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Новини Політика УкраїниПодії Місцеві вибори-2020
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Одеса (4024) СБУ (10030) Скорик (31) фальсифікації (136) Голубов (9)

Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова

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Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова

Служба безпеки України підтвердила припинення спроби фальсифікації другого туру виборів мера Одеси 15 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше одеські телеграм-канали повідомили про те, що СБУ вилучила фальшиві бюлетені, які були в офісі Дмитра Голубова і готувалися для вкидання в другому турі виборів Одеського міського голови. Нагадаємо, що Голубов офіційно підтримує кандидата від ОПЗЖ Миколу Скорика.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті СБУ, правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою та змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Зараз тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Читайте також: Вибори мера Одеси: СБУ знайшла в офісі Голубова підроблені бюлетені з позначками за Скорика, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за фальсифікацію виборчих документів групою осіб, в тому числі - бюлетенів, передбачено до 10 років позбавлення волі (ст. 158-3 КК України).

Також до розслідування кримінального провадження щодо фальсифікації бюлетенів офісом Дмитра Голубова підключилася Одеська прокуратура.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.
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Топ коментарі
+12
Хоть бы раз кого -нибудь за это на 10 лет посадили! Это было бы прецедентом и заставило бы всех,кто такими делами занимается задуматься.
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11.11.2020 22:03
+9
Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 729
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11.11.2020 22:01
+8
Как житель Одессы, я не люблю действующего мэра Трухарова, но Голубов со Скориком это полный мрак для Одессы, из двух зол придется выбрать первого, к сожалению.
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11.11.2020 22:22
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Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 729
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11.11.2020 22:01 Відповісти
Хоть бы раз кого -нибудь за это на 10 лет посадили! Это было бы прецедентом и заставило бы всех,кто такими делами занимается задуматься.
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11.11.2020 22:03 Відповісти
они?!.. нет?!
Открыто уголовное производство: в СБУ подтвердили обнаружение фальшивых бюллетеней в офисе Дмитрия Голубова - Цензор.НЕТ 754
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11.11.2020 22:07 Відповісти
Нет.
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11.11.2020 23:54 Відповісти
внебрачный сына лёни голубкова? )
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11.11.2020 22:08 Відповісти
По состоянию на сентябрь 2014 года беспартийный. В выборах в Раду 2014 года участвовал как кандидат партии «Блок Петра Порошенко» по 136-му мажоритарному округу (включает в себя часть Малиновского и часть Суворовского районов Одессы).[8] Занял первое место, получив 17 784 голоса (30,31 %).[1][9]
В 2019 году пытался переизбраться в Раду по тому же 136-му округу в Одессе как беспартийный самовыдвиженец,[10] но проиграл кандидату от партии «Слуга народу» Александру Горенюку.[11][12]
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11.11.2020 22:27 Відповісти
кто дмает что ему дадут реальный срок, или драк или гражданин сша, евросоюза
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11.11.2020 22:09 Відповісти
Відкрито кримінальне провадження: в СБУ підтвердили виявлення фальшивих бюлетенів в офісі Дмитра Голубова - Цензор.НЕТ 4475
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11.11.2020 22:21 Відповісти
Как житель Одессы, я не люблю действующего мэра Трухарова, но Голубов со Скориком это полный мрак для Одессы, из двух зол придется выбрать первого, к сожалению.
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11.11.2020 22:22 Відповісти
Они бы еще первый тур проверили, за кого там навбрасывали.
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11.11.2020 22:23 Відповісти
Именно поэтому видимо идёт информационный вброс о победе Скорика.
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11.11.2020 22:28 Відповісти
Этого голубка давно ФБР ждет. Отдайте им и будет чище.
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11.11.2020 22:50 Відповісти
Это тот голубов, которого регулярно благодарила какая-то команда в лиге смеха до наступления зеленого пи..деца?
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11.11.2020 22:54 Відповісти
Ой ***! До 10 років? То це херня... От якщо від 30 з конфіскацією... От тоді було б все гаразд...
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12.11.2020 00:03 Відповісти
О ...росийская мафия уже прет на своего Труханова (уже пора на скрепы?отслужил кремлевской мафии?)...и тянет за краснощекого мальчиша-плохиша Скорика?(этот мальчиш-плохиш во время оккупации Крыма рванул туда в надежде на болллшую должность (а там только няшка пригодилась...царев тоже в жопе) и через 3 года притихший с поджатым хвостом вернулся (правда ведомый и подготовленный к предательству) и сразу на ВЫБОРЫ...а с х..уя?....ежай в Крым,на Дамбасс освобожденный русским сапогом кремлевской мафии

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12.11.2020 02:00 Відповісти
ОПЗЖ (ЗаЖОПу) как преемница партии регионов действует по её лекалам, за эту партию может голосовать только либо полный идиот, либо снежана егорова.
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12.11.2020 02:20 Відповісти
Скріпта свого часу не змогла посадити ні СБУ, ні ФБР, навіть Boa Factory змогла, а його ні. А зараз йому навіть гіпотетично нічого не загрожує.
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12.11.2020 02:25 Відповісти
А ВЫ ЧТО ЗА НИМ НЕ СЛЕДИЛИ !?)
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12.11.2020 09:09 Відповісти
начались торги с оппой клоуна.
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12.11.2020 10:59 Відповісти
 
 