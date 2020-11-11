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Разумков захворів на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Разумков захворів на COVID-19

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції і працюватиму дистанційно", - написав Разумков.

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Разумков захворів на COVID-19 01
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Топ коментарі
+33
Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 443
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11.11.2020 18:58
+31
Разумков заболел COVID-19 - Цензор.НЕТ 3429
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11.11.2020 18:54
+31
Государственная клоунада.
"Сотни человеческих жизней и миллиарды гривен спасет отставка одного недоразумения" (с)
Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
"Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
Видимо сейчас он решил, что время пришло.
Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
Зеленский жив и здоров
Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
Г-н Зеленский, напоминаем, что в стране:
1. Фактический срыв местных выборов спровоцированный бездарностью и не профессиональностью избранных с вашей подачи членов ЦВК.
2. Эпидемия COVID-19, обвальный рост числа заболевших и умерших спровоцированный бездарностью и не профессиональностью вас, ваших министров и вашего "монобольшинства"
3. Полный провал антикоррупционной политики спровоцированный вашим неуемным желанием все контролировать и полным отсутствием умения что то делать.
4. Полный провал бюджетного процесса, когда на рассмотрение Верховной Рады выносится бюджет с фальсифицированными данными по основным показателям.
5. Провал сотрудничества с международными финансовыми институциями вызванный невыполнением вами и вашими структурами власти подписанных вами договоров и взятых вами обязательств.
6. Начавшийся процесс "внутреннего дефолта" вызванный элементарным невежеством вас и ваших структур власти.
7 Разграбленный государственный резерв и вывезенный госрезерв зерна.
8. Ваш "мир на Донбассе" оборачивается размыванием государственного суверинитета, потерей территорий и предательством в высших эшелонах власти.

Ваша власть банкрот - моральный, финансовый и политический.
P.S. После того, как вы поместите сообщение о вашей болезни на официальный сайт Президента, мы расскажем Вам, что вы еще забыли ...
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11.11.2020 19:25
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Вице-премьер Резником стал ковіднім..Шоу продолжается... Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7587
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11.11.2020 19:52 Відповісти
вся верхушка власти резко заболела короной!
вся и сразу! и все чуствуют себя хорошо, просто посидят в самоизоляции некоторое время,
никому госпитализация не надо.
аккурат сразу как слили инфу о слитой очередной спец операции нашей разведки
может вы, ***** зеленые, не ковидом болеете, а от шухера попрятались, что б не отвечать на неудобные вопросы по разведчикам опять?
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11.11.2020 19:55 Відповісти
100000%
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11.11.2020 21:40 Відповісти
Неа, не заболел. Но шоу любопытное и проходит на фоне попыток ермака убрать венедиктову.
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11.11.2020 20:02 Відповісти
Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1184
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11.11.2020 20:22 Відповісти
и этот туда же? у вовы под кроваткой может места не хватить для двоих, там ещё ночная ваза должна уместиться, ведь и до уборной дойти сцыкотно Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8983
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11.11.2020 20:35 Відповісти
Собрался с Ермаком и Зеленским в Оман по тихому?
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11.11.2020 20:47 Відповісти
да и хрен с ним
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11.11.2020 21:19 Відповісти
"Ковід у Зеленського" це операція прикриття відпочинку на черговому курорті.
Уклоніст їздив у 8 відпусток лише за минулий неповний рік. Для тіла і місяць без курорту - срок.
Чувак поїхав відпочивати навіть, коли у нього військовий пропав у сірій зоні. В складній ситуації Янелох випадає в прокрастинацію.
Він давно хотів захворіти на ковід. Сам про це вихвалявся в інтерв'ю Укрправді, "щоб показати, що в хворобі немає нічого страшного".
Труженік давно не відпочивав. До виборів було не можна, справа для нього важлива, бо сам їздив агітувати. Вибори закінчились, він їх програв, але тут ще й КСУ підклав свиню. Їхати було не можна, треба було терміново розрулювати кризу. Та нічого не вдалося, власні дресировані у Трускавці депутати показали зуби, ще й Разумков явно зазіхнув на статус топ-політика в країні. Що тепер робити - хз.
Отож в сумі факторів зараз як раз прийшов час Оманському самоізолюватися на курорті. В Ковід у нього не вірю. Це стопудова брехня.
"Ковід у Зеленського" це операція прикриття відпочинку на черговому курорті.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2526412897655780
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11.11.2020 21:24 Відповісти
Афёра сыпется по всем фронтам.
Зелёная банда, вам некуда бежать.
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11.11.2020 22:02 Відповісти
У них що, додаткові оплачувані канікули розпочалися? Уявляю, яке бабліще вони відвалять на своє власне лікування за рахунок Бюджету, за наш власний кошт.

Ану, сволоти, відпрацьовуйте кожну гривню, яку ви записали на себе від народу!!!!

Цікаво, чому це ви, сволоти, як один дуже добре себе почуваєте на "карантині"? Без симптомів, і ускладнень. Може, це у вас така нова гра розпочалася, уроди ви кінчені?! Може, нам до вас завітати в бюджет і подивитися, кому і скільки від народу відвалилося? Суки, ви знаєте скільки народу коштує доба лікування від ковіду в Олександрівській лікарні в Києві? Доповідаю: від 15 до 35 тисяч гривень. За ДОБУ!!!! Там все залежить від поверху де лікується пацієнт. Поверх знаходження пацієнта вирішує всі проблеми ступеню розвитку і загрози хвороби, навіть якщо хворий у тяжкому стані. Хто не спроможний оплатити свій поверх, той на нього не потрапляє. Хто не спроможний потрапити в цю лікарню, той туди ПРОЛІТАЄ, як фанера над Бесарабкою. Ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатки.!
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11.11.2020 23:18 Відповісти
Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8063
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11.11.2020 23:33 Відповісти
Тварь, не соблюдал карантинные ограничения! Получай 250 грн штраф, скотиняка!
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11.11.2020 23:35 Відповісти
С победой Байдена Ковид стал косить исключительно топ-ЗЕлень. Разумков захворів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 937
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12.11.2020 02:18 Відповісти
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