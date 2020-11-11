УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12556 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Агресія Росії проти України
1 024 9
війна (56406) Зеленський (17439) наказ (346) Донбас (21733) зниклий безвісти (145)

Указ про захист прав зниклих на війні підписав Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Указ про захист прав зниклих на війні підписав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №495/2020 "Про заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їхніх сімей".

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Мета документа - забезпечити гарантії захисту прав та інтересів зниклих за особливих обставин і підвищити ефективність розшуку.

Згідно з указом, уряд має розробити план із забезпечення захисту прав і інтересів таких осіб і членів їхніх сімей.

План має забезпечити ефективну діяльність Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, і функціонування Єдиного реєстру таких осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родичі зниклих безвісти на Донбасі пікетують Кабмін: комісія з розшуку зниклих так і не запрацювала. ФОТО

Кабмін повинен забезпечувати щорічне проведення заходів у зв’язку з Міжнародним днем жертв насильницьких зникнень, який відзначається 30 серпня. Так, згідно з документом, обласні державні адміністрації та КМДА мають розробити у взаємодії з органами місцевого самоврядування заходи щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень і членів їхніх сімей.

"Указ набирає чинності з дня його опублікування", - сказано в повідомленні.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничтожество!
Про конституционный кризис уже забыло?
Или пару раз собрались, языками потрепали, несколько популистских заявлений сделали и готово: кризиса нет!
показати весь коментар
11.11.2020 19:58 Відповісти
Он дурак в медицинском смысле этого слова.
показати весь коментар
11.11.2020 20:05 Відповісти
Извини, НО он не уимный по сути... Медицина с такими борется..
показати весь коментар
11.11.2020 20:10 Відповісти
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 3898
показати весь коментар
11.11.2020 20:12 Відповісти
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 7142
показати весь коментар
11.11.2020 20:20 Відповісти
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 6865
показати весь коментар
11.11.2020 20:39 Відповісти
Опять ничего не понятно. Название статьи "... пропавших на войне" , а сам указ вообще про войну не упоминает, он про обстоятельства.
показати весь коментар
11.11.2020 21:13 Відповісти
Защита прав пропавших безвести?

Указ про захист прав зниклих на війні підписав Зеленський - Цензор.НЕТ 4721
показати весь коментар
12.11.2020 17:06 Відповісти
 
 