали
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11.11.2020 11:24 Ответить
Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом - Цензор.НЕТ 4145 Ильича. тудился я там раньше.Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом - Цензор.НЕТ 3412
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11.11.2020 11:27 Ответить
Один Ильич другого не лучше
Ильич они такие 😂
Ещё те дон Санчесы
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11.11.2020 11:51 Ответить
Если бы Ахметов ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не для PRа) хотел помочь, то не рыбу бы давал а удочку. Т.е. делал бы в больницах кислородогенерирующие станции. Так делают во всем цивилизованном мире. И, кстати, стоит это не "космических" денег.
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11.11.2020 11:21 Ответить
Зачем? Когда в заводе Ильича кислородный цех?
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11.11.2020 11:56 Ответить
кислород от ильича )))) просто 1920 год а не 2020 ))))
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11.11.2020 11:23 Ответить
Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 8550
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11.11.2020 12:12 Ответить
Следующее.... мавзолей.
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11.11.2020 11:27 Ответить
Кто когда нибудь видел вблизи завод ильича,поразится,как издевательски звучит название этой статьи.
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11.11.2020 11:31 Ответить
хрен с ним как он выглядит, помогают и на том спасибо, когда человеку нужен кислород, поверьте, ему и его родственникам насрать, от кого он его получит...
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11.11.2020 11:34 Ответить
а что не так??? там две станции для получения кислорода, он используется в технологии (вдувание в конверторы) балоны на Азовмаше изготавливают. ну а что экология...то такое...везде теперь напряженка с экологией. Меткомбінат ім. Ілліча постачає лікарні Маріуполя киснем - Цензор.НЕТ 1346
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11.11.2020 11:43 Ответить
Всем остальным жителям Мариуполя он портит кислород?
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11.11.2020 11:44 Ответить
КИСЛОРОД !!!??? БЕСПЛАТНО !!!!??? НУ КОРРУПЦИОНЕРЫ ВООБЩЕ АХЙЕЛИ !!!
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11.11.2020 11:40 Ответить
От "Ильича" или Кузьмича, не все ли равно? Получают больные живительный кислород, и слава Богу! Пусть ВСЕ благополучно выздоравливают!
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11.11.2020 11:52 Ответить
А вот как приходится жителям городов, где нет своего завода с кислородным цехом? Кто поможет больным?
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11.11.2020 12:00 Ответить
Забыли только упомянуть, что кислород немедицинский, несертифицированный. Впрочем, Мариуполь-самый грязный в Европе, благодаря Метинвесту, так что жителям не привыкать.
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11.11.2020 12:02 Ответить
Ахметов на копейку дал кислород а ЗАДУШИЛ НА МИЛЛИАРД !!!
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11.11.2020 12:07 Ответить
А баллоны вроде технического кислорода?
Или медицинского?
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11.11.2020 12:51 Ответить
 
 