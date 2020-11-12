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Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ

Чтобы пандемия коронавируса закончилась, нужно вакцинировать около 70% всего населения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Суммия Сваминатан.

Однако она отметила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получить только, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов

Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз препарата в этом году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ
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Топ комментарии
+8
Про це говорили з самого початку. Щось мало назвали (не захотіли, певно, озвучувати правду).
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
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12.11.2020 08:01
+7
Смертность 0,6 % в мире...назвали Пандемией...
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12.11.2020 07:56
+5
где те учные что против ковида а их тысячи , провели свою конференцию но ковидная мафия не может проиграть и будет биться до конца . Ее цель что угодно но только не здоровье людей это всего лишь прикрытие.
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12.11.2020 08:07
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Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3376 Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 89
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12.11.2020 07:47 Ответить
НЕ,у нас 73%...
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12.11.2020 07:51 Ответить
И в первую очередь всех евреев. Их у нас мало, их нужно сберечь...
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12.11.2020 14:08 Ответить
Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7923 Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 916
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12.11.2020 07:51 Ответить
Мало, очень мало, если вакцина все таки работает!
Нужно что бы все страны подключились к этому процессу, но корпорации по производству вряд ли на это пойдут. Ведь это сверхприбыли!
Из-за жадности еще 1 год как минимум люди будут умирать такими же темпами.
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12.11.2020 07:52 Ответить
Інфа ..що дія вакцини на протязі 5- 6 місяців ..
.А далі що ..*по новій * !? Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7971
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12.11.2020 07:58 Ответить
Ні..

навіть новостворена вакцина ще остаточно не перевірена,Є проблеми з логістикою (- 80 градусів для зберігання не всі країни поки що можуть забезпечити) .А ще просто виробнгицтво не можливо "розігнати" на потрібну кількість раніше як за пів року...
тому "жадність фармвирбників" -це не основний фактор
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12.11.2020 08:49 Ответить
Згоден.
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12.11.2020 09:40 Ответить
Или не вакцинировать, результат будет тот же.
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12.11.2020 07:55 Ответить
дурантинофіли,як бачу,"поміняли пластинку" ... Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 486
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12.11.2020 08:50 Ответить
Если переболевшие опять заражаются, то где уверенность, что вакцинированные тоже не подвергнутся риску заражения?
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12.11.2020 07:56 Ответить
Повторну вакцинацію ніхто не забороняє
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12.11.2020 08:10 Ответить
Смертность 0,6 % в мире...назвали Пандемией...
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12.11.2020 07:56 Ответить
ну так а как по твоему вакцину быдлу втюхивать?
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12.11.2020 08:07 Ответить
НІ !!! Не закінчились на Цензорі ДУРАНТИНОФІЛИ !! Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 4839
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12.11.2020 08:50 Ответить
обоснуй
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12.11.2020 09:35 Ответить
та то зебіл - воно тільки пердіти здатне...
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12.11.2020 09:57 Ответить
Видимо с математикой у тебя все плохо, заболело 52 миллиона, умерло 1.3 млн, 2,7% смертность...
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12.11.2020 09:20 Ответить
Про це говорили з самого початку. Щось мало назвали (не захотіли, певно, озвучувати правду).
Будуть вимагати примусову скрізь.
Інакше - звільнять з роботи чи не візьмуть, не пустять в школу / садочок, не випустять з країни ...
"Пречудовий" сценарій.
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12.11.2020 08:01 Ответить
Привіт. В тебе має бути щось втішне, я знаю.
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12.11.2020 09:43 Ответить
...в оружейном сейфе.
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12.11.2020 14:13 Ответить
И вакцинировать будут Европу и Америку. Где больше бабок там страшнее пандемия.
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12.11.2020 08:02 Ответить
Спасибо природе, она уже поставила полномасштабный эксперимент. Берем пароход DAIMOND PRINCESS. Всего на борту было около 4000 человек. Условия для распространения вируса идеальные. Было подвергнуто тестированию 100% популяции. Всего заболело 712 человек, или 17%. Эту цифру можно уменьшить в несколько раз для получения ожидаемого уровня заражения популяции в естественных условиях. Предположим, это будет в районе 5%. Тогда США, Франции, Италии и другим странам, статистике которых можно "плюс-минус" верить, осталось еще столько же, сколько они имеют на сегодня.
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12.11.2020 08:02 Ответить
Чи хтось тоді помер ?
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12.11.2020 08:03 Ответить
Де?
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12.11.2020 08:05 Ответить
Вже знайшла - на тому лайнері померло 11 чоловік.
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12.11.2020 08:09 Ответить
К тому же там было 90% пожилых туристов.
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12.11.2020 08:10 Ответить
Безусловно! Возрастной состав всего парохода не соответствовал среднему возрасту даже Италии. В том числе и поэтому я снизил оценку уровня заболеваемости "на свежем воздухе"
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12.11.2020 08:18 Ответить
вірус МУТУЄ.

Коронавірус мутує: Європою шириться новий штам
29 жовтня 2020
До 80% нових випадків зараження коронавірусом у Британії, 60% в Ірландії і по 40% у Франції та Швейцарії спричинені новим штамом, який відрізняється від того, який ширився світом ще навесні цього року.
За попередніми даними, генна мутація сталася у червні в Іспанії - її вперше виявили у тамтешніх сільськогосподарських робітників. А Європою вона рознеслася, ймовірно, разом із туристами, які відпочивали в Іспанії і потім поверталися до своїх країн.

