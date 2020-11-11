Разумков заболел COVID-19

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", - написал Разумков.

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