Комбинат Ильича в Мариуполе снизил вредные выбросы в разы, – Абрамовский
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Одним из лидеров по снижению вреда для окружающей среды является Комбинат имени Ильича в Мариуполе (принадлежит Группе Метинвест - Ред.).
Установленные там за средства предприятия подфакельные датчики фиксируют снижение вредных выбросов в воздух в разы. Об этом в интервью изданию "Фокус" заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, комментируя перспективы создания действенной системы мониторинга качества воздуха по международным стандартам, пишет Обозреватель.
"В Мариуполе на Комбинате имени Ильича есть подфакельные датчики, подключенные к корпоративной системе. Я видел данные этих датчиков, они показывают уменьшение выбросов с 500 до 20 единиц мелкодисперсной пыли после реконструкции системы пылеочистки. Хотим, чтобы такие датчики были на всех предприятиях, работаем над тем, чтобы объединять их в один реестр выбросов и переносозагрязнителей, как это делается в европейской практике", – заявил министр.
Абрамовский также рассказал, что на этот год в части создания системы мониторинга в министерстве строили большие планы, однако на пути их реализации стал коронавирус.
"В нынешнем году нам выделили деньги из госбюджета на создание системы мониторинга, на эти цели мы планировали использовать около 100 млн грн. Однако бюджет перераспределили в связи с пандемией коронавируса и деньги у нас забрали. На следующий год мы снова запросили 200 млн грн на мониторинг, надеюсь, деньги выделят. Министерство и местные органы власти готовы к тому, чтобы на условиях софинансирования построить современную европейскую систему мониторинга качества воздуха", – заявил он.
Тем временем, в условиях нехватки денег у государства на подобный мониторинг, его проведение и уменьшение вредных выбросов остается прерогативой самих промышленных предприятий. Однако вкладывать собственные средства в условиях экономического кризиса в улучшение экологичности производства готовы далеко не все.
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Ну а шо, весьма креативная сеча в очі, в духе времени, так сказать.
да и сейчас по карте можете глянуть чистоту воздуха
https://aqicn.org/map/mariupol/ru/
Из официальной статистики- За время карантина ММК им. Ильича снизил производство на 15%
За активистов вообще можно не говорить при выборах в местный совет они набрали меньше голосов чем Партия Шария-местные жители выбирают Шария ,а не местных активистов -это вот так работают активисты им не верит никто
В городе Чебаркуль Челябинской области торжественно запустили вторую очередь завода по производству дыма. Как сообщил главный инженер завода Михаил Баранцов, предприятие вышло на основные производственные мощности и способно выпускать до двухсот миллионов кубометров дыма в год.
Предприятие работает по безотходному принципу, поглощая кислород и углеводороды, а затем выделяя углекислые и сернистые компоненты. Печи работают на любом виде топлива.
«Многие за рубежом хотели бы, чтобы Россия оставалась бездымной державой и даже планировали вводить эмбарго на российский дым. Не исключено, что с открытием ЧДЗ появятся новые санкционные списки, однако это не повлияет на производство», - заверил Баранцов.
Учитывая работу в условиях импортозамещения, ассортимент завода включил в себя весь спектр дымной продукции, от тяжелых смоговых дымов, до легких облакообразующих. Предприятие также представило спектр специальных кислотных дымов. Созданы две тысячи рабочих мест, в черте завода возводятся детские сады и школы, а подконтрольные предприятию оздоровительные учреждения уже готовы принять граждан.