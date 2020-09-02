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Новости Агрессия России против Украины
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Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны

Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе. Их количество не растет, а постепенно уменьшается.

Однако, в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также в ведомстве сообщили, что по мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

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Автор: 

Минобороны (9305) Донбасс (26955) военнослужащие (6115) Антитеррористическая операция (18284) операция Объединенных сил (6766) пропавший без вести (153)


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Так Осел-каратист сказал что всех до нового года обменяет. До прошлого нового года! Что опят назвиздело!
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02.09.2020 08:38 Ответить
Якщо в ОПУ сидять агенти ФСБ, ГРУ, СЗР Кремля то таких пропавших безвісті буде не 70, а 7000. Де розслідування з питання хто злив РФ інформацію про спецоперацію з вагнеровцями?
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02.09.2020 08:57 Ответить
У 🤢🤡 «слуг ***** « , как заявило 💩фокин ( говорящая ж зельцмана ) виноваты две стороны одинаково ,и убийцы-рашисты должны получить амнистию
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02.09.2020 09:04 Ответить
Бо для зеленського- фокіна, як і для їх хазяїна фуйла, війна громадянська. БубАчка її зупинить, помиривши ворогуючих "наших людей". А кацапи на Україну "не нападали і крим не віджимали". Необхідно терміново зняти зсанкції з мокшанського "спостерігача- миротворця".
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02.09.2020 09:44 Ответить
Що значить пропали? За який період? Це про що? Що вони мелють?
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02.09.2020 09:39 Ответить
 
 