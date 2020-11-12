УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6358 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
6 671 34
карантин (16095) Одеса (4024) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Одеса не буде запроваджувати карантин вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеса не буде запроваджувати карантин вихідного дня

В Одесі поки не планують оголошувати карантин вихідного дня, але в місті продовжать діяти обмеження "помаранчевої" зони.

Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з питань надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні Одеса продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні. Жодних додаткових обмежень щодо карантину вихідного дня міська та обласна комісії ТЕБ та НС не схвалювала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, які комісія ухвалила 15 жовтня", - заявив Тиховський .

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за наявності понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

Читайте також: Протестувальники перекривали трасу Київ-Чоп на Рівненщині: вимагають скасування карантину вихідного дня, - поліція. ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Красава))) кто еще сегодня не плюнул в харю тупой зеленой власти?
показати весь коментар
12.11.2020 16:56
+11
Дурачка Степанова все послали Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7480
показати весь коментар
12.11.2020 16:57
+9
Скажи, дарвинист, - а в чем смысл "карантина выходного дня"...?
показати весь коментар
12.11.2020 17:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красава))) кто еще сегодня не плюнул в харю тупой зеленой власти?
показати весь коментар
12.11.2020 16:56 Відповісти
да нафік обмеження, нарід потребує природного відбору
показати весь коментар
12.11.2020 16:58 Відповісти
Скажи, дарвинист, - а в чем смысл "карантина выходного дня"...?
показати весь коментар
12.11.2020 17:02 Відповісти
я ж і кажу - нафік! хто здохне - той здохне
показати весь коментар
12.11.2020 17:03 Відповісти
Чомусь такий самий вводять і в ряді країн Європи
показати весь коментар
12.11.2020 18:00 Відповісти
Очень конкретный вопрос, - "Где?"
показати весь коментар
12.11.2020 18:50 Відповісти
Кто там 'красава'? Труханов? 15 ноября второй тур выборов, это решение исключительно принимается, чтобы понравится избирателям, которые в большинстве не поддерживают никако1, даже частичный локдаун.
показати весь коментар
12.11.2020 17:01 Відповісти
Татьяна , это решение принимают не только в Одессе . Смотрят на эпидемситуацию в городе и районе . Считаю , что введение локдауна во всей стране одновременно - неправильно . Да и вообще , если мыслить логично , - эти меры ситуацию не спасут . Будут столпотворения-очереди в супермаркетах вечером в пятницу и с утра в понедельник . Где здесь логика ? . Всё равно будут скопления людей в одном месте и в непроветриваемых помещениях . Думаю , что если начнут закрывать рынки , это будет повторением весенних перегибов-ошибок .
показати весь коментар
12.11.2020 20:19 Відповісти
Самое правильное- это ввести вообще локдаун на несколько недель, но строгий, без работающих супермаркетов, с доставкой еды, с отслеживанием больных, со школой он лайн. Но наше государство не может себе этого позволить. Потому как наше государство за 30 лет было разграблено и не имеет никакого запаса прочности. Кроме того, у нас нет страховой медицины. У нас очень мало достойных больниц, наши врачи не всегда 'герои', как их часто называют сейчас, а часто неквалифицированные дармоеды с оттопыренными карманами , паразитирующиме на нас и ничего не желающие менять, их все устраивает. И не врачи в этом виноваты, а огромная коррупционная система , которая заинтересована в таких тупых составляющих, как эти врачи, не заинтересованная в умных и честных.
