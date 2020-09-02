Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны
В Министерстве обороны сообщили, что около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе. Их количество не растет, а постепенно уменьшается.
Однако, в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Также в ведомстве сообщили, что по мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владимир Пономаренко #471653
показать весь комментарий02.09.2020 08:38 Ответить Мне нравится 5
Ozirius Shewu
показать весь комментарий02.09.2020 08:57 Ответить Мне нравится 1
Vika Lysenko
показать весь комментарий02.09.2020 09:04 Ответить Мне нравится 4
Чайка Київ
показать весь комментарий02.09.2020 09:44 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий02.09.2020 09:39 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль