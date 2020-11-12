Одесса не будет вводить карантин выходного дня

В Одессе пока не планируют объявлять карантин выходного дня, но в городе продолжат действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничений по карантину выходного дня городская и областная комиссии ТЭБ и ЧС не одобряла. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые комиссия приняла 15 октября", - заявил Тиховский.

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Как сообщалось, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.