У нас я бы сделали таки один день разрыва цепочки, назвала бы его санитарным. В этот день чтобы все улицы мылись и чистились с особой тщательностью, а магазины все проветривали и проводили чистку и дезинфекцию помещений. Это могла бы быть среда, например.
Ведь речь идёт не о том, что много больных как таковых, а о том, что больницы переполнены. Мы же в свою очередь , конечно, не согласны с таким локдауном, так как хотим, чтобы наши налоги шли на строительство или переоборудование больниц, например, на массовое тестирование, а не самый простой способ- закрыть малый бизнес на выходные. У труханова же другие мотивы, он ничего не делает для города, для преодоления пандемии. Один только праздник ко дню города говорит обо всем. Его главная цель- стать мэром.
показати весь коментар
13.11.2020 05:57 Відповісти
Дурачка Степанова все послали Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7480
показати весь коментар
12.11.2020 16:57 Відповісти
А смысл вводить карантин в Одессе если там на день города зажигал Макс Барских?????
показати весь коментар
12.11.2020 16:59 Відповісти
ОНР
показати весь коментар
12.11.2020 17:00 Відповісти
Все посылают зеленых дураков куда подальше=)))
показати весь коментар
12.11.2020 17:01 Відповісти
правильно, даешь одесскую народную республику..., люди сами должны выбирать, жить им или умереть и нечего писать, что не хватает кислорода - везде дефицит, но ведь не жалуются...
показати весь коментар
12.11.2020 17:03 Відповісти
Можешь давать кому угодно, а Одесса -это Украина
показати весь коментар
12.11.2020 17:07 Відповісти
У него сарказм.
показати весь коментар
12.11.2020 17:23 Відповісти
И так выбираем среди трухи и скорика, а тут ещё такие 'шуточки'
показати весь коментар
12.11.2020 17:28 Відповісти
Сарказм, чтобы не сфихнутся от действительности.
показати весь коментар
12.11.2020 17:31 Відповісти
Если серьезно, то да. Скорик после всех преступлений в Одессе , после событий второго мая, после избиения журналистов его титушней. Ведь это партия регионов, человек климова и иванющенко.
И труха - такой же антиукраиский элемент. Это просто выбор без выбора. А все потому, что набу сопли жевало столько лет, нет приговоров ни по одному, ни по второму
показати весь коментар
12.11.2020 17:37 Відповісти
Хто наступний?)
показати весь коментар
12.11.2020 17:07 Відповісти
Бгг... Алло, г-н Степанов, Вас еще из (название города) нахер не посылали?
- Нет
- Счастлив представиться - мэр г. (название), и сообщаю Вам: идите на хер!
показати весь коментар
12.11.2020 17:09 Відповісти
Бгг. Действительно... вот ведь разница между выбираемой и назначаемой должностью))
показати весь коментар
12.11.2020 17:08 Відповісти
Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 5253 Дайте инфу по Харькову. Труп Гепы что планирует предпринять? Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 5653
показати весь коментар
12.11.2020 17:08 Відповісти
Труп гепы отключил отопление - авария на главной ТЭЦ. Все деньги ушли на фонтаны и абизянник!
показати весь коментар
12.11.2020 17:26 Відповісти
чокнутые! Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
показати весь коментар
12.11.2020 17:15 Відповісти
Це починають розуміти тільки тоді, коли комусь не вистачить апарату ШВЛ.
показати весь коментар
12.11.2020 18:03 Відповісти
больницы нужно было строить, кислородные станции и пр. На это минимум полгода было у мудаков..
показати весь коментар
12.11.2020 18:30 Відповісти
хотя..може это потомкиДункана Маклауда?
показати весь коментар
12.11.2020 17:17 Відповісти
С их личной медициной они так и думают. Вон хернос, можно сказать, всех переживет.
показати весь коментар
12.11.2020 17:34 Відповісти
ну да..личный доктор медсестра и вся остальная прислуга...........ну и кислород куда уж без него..
показати весь коментар
12.11.2020 17:38 Відповісти
глядишь там и ваты станет меньше
показати весь коментар
12.11.2020 17:45 Відповісти
В Одесі одні Дункани Маклауди проживають )))
показати весь коментар
12.11.2020 18:02 Відповісти
Махновщина.
показати весь коментар
12.11.2020 18:19 Відповісти
Махновщина.
показати весь коментар
12.11.2020 18:20 Відповісти
 
 