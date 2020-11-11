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Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Общество

Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №495/2020 "О мерах по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений, членов их семей".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Цель документа - обеспечить гарантии защиты прав и интересов пропавших при особых обстоятельствах и повысить эффективность из розыска.

Согласно указу, правительство должно разработать план по обеспечению защиты прав и интересов таких лиц и членов их семей.

План должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование Единого реестра таких лиц.

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Кабмин должен обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений 30 августа. Так, согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.

"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.

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Автор: Ольга Лузан
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Ничтожество!
Про конституционный кризис уже забыло?
Или пару раз собрались, языками потрепали, несколько популистских заявлений сделали и готово: кризиса нет!
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11.11.2020 19:58 Ответить
Он дурак в медицинском смысле этого слова.
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11.11.2020 20:05 Ответить
Извини, НО он не уимный по сути... Медицина с такими борется..
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11.11.2020 20:10 Ответить
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 3898
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11.11.2020 20:12 Ответить
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 7142
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11.11.2020 20:20 Ответить
Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским - Цензор.НЕТ 6865
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11.11.2020 20:39 Ответить
Опять ничего не понятно. Название статьи "... пропавших на войне" , а сам указ вообще про войну не упоминает, он про обстоятельства.
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11.11.2020 21:13 Ответить
Защита прав пропавших безвести?

Указ про захист прав зниклих на війні підписав Зеленський - Цензор.НЕТ 4721
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12.11.2020 17:06 Ответить
 
 