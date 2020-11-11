Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, - Абрамовський
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Одним із лідерів зі зменшення шкоди для довкілля є комбінат імені Ілліча в Маріуполі (належить Групі Метінвест - Ред.).
Встановлені там за кошти підприємства підфакельнідатчики фіксують зниження шкідливих викидів в повітря в рази. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, коментуючи перспективи створення дієвої системи моніторингу якості повітря за міжнародними стандартами, пише Обозреватель.
"У Маріуполі на комбінаті імені Ілліча є підфакельні датчики, підключені до корпоративної системи. Я бачив дані цих датчиків, вони показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу після реконструкції системи пилеочищення. Хочемо, щоб такі датчики були на всіх підприємствах, працюємо над тим, щоб об'єднувати їх в один реєстр викидів та переносозабруднювачів, як це робиться в європейській практиці", – заявив міністр.
Абрамовський також розповів, що на цей рік в частині створення системи моніторингу в міністерстві будували великі плани, однак на шляху їх реалізації став коронавірус.
"У нинішньому році нам виділили гроші з держбюджету на створення системи моніторингу, на ці цілі ми планували використовувати близько 100 млн грн. Однак бюджет перерозподілили в зв'язку з пандемією коронавірусу і гроші у нас забрали. На наступний рік ми знову запросили 200 млн грн на моніторинг, сподіваюся, гроші виділять. Міністерство і місцеві органи влади готові до того, щоб на умовах співфінансування побудувати сучасну європейську систему моніторингу якості повітря", – заявив він.
Тим часом, в умовах браку грошей у держави на подібний моніторинг, його проведення і зменшення шкідливих викидів залишається прерогативою самих промислових підприємств. Однак вкладати власні кошти в умовах економічної кризи в поліпшення екологічності виробництва готові далеко не всі.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а шо, весьма креативная сеча в очі, в духе времени, так сказать.
да и сейчас по карте можете глянуть чистоту воздуха
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
Из официальной статистики- За время карантина ММК им. Ильича снизил производство на 15%
За активистов вообще можно не говорить при выборах в местный совет они набрали меньше голосов чем Партия Шария-местные жители выбирают Шария ,а не местных активистов -это вот так работают активисты им не верит никто
В городе Чебаркуль Челябинской области торжественно запустили вторую очередь завода по производству дыма. Как сообщил главный инженер завода Михаил Баранцов, предприятие вышло на основные производственные мощности и способно выпускать до двухсот миллионов кубометров дыма в год.
Предприятие работает по безотходному принципу, поглощая кислород и углеводороды, а затем выделяя углекислые и сернистые компоненты. Печи работают на любом виде топлива.
«Многие за рубежом хотели бы, чтобы Россия оставалась бездымной державой и даже планировали вводить эмбарго на российский дым. Не исключено, что с открытием ЧДЗ появятся новые санкционные списки, однако это не повлияет на производство», - заверил Баранцов.
Учитывая работу в условиях импортозамещения, ассортимент завода включил в себя весь спектр дымной продукции, от тяжелых смоговых дымов, до легких облакообразующих. Предприятие также представило спектр специальных кислотных дымов. Созданы две тысячи рабочих мест, в черте завода возводятся детские сады и школы, а подконтрольные предприятию оздоровительные учреждения уже готовы принять граждан.