Вакцина проти грипу: коли і як щепитися під час COVID-19 ‎

Про це йдеться в доповіді групи швейцарських та іспанських дослідників, які відслідковують генні мутації коронавірусу.
Новому різновиду вірусу вже присвоїли назву - 20А.EU1. У його генній структурі є шість відмінностей від "класичного" Sars-Cov-2. За "генетичним почерком" вченим вдалося відслідкувати місце його виникнення.
Вірус, який зараз виявляють у багатьох хворих по всій Європі, безсумнівно належить до одного різновиду, який влітку зародився в Іспанії, каже професор Таня Штадлер у розмові з Financial Times.
Інший співавтор дослідження, іспанський генетик Іньякі Комас, припускає, що переможна хода 20А.EU1 почалася з якогось конкретного масового заходу, де були присутні один або кілька "суперпоширювачів".
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12.11.2020 08:53 Ответить
Это пусть дискутируют специалисты. А вот "обычный крестьянин", глядя на европейскую статистику может отметить только то, что летальность второй волны в Европе примерно в 10 раз ниже, чем весной
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12.11.2020 09:01 Ответить
Возможно нашли оптимальный протокол лечения, ведь весной тупо не знали как лечить. Оттого сейчас и смертность ниже. но это так, предположение.
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12.11.2020 09:40 Ответить
Возможно. Там , скорее всего , много факторов. Но, мне кажется ( вот вообще не специалист, просто смотрю на статистику), повторяется история с испанкой столетней давности. Куда делся испанский грипп????? Возможно, вирус мутирует в сторону ослабления.
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12.11.2020 12:06 Ответить
где те учные что против ковида а их тысячи , провели свою конференцию но ковидная мафия не может проиграть и будет биться до конца . Ее цель что угодно но только не здоровье людей это всего лишь прикрытие.
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12.11.2020 08:07 Ответить
совєт подключіть к ЛАхті і "учьоним шо протів" евангельских христиан".... Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 592

І єтот МОЩНИЙ ТРИУМВИРАТ ПОБЄДІТ !!! ))))
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12.11.2020 08:58 Ответить
Значит пандемия не закончится никогда!
Это только у нас 73% готовы к прививкам.
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12.11.2020 08:14 Ответить
негры+китайцы. в Африке наверное таки смогут, а китайцы сами справятся
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12.11.2020 08:15 Ответить
Для чего вакцинировать 70%, если 80% - бессимптомники?
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12.11.2020 08:19 Ответить
Анижепириносятзаразу.
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12.11.2020 08:22 Ответить
Зрозумів нарешті? Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9587

чому треба бити морду в маршрутках тим,хто без масок ? Для завершення пандемії COVID-19 потрібно вакцинувати 70% населення світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6947
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12.11.2020 08:56 Ответить
Бондаренко точно ні..уя не розуміється у тому,як у світі боролись,боряться і будуть боротись з епідеміями...
Він в Гуглі забанений,але ИМЕЕТ СВОЙО МНЄНІЄ !! )))
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12.11.2020 08:55 Ответить
Вернее сказать имунодостаточные и расправляются с вирусом на слизистой не пуская его во внутрь. То шо остается от вторжения покалеченое и небоеспособное, считай вакцина, от этого в старину все ходили с детьми проведать больного когда шел на поправку. Если побеждал вирус он становился сильнее за это и произошла паникав домах в престарелых. Все просто грип пропал его место занял вирус а имунитета нет как против грипа, победим ковид за ним следущий притаился и ждет когда загнется ковид(врач Гречко инфекционист). Природа не терпит пустоты.
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12.11.2020 09:34 Ответить
Грипп не пропал, поскольку Ковид имеет положительную корреляцию к его типам А и В. Проще говоря, не бывает коронавируса без гриппа - если люди болеют одним, то и вторым тоже.
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12.11.2020 09:37 Ответить
Всем нужно просто запомнить: от ОРВИ не существует эффективных вакцин.
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12.11.2020 08:22 Ответить
Бондаренко вірусолог ? )))))
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12.11.2020 08:54 Ответить
Вакцини ще немає і якої вона якості буде,невідомо.Її собі можна колоти лише після того.як депутати і чиновники собі вколять.
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12.11.2020 09:06 Ответить
Для них фізрозчин замість вакцини.
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12.11.2020 09:55 Ответить
7 млрд*0,7=4,9 млрд*20 баксов за дозу = 98 000 000 000 долларов)))) вроде бы немного, только это бюджет Украины на 2 года))) а потом нужно будет колоться каждый год, бабло.
Самое интересное в другом - эффективность вакцины 90%, при этом не менее 90% населения даже не знают, что инфицированы ковидом)))
Классная маркетинговая замануха))) То есть колоть будут всех и говорить что это спасла вакцина, но те 10% будут все также продолжать болеть и умирать
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12.11.2020 09:53 Ответить
"Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира,".....
Или переболеть.
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12.11.2020 12:25 Ответить
 
 