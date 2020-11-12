Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать около 70% всего населения.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Суммия Сваминатан.
Однако она отметила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получить только, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.
Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.
Производители планируют изготовить до 50 млн доз препарата в этом году.
Пожалуйста, подождите...
Нужно что бы все страны подключились к этому процессу, но корпорации по производству вряд ли на это пойдут. Ведь это сверхприбыли!
Из-за жадности еще 1 год как минимум люди будут умирать такими же темпами.
.А далі що ..*по новій * !?
навіть новостворена вакцина ще остаточно не перевірена,Є проблеми з логістикою (- 80 градусів для зберігання не всі країни поки що можуть забезпечити) .А ще просто виробнгицтво не можливо "розігнати" на потрібну кількість раніше як за пів року...
тому "жадність фармвирбників" -це не основний фактор
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам
29 жовтня 2020
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.
Вакцина проти грипу: коли і як щепитися під час COVID-19
Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.
Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.
Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.
Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".
І єтот МОЩНИЙ ТРИУМВИРАТ ПОБЄДІТ !!! ))))
Это только у нас 73% готовы к прививкам.
чому треба бити морду в маршрутках тим,хто без масок ?
Він в Гуглі забанений,але ИМЕЕТ СВОЙО МНЄНІЄ !! )))
Самое интересное в другом - эффективность вакцины 90%, при этом не менее 90% населения даже не знают, что инфицированы ковидом)))
Классная маркетинговая замануха))) То есть колоть будут всех и говорить что это спасла вакцина, но те 10% будут все также продолжать болеть и умирать
Или переболеть.