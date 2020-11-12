Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ

Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати близько 70% всього населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", такий прогноз зробила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Суммія Свамінатан.

Однак вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримати тільки, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки і ефективності.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестування вакцини проти коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% в профілактиці хвороби.

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Зараз вони чекають дозволу від влади США на екстрене використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату в цьому році.