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Новини Суспільство
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Маріуполь (2820) ММК ім. Ілліча (35) Абрамовський Роман (48)

Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, - Абрамовський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, - Абрамовський

Одним із лідерів зі зменшення шкоди для довкілля є комбінат імені Ілліча в Маріуполі (належить Групі Метінвест - Ред.).

Встановлені там за кошти підприємства підфакельнідатчики фіксують зниження шкідливих викидів в повітря в рази. Про це в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський, коментуючи перспективи створення дієвої системи моніторингу якості повітря за міжнародними стандартами, пише Обозреватель.

"У Маріуполі на комбінаті імені Ілліча є підфакельні датчики, підключені до корпоративної системи. Я бачив дані цих датчиків, вони показують зменшення викидів з 500 до 20 одиниць дрібнодисперсного пилу після реконструкції системи пилеочищення. Хочемо, щоб такі датчики були на всіх підприємствах, працюємо над тим, щоб об'єднувати їх в один реєстр викидів та переносозабруднювачів, як це робиться в європейській практиці", – заявив міністр.

Абрамовський також розповів, що на цей рік в частині створення системи моніторингу в міністерстві будували великі плани, однак на шляху їх реалізації став коронавірус.

"У нинішньому році нам виділили гроші з держбюджету на створення системи моніторингу, на ці цілі ми планували використовувати близько 100 млн грн. Однак бюджет перерозподілили в зв'язку з пандемією коронавірусу і гроші у нас забрали. На наступний рік ми знову запросили 200 млн грн на моніторинг, сподіваюся, гроші виділять. Міністерство і місцеві органи влади готові до того, щоб на умовах співфінансування побудувати сучасну європейську систему моніторингу якості повітря", – заявив він.

Тим часом, в умовах браку грошей у держави на подібний моніторинг, його проведення і зменшення шкідливих викидів залишається прерогативою самих промислових підприємств. Однак вкладати власні кошти в умовах економічної кризи в поліпшення екологічності виробництва готові далеко не всі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Абрамовський бреше! Керівника екологічної інспекції Єгора Фірсова зняли саме за спроби накласти штрафи на найбільші металургійні комбінати які безконтрольно труять екологію, перевищуючи норми шкідливих викидів в сотні тисяч разів! Олігархічну служку Абрамовського потрібно зняти з посади!
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11.11.2020 13:46
+5
Комбинат Ильича (!!) , то писець ). я думав що совок в Украіні вже давно закінчився
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11.11.2020 13:49
+4
Шо оно несет? Какое снижение? Какие нахер датчики? Утром неба не видно из-за долбаного завода.
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11.11.2020 14:33
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Абрамовський бреше! Керівника екологічної інспекції Єгора Фірсова зняли саме за спроби накласти штрафи на найбільші металургійні комбінати які безконтрольно труять екологію, перевищуючи норми шкідливих викидів в сотні тисяч разів! Олігархічну служку Абрамовського потрібно зняти з посади!
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11.11.2020 13:46 Відповісти
Что за бред?)) Фирсова убрали, потому что они что-то там между собой не поделили и Фирсов не захотел платить за должность.
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11.11.2020 19:10 Відповісти
Фірсова зняли бо почались штрафи для олігархів і відразу Фірсова зняли.
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11.11.2020 19:26 Відповісти
Комбинат Ильича (!!) , то писець ). я думав що совок в Украіні вже давно закінчився
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11.11.2020 13:49 Відповісти
......І не кажи!!! іллллллллллліч, там явно його прихильники керують, і його портрети в кожному кабінеті!!!!
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11.11.2020 13:53 Відповісти
"Одним из лидеров по снижению вреда".
Ну а шо, весьма креативная сеча в очі, в духе времени, так сказать.
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11.11.2020 13:50 Відповісти
іЛіча? Закон про декомунізацію для них не писаний? Альо, влада, ловіть чЕртей.
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11.11.2020 13:51 Відповісти
Они переименовали. Теперь он им. Зота Ильича, нашли какого-то инженера металлурга в истории.
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11.11.2020 19:06 Відповісти
Какая влада, кого ловить???))) Черти чертей ловить не будут. Вот если-бы вы сказали чтоб бабло ловить, тогда они быстро сообразят.))) В Кривом Рогу только бабло и ловят, а Арселор как каптил население, так и продолжает и ни хрена не делает.)))
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11.11.2020 19:27 Відповісти
Mamma cara. Им от ильичей ещё не тошнит?
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11.11.2020 14:13 Відповісти
так перейменували вже, то не Володимир Ілліч Ленін, а мається на увазі Некрасов Зот Ілліч)
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11.11.2020 15:00 Відповісти
дамбасянскому быдлу пох - шо ильича, шо паралича, главное чтоб была дешевая колбаса в комбинатных магазах
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11.11.2020 14:24 Відповісти
продукты не должны быть дорогими - это факт, а у нас некоторые дороже, чем в Европе...
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11.11.2020 17:10 Відповісти
Шо оно несет? Какое снижение? Какие нахер датчики? Утром неба не видно из-за долбаного завода.
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11.11.2020 14:33 Відповісти
Вы в Кривой Рог приезжайте, на Родину президента и посмотрите чего там не видно когда на Арселоре задвижки открывают. А у нас комбинат покрупнее будет, да и хозяин неприкосновенный иностранный инвестор - только и откупается.
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11.11.2020 19:30 Відповісти
знизили, в Маріуполі про це і активісти самі говорять. власне, так і має бути, бо перед усією планетою Земля стоїть виклик - екологічна криза. тільки в Україні не у всіх підприємств є розуміння ситуації. в тому ж Кривому Розі Арселор живе ніби в окремій реальності - коптить собі, як ні в чому не бувало
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11.11.2020 14:55 Відповісти
Вранье ничего не снизили после введения ПУТа на подоконниках черная пыль за ночь при отрытых окнах
да и сейчас по карте можете глянуть чистоту воздуха
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
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11.11.2020 15:10 Відповісти
А вы как предполагали? Что завтра альпийский воздух будет? Никто же не говорит, что решили все проблемы экологии. Говорят, что снизили объёмы выбросов, что является правдой.
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11.11.2020 19:11 Відповісти
Снизили объемы производства , а следовательно и выбросов меньше
Из официальной статистики- За время карантина ММК им. Ильича снизил производство на 15%
За активистов вообще можно не говорить при выборах в местный совет они набрали меньше голосов чем Партия Шария-местные жители выбирают Шария ,а не местных активистов -это вот так работают активисты им не верит никто
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12.11.2020 07:16 Відповісти
****** как дышит. Установленные датчики не очищают выбросы. Для этого надо монтировать фильтрующие системы, а их никто не ставил. Так как может быть меньше выбросов? Может только в воображении таких идиотов как этот министр.
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11.11.2020 16:01 Відповісти
В Челябинске запустили завод по производству дыма Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, - Абрамовський - Цензор.НЕТ 9664

