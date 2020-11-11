Разумков захворів на COVID-19

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика в Фейсбук.

"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції і працюватиму дистанційно", - написав Разумков.

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