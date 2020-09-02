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Новини Агресія Росії проти України
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Приблизно 70 військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі, - Міноборони

Приблизно 70 військовослужбовців залишаються зниклими безвісти на Донбасі, - Міноборони

У Міністерстві оборони повідомили, що приблизно 70 військових залишаються зниклими безвісти на Донбасі. Їхня кількість не зростає, а поступово зменшується.

Однак у Міноборони не ведуть облік зниклих цивільних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Також у відомстві повідомили, що в міру ідентифікації невпізнаних тіл зниклі військові переходять у розряд загиблих.

Читайте також: Зеленський зустрівся із родинами загиблих воїнів і зниклих безвісти: "Ми всіх повернемо, хто живий і неживий"

Автор: 

Міноборони (7332) Донбас (22354) військовослужбовці (4724) Антитерористична операція (6637) операція Об’єднаних сил (6725) зниклий безвісти (203)


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Так Осел-каратист сказал что всех до нового года обменяет. До прошлого нового года! Что опят назвиздело!
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02.09.2020 08:38 Відповісти
Якщо в ОПУ сидять агенти ФСБ, ГРУ, СЗР Кремля то таких пропавших безвісті буде не 70, а 7000. Де розслідування з питання хто злив РФ інформацію про спецоперацію з вагнеровцями?
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02.09.2020 08:57 Відповісти
У 🤢🤡 «слуг ***** « , как заявило 💩фокин ( говорящая ж зельцмана ) виноваты две стороны одинаково ,и убийцы-рашисты должны получить амнистию
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02.09.2020 09:04 Відповісти
Бо для зеленського- фокіна, як і для їх хазяїна фуйла, війна громадянська. БубАчка її зупинить, помиривши ворогуючих "наших людей". А кацапи на Україну "не нападали і крим не віджимали". Необхідно терміново зняти зсанкції з мокшанського "спостерігача- миротворця".
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02.09.2020 09:44 Відповісти
Що значить пропали? За який період? Це про що? Що вони мелють?
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02.09.2020 09:39 Відповісти
 
 