В городе Чебаркуль Челябинской области торжественно запустили вторую очередь завода по производству дыма. Как сообщил главный инженер завода Михаил Баранцов, предприятие вышло на основные производственные мощности и способно выпускать до двухсот миллионов кубометров дыма в год.

Предприятие работает по безотходному принципу, поглощая кислород и углеводороды, а затем выделяя углекислые и сернистые компоненты. Печи работают на любом виде топлива.

«Многие за рубежом хотели бы, чтобы Россия оставалась бездымной державой и даже планировали вводить эмбарго на российский дым. Не исключено, что с открытием ЧДЗ появятся новые санкционные списки, однако это не повлияет на производство», - заверил Баранцов.

Учитывая работу в условиях импортозамещения, ассортимент завода включил в себя весь спектр дымной продукции, от тяжелых смоговых дымов, до легких облакообразующих. Предприятие также представило спектр специальных кислотных дымов. Созданы две тысячи рабочих мест, в черте завода возводятся детские сады и школы, а подконтрольные предприятию оздоровительные учреждения уже готовы принять граждан.
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11.11.2020 16:40 Відповісти
Наше правительство взялось бы решить эту проблему, больше бы толку было, а то министрам зп в размере 36 тыс мала, а они и на такую не зарабатывают.
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11.11.2020 17:09 Відповісти
Так снизили, что дышать нечем.
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11.11.2020 19:07 Відповісти
Не, ну тут справедливости ради - они вкладывают в модернизацию постоянно. А те, кто не видит снижения выбросов, наверное, не видели заводы лет 20 назад (про то, какими они были 60-ые, я просто молчу)
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11.11.2020 19:09 Відповісти
У них там программа целая разработана совместно с городом и контролируется активистами и общественностью. Правда там активисты меж собой постоянно грызутся - видимо тоже есть что пилить и откатывать?))) Кто-то бабло, а кому-то шкурку приходится.)))
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11.11.2020 19:32 Відповісти
 
 