Около 70 военнослужащих остаются пропавшими без вести на Донбассе, - Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе. Их количество не растет, а постепенно уменьшается.

Однако, в Минобороны не ведут учет пропавших гражданских,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Также в ведомстве сообщили, что по мере идентификации неопознанных тел пропавшие военные переходят в разряд погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с семьями погибших воинов и пропавших без вести: "Мы всех вернем, кто живой и неживой"