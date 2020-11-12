Одеса не буде запроваджувати карантин вихідного дня
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В Одесі поки не планують оголошувати карантин вихідного дня, але в місті продовжать діяти обмеження "помаранчевої" зони.
Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з питань надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Сьогодні Одеса продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні. Жодних додаткових обмежень щодо карантину вихідного дня міська та обласна комісії ТЕБ та НС не схвалювала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, які комісія ухвалила 15 жовтня", - заявив Тиховський .
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за наявності понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.
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У нас я бы сделали таки один день разрыва цепочки, назвала бы его санитарным. В этот день чтобы все улицы мылись и чистились с особой тщательностью, а магазины все проветривали и проводили чистку и дезинфекцию помещений. Это могла бы быть среда, например.
Ведь речь идёт не о том, что много больных как таковых, а о том, что больницы переполнены. Мы же в свою очередь , конечно, не согласны с таким локдауном, так как хотим, чтобы наши налоги шли на строительство или переоборудование больниц, например, на массовое тестирование, а не самый простой способ- закрыть малый бизнес на выходные. У труханова же другие мотивы, он ничего не делает для города, для преодоления пандемии. Один только праздник ко дню города говорит обо всем. Его главная цель- стать мэром.
И труха - такой же антиукраиский элемент. Это просто выбор без выбора. А все потому, что набу сопли жевало столько лет, нет приговоров ни по одному, ни по второму
- Нет
- Счастлив представиться - мэр г. (название), и сообщаю Вам: идите на хер!