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Новости Общество
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Мариуполь (5562) ММК им. Ильича (66) Абрамовский Роман (50)

Комбинат Ильича в Мариуполе снизил вредные выбросы в разы, – Абрамовский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Комбинат Ильича в Мариуполе снизил вредные выбросы в разы, – Абрамовский

Одним из лидеров по снижению вреда для окружающей среды является Комбинат имени Ильича в Мариуполе (принадлежит Группе Метинвест - Ред.).

 Установленные там за средства предприятия подфакельные датчики фиксируют снижение вредных выбросов в воздух в разы. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, комментируя перспективы создания действенной системы мониторинга качества воздуха по международным стандартам, пишет Обозреватель.

"В Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике", – заявил министр.

Абрамовский также рассказал, что на этот год в части создания системы мониторинга в министерстве строили большие планы, однако на пути их реализации стал коронавирус.

"В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха", – заявил он.

Тем временем, в условиях нехватки денег у государства на подобный мониторинг, его проведение и уменьшение вредных выбросов остается прерогативой самих промышленных предприятий. Однако вкладывать собственные средства в условиях экономического кризиса в улучшение экологичности производства готовы далеко не все.
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Топ комментарии
+5
Абрамовський бреше! Керівника екологічної інспекції Єгора Фірсова зняли саме за спроби накласти штрафи на найбільші металургійні комбінати які безконтрольно труять екологію, перевищуючи норми шкідливих викидів в сотні тисяч разів! Олігархічну служку Абрамовського потрібно зняти з посади!
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11.11.2020 13:46
+5
Комбинат Ильича (!!) , то писець ). я думав що совок в Украіні вже давно закінчився
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11.11.2020 13:49
+4
Шо оно несет? Какое снижение? Какие нахер датчики? Утром неба не видно из-за долбаного завода.
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11.11.2020 14:33
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Абрамовський бреше! Керівника екологічної інспекції Єгора Фірсова зняли саме за спроби накласти штрафи на найбільші металургійні комбінати які безконтрольно труять екологію, перевищуючи норми шкідливих викидів в сотні тисяч разів! Олігархічну служку Абрамовського потрібно зняти з посади!
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11.11.2020 13:46 Ответить
Что за бред?)) Фирсова убрали, потому что они что-то там между собой не поделили и Фирсов не захотел платить за должность.
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11.11.2020 19:10 Ответить
Фірсова зняли бо почались штрафи для олігархів і відразу Фірсова зняли.
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11.11.2020 19:26 Ответить
Комбинат Ильича (!!) , то писець ). я думав що совок в Украіні вже давно закінчився
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11.11.2020 13:49 Ответить
......І не кажи!!! іллллллллллліч, там явно його прихильники керують, і його портрети в кожному кабінеті!!!!
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11.11.2020 13:53 Ответить
"Одним из лидеров по снижению вреда".
Ну а шо, весьма креативная сеча в очі, в духе времени, так сказать.
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11.11.2020 13:50 Ответить
іЛіча? Закон про декомунізацію для них не писаний? Альо, влада, ловіть чЕртей.
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11.11.2020 13:51 Ответить
Они переименовали. Теперь он им. Зота Ильича, нашли какого-то инженера металлурга в истории.
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11.11.2020 19:06 Ответить
Какая влада, кого ловить???))) Черти чертей ловить не будут. Вот если-бы вы сказали чтоб бабло ловить, тогда они быстро сообразят.))) В Кривом Рогу только бабло и ловят, а Арселор как каптил население, так и продолжает и ни хрена не делает.)))
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11.11.2020 19:27 Ответить
Mamma cara. Им от ильичей ещё не тошнит?
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11.11.2020 14:13 Ответить
так перейменували вже, то не Володимир Ілліч Ленін, а мається на увазі Некрасов Зот Ілліч)
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11.11.2020 15:00 Ответить
дамбасянскому быдлу пох - шо ильича, шо паралича, главное чтоб была дешевая колбаса в комбинатных магазах
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11.11.2020 14:24 Ответить
продукты не должны быть дорогими - это факт, а у нас некоторые дороже, чем в Европе...
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11.11.2020 17:10 Ответить
Шо оно несет? Какое снижение? Какие нахер датчики? Утром неба не видно из-за долбаного завода.
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11.11.2020 14:33 Ответить
Вы в Кривой Рог приезжайте, на Родину президента и посмотрите чего там не видно когда на Арселоре задвижки открывают. А у нас комбинат покрупнее будет, да и хозяин неприкосновенный иностранный инвестор - только и откупается.
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11.11.2020 19:30 Ответить
знизили, в Маріуполі про це і активісти самі говорять. власне, так і має бути, бо перед усією планетою Земля стоїть виклик - екологічна криза. тільки в Україні не у всіх підприємств є розуміння ситуації. в тому ж Кривому Розі Арселор живе ніби в окремій реальності - коптить собі, як ні в чому не бувало
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11.11.2020 14:55 Ответить
Вранье ничего не снизили после введения ПУТа на подоконниках черная пыль за ночь при отрытых окнах
да и сейчас по карте можете глянуть чистоту воздуха
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
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11.11.2020 15:10 Ответить
А вы как предполагали? Что завтра альпийский воздух будет? Никто же не говорит, что решили все проблемы экологии. Говорят, что снизили объёмы выбросов, что является правдой.
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11.11.2020 19:11 Ответить
Снизили объемы производства , а следовательно и выбросов меньше
Из официальной статистики- За время карантина ММК им. Ильича снизил производство на 15%
За активистов вообще можно не говорить при выборах в местный совет они набрали меньше голосов чем Партия Шария-местные жители выбирают Шария ,а не местных активистов -это вот так работают активисты им не верит никто
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12.11.2020 07:16 Ответить
****** как дышит. Установленные датчики не очищают выбросы. Для этого надо монтировать фильтрующие системы, а их никто не ставил. Так как может быть меньше выбросов? Может только в воображении таких идиотов как этот министр.
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11.11.2020 16:01 Ответить
В Челябинске запустили завод по производству дыма Комбінат Ілліча в Маріуполі знизив шкідливі викиди в рази, - Абрамовський - Цензор.НЕТ 9664

