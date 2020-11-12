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Одесса не будет вводить карантин выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесса не будет вводить карантин выходного дня

В Одессе пока не планируют объявлять карантин выходного дня, но в городе продолжат действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничений по карантину выходного дня городская и областная комиссии ТЭБ и ЧС не одобряла. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые комиссия приняла 15 октября", - заявил Тиховский.

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Как сообщалось, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
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Топ комментарии
+12
Красава))) кто еще сегодня не плюнул в харю тупой зеленой власти?
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12.11.2020 16:56
+11
Дурачка Степанова все послали Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7480
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12.11.2020 16:57
+9
Скажи, дарвинист, - а в чем смысл "карантина выходного дня"...?
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12.11.2020 17:02
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Красава))) кто еще сегодня не плюнул в харю тупой зеленой власти?
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12.11.2020 16:56 Ответить
да нафік обмеження, нарід потребує природного відбору
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12.11.2020 16:58 Ответить
Скажи, дарвинист, - а в чем смысл "карантина выходного дня"...?
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12.11.2020 17:02 Ответить
я ж і кажу - нафік! хто здохне - той здохне
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12.11.2020 17:03 Ответить
Чомусь такий самий вводять і в ряді країн Європи
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12.11.2020 18:00 Ответить
Очень конкретный вопрос, - "Где?"
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12.11.2020 18:50 Ответить
Кто там 'красава'? Труханов? 15 ноября второй тур выборов, это решение исключительно принимается, чтобы понравится избирателям, которые в большинстве не поддерживают никако1, даже частичный локдаун.
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12.11.2020 17:01 Ответить
Татьяна , это решение принимают не только в Одессе . Смотрят на эпидемситуацию в городе и районе . Считаю , что введение локдауна во всей стране одновременно - неправильно . Да и вообще , если мыслить логично , - эти меры ситуацию не спасут . Будут столпотворения-очереди в супермаркетах вечером в пятницу и с утра в понедельник . Где здесь логика ? . Всё равно будут скопления людей в одном месте и в непроветриваемых помещениях . Думаю , что если начнут закрывать рынки , это будет повторением весенних перегибов-ошибок .
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12.11.2020 20:19 Ответить
Самое правильное- это ввести вообще локдаун на несколько недель, но строгий, без работающих супермаркетов, с доставкой еды, с отслеживанием больных, со школой он лайн. Но наше государство не может себе этого позволить. Потому как наше государство за 30 лет было разграблено и не имеет никакого запаса прочности. Кроме того, у нас нет страховой медицины. У нас очень мало достойных больниц, наши врачи не всегда 'герои', как их часто называют сейчас, а часто неквалифицированные дармоеды с оттопыренными карманами , паразитирующиме на нас и ничего не желающие менять, их все устраивает. И не врачи в этом виноваты, а огромная коррупционная система , которая заинтересована в таких тупых составляющих, как эти врачи, не заинтересованная в умных и честных.
У нас я бы сделали таки один день разрыва цепочки, назвала бы его санитарным. В этот день чтобы все улицы мылись и чистились с особой тщательностью, а магазины все проветривали и проводили чистку и дезинфекцию помещений. Это могла бы быть среда, например.
Ведь речь идёт не о том, что много больных как таковых, а о том, что больницы переполнены. Мы же в свою очередь , конечно, не согласны с таким локдауном, так как хотим, чтобы наши налоги шли на строительство или переоборудование больниц, например, на массовое тестирование, а не самый простой способ- закрыть малый бизнес на выходные. У труханова же другие мотивы, он ничего не делает для города, для преодоления пандемии. Один только праздник ко дню города говорит обо всем. Его главная цель- стать мэром.
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13.11.2020 05:57 Ответить
Дурачка Степанова все послали Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7480
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12.11.2020 16:57 Ответить
А смысл вводить карантин в Одессе если там на день города зажигал Макс Барских?????
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12.11.2020 16:59 Ответить
ОНР
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12.11.2020 17:00 Ответить
Все посылают зеленых дураков куда подальше=)))
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12.11.2020 17:01 Ответить
правильно, даешь одесскую народную республику..., люди сами должны выбирать, жить им или умереть и нечего писать, что не хватает кислорода - везде дефицит, но ведь не жалуются...
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12.11.2020 17:03 Ответить
Можешь давать кому угодно, а Одесса -это Украина
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12.11.2020 17:07 Ответить
У него сарказм.
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12.11.2020 17:23 Ответить
И так выбираем среди трухи и скорика, а тут ещё такие 'шуточки'
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12.11.2020 17:28 Ответить
Сарказм, чтобы не сфихнутся от действительности.
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12.11.2020 17:31 Ответить
Если серьезно, то да. Скорик после всех преступлений в Одессе , после событий второго мая, после избиения журналистов его титушней. Ведь это партия регионов, человек климова и иванющенко.
И труха - такой же антиукраиский элемент. Это просто выбор без выбора. А все потому, что набу сопли жевало столько лет, нет приговоров ни по одному, ни по второму
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12.11.2020 17:37 Ответить
Хто наступний?)
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12.11.2020 17:07 Ответить
Бгг... Алло, г-н Степанов, Вас еще из (название города) нахер не посылали?
- Нет
- Счастлив представиться - мэр г. (название), и сообщаю Вам: идите на хер!
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12.11.2020 17:09 Ответить
Бгг. Действительно... вот ведь разница между выбираемой и назначаемой должностью))
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12.11.2020 17:08 Ответить
Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 5253 Дайте инфу по Харькову. Труп Гепы что планирует предпринять? Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 5653
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12.11.2020 17:08 Ответить
Труп гепы отключил отопление - авария на главной ТЭЦ. Все деньги ушли на фонтаны и абизянник!
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12.11.2020 17:26 Ответить
чокнутые! Карантин вихідного дня не зменшить захворюваність на COVID-19, але знизить навантаження на медичну систему, «щоб в одиницю часу хворіла менша кількість людей». Кількість інфікованих в Україні зростає, бо «є епідеміологічний процес», а також «недотримання карантину, є якісь моделі, які не спрацювали».
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12.11.2020 17:15 Ответить
Це починають розуміти тільки тоді, коли комусь не вистачить апарату ШВЛ.
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12.11.2020 18:03 Ответить
больницы нужно было строить, кислородные станции и пр. На это минимум полгода было у мудаков..
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12.11.2020 18:30 Ответить
хотя..може это потомкиДункана Маклауда?
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12.11.2020 17:17 Ответить
С их личной медициной они так и думают. Вон хернос, можно сказать, всех переживет.
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12.11.2020 17:34 Ответить
ну да..личный доктор медсестра и вся остальная прислуга...........ну и кислород куда уж без него..
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12.11.2020 17:38 Ответить
глядишь там и ваты станет меньше
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12.11.2020 17:45 Ответить
В Одесі одні Дункани Маклауди проживають )))
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12.11.2020 18:02 Ответить
Махновщина.
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12.11.2020 18:19 Ответить
Махновщина.
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12.11.2020 18:20 Ответить
 
 