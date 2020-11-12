Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ
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Щоб пандемія коронавірусу закінчилася, потрібно вакцинувати близько 70% всього населення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факты", такий прогноз зробила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Суммія Свамінатан.
Однак вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації можна буде отримати тільки, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки і ефективності.
Напередодні глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав обнадійливою інформацію про результати випробувань вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech.
Американська компанія Pfizer спільно з німецькою BioNTech завершили третій етап тестування вакцини проти коронавірусу. Препарат показав ефективність 90% в профілактиці хвороби.
Зараз вони чекають дозволу від влади США на екстрене використання вакцини для людей від 16 до 85 років.
Виробники планують виготовити до 50 млн доз препарату в цьому році.
Будь ласка, зачекайте...
Нужно что бы все страны подключились к этому процессу, но корпорации по производству вряд ли на это пойдут. Ведь это сверхприбыли!
Из-за жадности еще 1 год как минимум люди будут умирать такими же темпами.
.А далі що ..*по новій * !?
навіть новостворена вакцина ще остаточно не перевірена,Є проблеми з логістикою (- 80 градусів для зберігання не всі країни поки що можуть забезпечити) .А ще просто виробнгицтво не можливо "розігнати" на потрібну кількість раніше як за пів року...
тому "жадність фармвирбників" -це не основний фактор
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам
29 жовтня 2020
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.
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Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.
Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.
Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.
Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".
І єтот МОЩНИЙ ТРИУМВИРАТ ПОБЄДІТ !!! ))))
Это только у нас 73% готовы к прививкам.
чому треба бити морду в маршрутках тим,хто без масок ?
Він в Гуглі забанений,але ИМЕЕТ СВОЙО МНЄНІЄ !! )))
Самое интересное в другом - эффективность вакцины 90%, при этом не менее 90% населения даже не знают, что инфицированы ковидом)))
Классная маркетинговая замануха))) То есть колоть будут всех и говорить что это спасла вакцина, но те 10% будут все также продолжать болеть и умирать
Или переболеть.