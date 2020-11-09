Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ

Сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за межі звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищило 50 млн осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за межі просто надзвичайної ситуації", - заявив Гебреєсус.

Глава ВООЗ також додав, що вакцина має розглядатися як суспільне благо, а не товар.

"Пандемія COVID19 продемонструвала, що більш здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", - зауважив Гебреєсус.

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