В городе Чебаркуль Челябинской области торжественно запустили вторую очередь завода по производству дыма. Как сообщил главный инженер завода Михаил Баранцов, предприятие вышло на основные производственные мощности и способно выпускать до двухсот миллионов кубометров дыма в год.

Предприятие работает по безотходному принципу, поглощая кислород и углеводороды, а затем выделяя углекислые и сернистые компоненты. Печи работают на любом виде топлива.

«Многие за рубежом хотели бы, чтобы Россия оставалась бездымной державой и даже планировали вводить эмбарго на российский дым. Не исключено, что с открытием ЧДЗ появятся новые санкционные списки, однако это не повлияет на производство», - заверил Баранцов.

Учитывая работу в условиях импортозамещения, ассортимент завода включил в себя весь спектр дымной продукции, от тяжелых смоговых дымов, до легких облакообразующих. Предприятие также представило спектр специальных кислотных дымов. Созданы две тысячи рабочих мест, в черте завода возводятся детские сады и школы, а подконтрольные предприятию оздоровительные учреждения уже готовы принять граждан.
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11.11.2020 16:40 Ответить
Наше правительство взялось бы решить эту проблему, больше бы толку было, а то министрам зп в размере 36 тыс мала, а они и на такую не зарабатывают.
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11.11.2020 17:09 Ответить
Так снизили, что дышать нечем.
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11.11.2020 19:07 Ответить
Не, ну тут справедливости ради - они вкладывают в модернизацию постоянно. А те, кто не видит снижения выбросов, наверное, не видели заводы лет 20 назад (про то, какими они были 60-ые, я просто молчу)
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11.11.2020 19:09 Ответить
У них там программа целая разработана совместно с городом и контролируется активистами и общественностью. Правда там активисты меж собой постоянно грызутся - видимо тоже есть что пилить и откатывать?))) Кто-то бабло, а кому-то шкурку приходится.)))
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11.11.2020 19:32 Ответить
 
 