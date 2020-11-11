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Верховный суд подтвердил законность продажи завода "Океан" в 2018 году

Новости Цензор.НЕТ Экономика Происшествия

Верховный суд подтвердил законность продажи завода

Суд отклонил все кассационные жалобы, признав законными итоги аукциона по продаже завода в 2018 году.

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда признал законной продажу судостроительного завода "Океан" николаевскому бизнесмену Василию Капацыне, сообщает пресс-служба предприятия.

Законность аукциона в Хозяйственном суде Николаевской области оспаривали ООО "Океан-Судоремонт", "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД". Вслед за судом первой инстанции Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд счел притязания заявителей необоснованными. И сейчас точку в этом вопросе поставил Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда, подтвердив полное право собственности Василия Капацыны на приобретенный актив.

"Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором Василием Капацыной судостроительного завода", - прокомментировала решение суда арбитражный управляющий Ирина Сербин.

Напомним, в 2015 году завод был признан банкротом и с многочисленными долгами был выставлен на продажу.

В декабре 2018 года "Океан" продали с аукциона за 122 миллиона гривен. Новый собственник выплатил долги предприятия, а также погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками на общую сумму более 100 миллионов гривен.

После смены собственника "Океан" начал восстанавливать производство.

По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион". Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве, для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. В настоящий момент "Океан" изготовляет металлоконструкции для нового моста в Запорожье.

Автор: Роман Свиридович
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Да не смешите с етими судами. За хороший откат они признают Гитлера законным руководителем Европы.
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11.11.2020 23:42 Ответить
сам то понял что ляпнул?
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12.11.2020 00:11 Ответить
Цитата від класика " а судьи кто? " і цим все сказано. Немає жодної довіри до їх рішень.
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11.11.2020 23:56 Ответить
новость как бы с душком, потому что Капацина и Сербина это бизнес партнеры Новинского..
просто, Венедиктова редкостная шлюха и перед своим увольнением, за взятку проиграла те дела, которые начинал против Новинского еще генпрокурор Луценко..
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12.11.2020 00:01 Ответить
все в єтом мире чью то партнеры, суть в том что б завод работал...и тут никто больше Капацины не дал и сейчас не собирался, атаку устроили не для того что б судостроение поднимать. Да и за рейдерами жуликоватый м*скаль стоит...
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12.11.2020 00:15 Ответить
"...жуликоватый м*скаль стоит..."

А потрібно щоб москаль не стояв, а висів!
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12.11.2020 00:53 Ответить
Шрек, а нафига Новинскому восстанавливать Океан?
Мож иногда думать будешь?
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12.11.2020 01:45 Ответить
За 10 млн.$ завод, на котором только металлолома на миллиард.
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12.11.2020 08:43 Ответить
Верховний суд підтвердив законність продажу заводу "Океан" у 2018 році - Цензор.НЕТ 481

ЗЕК: уничтожим украинский язык, церкву а затем
и государственность Украинской державы.
Ты тут в малороссии верти -крути Вадим а я тебе
сребрениками подсоблю с великой рабсссии.
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18.07.2021 04:53 Ответить
 
 