Підозрюваного в організації вбивства херсонського бізнесмена Пащенка затримано в Дніпрі

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури затримали в м. Дніпро чоловіка, якому раніше заочно повідомлялося про підозру в організації і підготовці вбивства херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка в 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної прокуратури в соцмережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, підозрюваний виконував роль посередника між замовником та виконавцями замовного вбивства", - йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться комплекс необхідних слідчих дій. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ігоря Пащенка було застрелено в Дніпровському районі Херсона увечері 24 квітня 2018 року.

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