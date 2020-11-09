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Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

На сегодня пандемия COVID-19 уже вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации. Число подтвержденных заражений превысило 50 млн человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также добавил, что вакцина должна рассматриваться как общественное благо, а не товар.

"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - отметил Гебрейесус.

Также читайте: Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Все умрут 100%
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09.11.2020 14:35
+3
Україна могла б делегувати своїх майстрів спорту по боротьбі з вірусом у ВОЗ.
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09.11.2020 14:36
+3
В усьому світі вводять обмеження, засипають населення грішми. Зелені ж мерзотники продовжують політику трампа, перетворюючі нас у ганебний розсадник ковіду. Черговий транш МВФ має бути лише після перевиборів.
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09.11.2020 14:57
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А куда зашла?
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09.11.2020 14:32 Ответить
ане все умрють!
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09.11.2020 14:33 Ответить
Все умрут 100%
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09.11.2020 14:35 Ответить
148%. страшно
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09.11.2020 14:36 Ответить
Только от Украины73%
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09.11.2020 14:38 Ответить
Вакцина этоПандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4826
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09.11.2020 14:35 Ответить
жизнь человека дороже этих бумажек.
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09.11.2020 14:40 Ответить
ахаха, а пони..... пахнут фиалками, а эльфы - помогают школьникам с ДЗ, а Яхве не убивал миллионы, только людей, не говоря обо всем другом и вообще оН невыносимо бобрый Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 93
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09.11.2020 14:53 Ответить
Тяжолые у Вас наркотики однако))) Намешать такой набор в одно предложение ... выходные хорошо прошли с Эльфами?)))
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09.11.2020 15:57 Ответить
ага , скажи это баксу
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09.11.2020 18:50 Ответить
Україна могла б делегувати своїх майстрів спорту по боротьбі з вірусом у ВОЗ.
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09.11.2020 14:36 Ответить
Чомусь ця пандемія надзвичайно активувалась після відкриття навчального періоду у навчальних закладах. А все літо ця пандемія згасала.
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09.11.2020 14:36 Ответить
За працюючих дошкільних закладах, ага, там взагалі нічого неможливо дотриматись, це знають і про них вирішили взагалі не згадувати.
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09.11.2020 15:16 Ответить
це не так. в глобальному сенсі.
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09.11.2020 20:31 Ответить
Вакцину надо делать используя кровь Тимошенко. Она всё убьёт, сожрёт и выплюнет.
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09.11.2020 14:37 Ответить
Украинские предприниматели с этим не согласны.
"Денги, денги, денги давай! Давай денги!" (с)
Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8212
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09.11.2020 14:39 Ответить
Нікчемна організація. Чергове: "Дайте грошей". У виробників всяких фуфломіцинів, які ви схвалили візьміть.
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09.11.2020 14:42 Ответить
"Пандемия COVID19 показала, что более здоровое население, всеобщий охват услугами здравоохранения и глобальная безопасность в области здравоохранения тесно взаимосвязаны", - отметил Гебрейесус.

І язик же у нього не відсох коли він це говорив.
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09.11.2020 14:45 Ответить
Денег хотят , абсолютно бесполезная организация 🙄🤔🤫🤦
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09.11.2020 14:51 Ответить
Саме так. І Трамп наважився сказати про голого_короля, пардон, генерального_секретаря, оскільки "вооз" є маріонеткою Китаю.
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09.11.2020 15:14 Ответить
kelman muksat В Украине не факт , все покупается 🙄🤫
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09.11.2020 14:55 Ответить
В усьому світі вводять обмеження, засипають населення грішми. Зелені ж мерзотники продовжують політику трампа, перетворюючі нас у ганебний розсадник ковіду. Черговий транш МВФ має бути лише після перевиборів.
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09.11.2020 14:57 Ответить
Геноцид українців продовжується. Зато на кладовища всі дороги будуть заасфальтовані.
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09.11.2020 15:05 Ответить
За что голосовали ребята Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 825
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09.11.2020 15:19 Ответить
Вони нє рєбята, вони ашипка природи.
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09.11.2020 15:33 Ответить
Ща байден вернет США в ВОЗ и начнется чехлеж и распил бабла.
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09.11.2020 16:29 Ответить
менше б ляпали, більше б робили... бюрократи...
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09.11.2020 20:29 Ответить
 
 