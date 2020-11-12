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Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ

Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати близько 70% всього населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", такий прогноз зробила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Суммія Свамінатан.

Однак вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримати тільки, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки і ефективності.

Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.

Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестування вакцини проти коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% в профілактиці хвороби.

Також читайте: Україна отримає вакцину проти COVID-19 у кращому випадку наприкінці першого кварталу 2021 року, - Степанов

Зараз вони чекають дозволу від влади США на екстрене використання вакцини для людей від 16 до 85 років.

Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату в цьому році.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Про це говорили з самого початку. Щось мало назвали (не захотіли, певно, озвучувати правду).
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
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12.11.2020 08:01
+7
Смертность 0,6 % в мире...назвали Пандемией...
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12.11.2020 07:56
+5
где те учные что против ковида а их тысячи , провели свою конференцию но ковидная мафия не может проиграть и будет биться до конца . Ее цель что угодно но только не здоровье людей это всего лишь прикрытие.
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12.11.2020 08:07
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Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3376 Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 89
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12.11.2020 07:47 Відповісти
НЕ,у нас 73%...
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12.11.2020 07:51 Відповісти
И в первую очередь всех евреев. Их у нас мало, их нужно сберечь...
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12.11.2020 14:08 Відповісти
Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7923 Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 916
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12.11.2020 07:51 Відповісти
Мало, очень мало, если вакцина все таки работает!
Нужно что бы все страны подключились к этому процессу, но корпорации по производству вряд ли на это пойдут. Ведь это сверхприбыли!
Из-за жадности еще 1 год как минимум люди будут умирать такими же темпами.
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12.11.2020 07:52 Відповісти
Інфа ..що дія вакцини на протязі 5- 6 місяців ..
.А далі що ..*по новій * !? Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7971
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12.11.2020 07:58 Відповісти
Ні..

навіть новостворена вакцина ще остаточно не перевірена,Є проблеми з логістикою (- 80 градусів для зберігання не всі країни поки що можуть забезпечити) .А ще просто виробнгицтво не можливо "розігнати" на потрібну кількість раніше як за пів року...
тому "жадність фармвирбників" -це не основний фактор
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12.11.2020 08:49 Відповісти
Згоден.
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12.11.2020 09:40 Відповісти
Или не вакцинировать, результат будет тот же.
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12.11.2020 07:55 Відповісти
дурантинофіли,як бачу,"поміняли пластинку" ... Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 486
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12.11.2020 08:50 Відповісти
Если переболевшие опять заражаются, то где уверенность, что вакцинированные тоже не подвергнутся риску заражения?
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12.11.2020 07:56 Відповісти
Повторну вакцинацію ніхто не забороняє
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12.11.2020 08:10 Відповісти
Смертность 0,6 % в мире...назвали Пандемией...
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12.11.2020 07:56 Відповісти
ну так а как по твоему вакцину быдлу втюхивать?
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12.11.2020 08:07 Відповісти
НІ !!! Не закінчились на Цензорі ДУРАНТИНОФІЛИ !! Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4839
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12.11.2020 08:50 Відповісти
обоснуй
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12.11.2020 09:35 Відповісти
та то зебіл - воно тільки пердіти здатне...
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12.11.2020 09:57 Відповісти
Видимо с математикой у тебя все плохо, заболело 52 миллиона, умерло 1.3 млн, 2,7% смертность...
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12.11.2020 09:20 Відповісти
Про це говорили з самого початку. Щось мало назвали (не захотіли, певно, озвучувати правду).
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
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12.11.2020 08:01 Відповісти
Привіт. В тебе має бути щось втішне, я знаю.
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12.11.2020 09:43 Відповісти
...в оружейном сейфе.
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12.11.2020 14:13 Відповісти
И вакцинировать будут Европу и Америку. Где больше бабок там страшнее пандемия.
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12.11.2020 08:02 Відповісти
Спасибо природе, она уже поставила полномасштабный эксперимент. Берем пароход DAIMOND PRINCESS. Всего на борту было около 4000 человек. Условия для распространения вируса идеальные. Было подвергнуто тестированию 100% популяции. Всего заболело 712 человек, или 17%. Эту цифру можно уменьшить в несколько раз для получения ожидаемого уровня заражения популяции в естественных условиях. Предположим, это будет в районе 5%. Тогда США, Франции, Италии и другим странам, статистике которых можно "плюс-минус" верить, осталось еще столько же, сколько они имеют на сегодня.
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12.11.2020 08:02 Відповісти
Чи хтось тоді помер ?
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12.11.2020 08:03 Відповісти
Де?
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12.11.2020 08:05 Відповісти
Вже знайшла - на тому лайнері померло 11 чоловік.
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12.11.2020 08:09 Відповісти
К тому же там было 90% пожилых туристов.
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12.11.2020 08:10 Відповісти
Безусловно! Возрастной состав всего парохода не соответствовал среднему возрасту даже Италии. В том числе и поэтому я снизил оценку уровня заболеваемости "на свежем воздухе"
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12.11.2020 08:18 Відповісти
вірус МУТУЄ.

Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам
29 жовтня 2020
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.

Вакцина проти грипу: коли і як щепитися під час COVID-19 ‎

Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.
Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.
Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.
Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".
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12.11.2020 08:53 Відповісти
Это пусть дискутируют специалисты. А вот "обычный крестьянин", глядя на европейскую статистику может отметить только то, что летальность второй волны в Европе примерно в 10 раз ниже, чем весной
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12.11.2020 09:01 Відповісти
Возможно нашли оптимальный протокол лечения, ведь весной тупо не знали как лечить. Оттого сейчас и смертность ниже. но это так, предположение.
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12.11.2020 09:40 Відповісти
Возможно. Там , скорее всего , много факторов. Но, мне кажется ( вот вообще не специалист, просто смотрю на статистику), повторяется история с испанкой столетней давности. Куда делся испанский грипп????? Возможно, вирус мутирует в сторону ослабления.
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12.11.2020 12:06 Відповісти
где те учные что против ковида а их тысячи , провели свою конференцию но ковидная мафия не может проиграть и будет биться до конца . Ее цель что угодно но только не здоровье людей это всего лишь прикрытие.
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12.11.2020 08:07 Відповісти
совєт подключіть к ЛАхті і "учьоним шо протів" евангельских христиан".... Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 592

І єтот МОЩНИЙ ТРИУМВИРАТ ПОБЄДІТ !!! ))))
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12.11.2020 08:58 Відповісти
Значит пандемия не закончится никогда!
Это только у нас 73% готовы к прививкам.
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12.11.2020 08:14 Відповісти
негры+китайцы. в Африке наверное таки смогут, а китайцы сами справятся
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12.11.2020 08:15 Відповісти
Для чего вакцинировать 70%, если 80% - бессимптомники?
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12.11.2020 08:19 Відповісти
Анижепириносятзаразу.
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12.11.2020 08:22 Відповісти
Зрозумів нарешті? Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9587

чому треба бити морду в маршрутках тим,хто без масок ? Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6947
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12.11.2020 08:56 Відповісти
Бондаренко точно ні..уя не розуміється у тому,як у світі боролись,боряться і будуть боротись з епідеміями...
Він в Гуглі забанений,але ИМЕЕТ СВОЙО МНЄНІЄ !! )))
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12.11.2020 08:55 Відповісти
Вернее сказать имунодостаточные и расправляются с вирусом на слизистой не пуская его во внутрь. То шо остается от вторжения покалеченое и небоеспособное, считай вакцина, от этого в старину все ходили с детьми проведать больного когда шел на поправку. Если побеждал вирус он становился сильнее за это и произошла паникав домах в престарелых. Все просто грип пропал его место занял вирус а имунитета нет как против грипа, победим ковид за ним следущий притаился и ждет когда загнется ковид(врач Гречко инфекционист). Природа не терпит пустоты.
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12.11.2020 09:34 Відповісти
Грипп не пропал, поскольку Ковид имеет положительную корреляцию к его типам А и В. Проще говоря, не бывает коронавируса без гриппа - если люди болеют одним, то и вторым тоже.
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12.11.2020 09:37 Відповісти
Всем нужно просто запомнить: от ОРВИ не существует эффективных вакцин.
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12.11.2020 08:22 Відповісти
Бондаренко вірусолог ? )))))
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12.11.2020 08:54 Відповісти
Вакцини ще немає і якої вона якості буде,невідомо.Її собі можна колоти лише після того.як депутати і чиновники собі вколять.
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12.11.2020 09:06 Відповісти
Для них фізрозчин замість вакцини.
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12.11.2020 09:55 Відповісти
7 млрд*0,7=4,9 млрд*20 баксов за дозу = 98 000 000 000 долларов)))) вроде бы немного, только это бюджет Украины на 2 года))) а потом нужно будет колоться каждый год, бабло.
Самое интересное в другом - эффективность вакцины 90%, при этом не менее 90% населения даже не знают, что инфицированы ковидом)))
Классная маркетинговая замануха))) То есть колоть будут всех и говорить что это спасла вакцина, но те 10% будут все также продолжать болеть и умирать
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12.11.2020 09:53 Відповісти
"Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира,".....
Или переболеть.
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12.11.2020 12:25 Відповісти
 
 