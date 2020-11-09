Пандемія COVID-19 вже вийшла за межі надзвичайної ситуації, - ВООЗ
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Сьогодні пандемія COVID-19 вже вийшла за межі звичайної надзвичайної ситуації. Кількість підтверджених заражень перевищило 50 млн осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
"Ми віддані захисту людей в умовах надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але пандемія COVID-19 вже вийшла за межі просто надзвичайної ситуації", - заявив Гебреєсус.
Глава ВООЗ також додав, що вакцина має розглядатися як суспільне благо, а не товар.
"Пандемія COVID19 продемонструвала, що більш здорове населення, загальне охоплення послугами охорони здоров'я та глобальна безпека в галузі охорони здоров'я тісно взаємопов'язані", - зауважив Гебреєсус.
Топ коментарі
+5 Лев Львовский 63975c6a
показати весь коментар09.11.2020 14:35
+3 Oljik
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+3 Vladimir Krutko
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І язик же у нього не відсох коли він це говорив.