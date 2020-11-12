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Верховний суд підтвердив законність продажу заводу "Океан" у 2018 році

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Верховний суд підтвердив законність продажу заводу

Суд відхилив усі касаційні скарги, визнавши законними підсумки аукціону з продажу заводу в 2018 році.

Касаційний господарський суд Верховного суду визнав законним продаж суднобудівного заводу "Океан" миколаївському бізнесменові Василю Капацині, повідомляє пресслужба підприємства.

Законність аукціону в Господарському суді Миколаївської області оскаржували ТОВ "Океан-Судноремонт", "Бельмонт Індастріз Інк" та "Пойзантер Холдінгз ЛТД". Слідом за судом першої інстанції Південно-Західний апеляційний господарський суд визнав претензії заявників необґрунтованими. І зараз крапку в цьому питанні поставив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, підтвердивши повне право власності Василя Капацини на придбаний актив.

"Це рішення нівелює численні спроби опонентів маніпулювати фактами і ставити під сумнів законність придбання українським інвестором Василем Капациною суднобудівного заводу", - прокоментувала рішення суду арбітражний керуючий Ірина Сербін.

Нагадаємо, в 2015 році завод було визнано банкрутом і з численними боргами він був виставлений на продаж.

У грудні 2018 року "Океан" продали з аукціону за 122 мільйони гривень. Новий власник виплатив борги підприємства, а також погасив заборгованість із зарплати перед співробітниками на загальну суму понад 100 мільйонів гривень.

Після зміни власника "Океан" почав відновлювати виробництво.

На замовлення нідерландської судноплавної компанії Eurobulk завод побудував і відправив замовнику дві баржі. Крім того, завод відремонтував буксири "Очаків", "Ізмаїлець" і "Зюйд", сухогруз ALICE, а також земснаряд "Ріон". Підприємство також виконало кілька контрактів із виготовлення несучих металоконструкцій для моста на Володимирській гірці і Шулявського шляхопроводу в Києві, для моста через річку Сіверський Донець у станиці Луганській. На даний момент "Океан" виготовляє металоконструкції для нового моста в Запоріжжі.
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Да не смешите с етими судами. За хороший откат они признают Гитлера законным руководителем Европы.
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11.11.2020 23:42 Відповісти
сам то понял что ляпнул?
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12.11.2020 00:11 Відповісти
Цитата від класика " а судьи кто? " і цим все сказано. Немає жодної довіри до їх рішень.
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11.11.2020 23:56 Відповісти
новость как бы с душком, потому что Капацина и Сербина это бизнес партнеры Новинского..
просто, Венедиктова редкостная шлюха и перед своим увольнением, за взятку проиграла те дела, которые начинал против Новинского еще генпрокурор Луценко..
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12.11.2020 00:01 Відповісти
все в єтом мире чью то партнеры, суть в том что б завод работал...и тут никто больше Капацины не дал и сейчас не собирался, атаку устроили не для того что б судостроение поднимать. Да и за рейдерами жуликоватый м*скаль стоит...
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12.11.2020 00:15 Відповісти
"...жуликоватый м*скаль стоит..."

А потрібно щоб москаль не стояв, а висів!
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12.11.2020 00:53 Відповісти
Шрек, а нафига Новинскому восстанавливать Океан?
Мож иногда думать будешь?
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12.11.2020 01:45 Відповісти
За 10 млн.$ завод, на котором только металлолома на миллиард.
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12.11.2020 08:43 Відповісти
Верховний суд підтвердив законність продажу заводу "Океан" у 2018 році - Цензор.НЕТ 481

ЗЕК: уничтожим украинский язык, церкву а затем
и государственность Украинской державы.
Ты тут в малороссии верти -крути Вадим а я тебе
сребрениками подсоблю с великой рабсссии.
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18.07.2021 04:53 Відповісти
 
 