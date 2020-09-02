Приблизно 70 військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі, - Міноборони
У Міністерстві оборони повідомили, що приблизно 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі. Їхня кількість не зростає, а поступово зменшується.
Однак у Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Також у відомстві повідомили, що в міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих.
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Владимир Пономаренко #471653
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