Разумков заболел COVID-19
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
"Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно", - написал Разумков.
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+33 cvthtrf
показать весь комментарий11.11.2020 18:58
+31 olele
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+31 Леонид Богданов
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вся и сразу! и все чуствуют себя хорошо, просто посидят в самоизоляции некоторое время,
никому госпитализация не надо.
аккурат сразу как слили инфу о слитой очередной спец операции нашей разведки
может вы, ***** зеленые, не ковидом болеете, а от шухера попрятались, что б не отвечать на неудобные вопросы по разведчикам опять?
Уклоніст їздив у 8 відпусток лише за минулий неповний рік. Для тіла і місяць без курорту - срок.
Чувак поїхав відпочивати навіть, коли у нього військовий пропав у сірій зоні. В складній ситуації Янелох випадає в прокрастинацію.
Він давно хотів захворіти на ковід. Сам про це вихвалявся в інтерв'ю Укрправді, "щоб показати, що в хворобі немає нічого страшного".
Труженік давно не відпочивав. До виборів було не можна, справа для нього важлива, бо сам їздив агітувати. Вибори закінчились, він їх програв, але тут ще й КСУ підклав свиню. Їхати було не можна, треба було терміново розрулювати кризу. Та нічого не вдалося, власні дресировані у Трускавці депутати показали зуби, ще й Разумков явно зазіхнув на статус топ-політика в країні. Що тепер робити - хз.
Отож в сумі факторів зараз як раз прийшов час Оманському самоізолюватися на курорті. В Ковід у нього не вірю. Це стопудова брехня.
"Ковід у Зеленського" це операція прикриття відпочинку на черговому курорті.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2526412897655780
Зелёная банда, вам некуда бежать.
Ану, сволоти, відпрацьовуйте кожну гривню, яку ви записали на себе від народу!!!!
Цікаво, чому це ви, сволоти, як один дуже добре себе почуваєте на "карантині"? Без симптомів, і ускладнень. Може, це у вас така нова гра розпочалася, уроди ви кінчені?! Може, нам до вас завітати в бюджет і подивитися, кому і скільки від народу відвалилося? Суки, ви знаєте скільки народу коштує доба лікування від ковіду в Олександрівській лікарні в Києві? Доповідаю: від 15 до 35 тисяч гривень. За ДОБУ!!!! Там все залежить від поверху де лікується пацієнт. Поверх знаходження пацієнта вирішує всі проблеми ступеню розвитку і загрози хвороби, навіть якщо хворий у тяжкому стані. Хто не спроможний оплатити свій поверх, той на нього не потрапляє. Хто не спроможний потрапити в цю лікарню, той туди ПРОЛІТАЄ, як фанера над Бесарабкою. Ось така фігня, малятки, любі хлопчики й дівчатки.!