Одесса не будет вводить карантин выходного дня
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В Одессе пока не планируют объявлять карантин выходного дня, но в городе продолжат действовать ограничения "оранжевой" зоны.
Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по вопросам чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Сегодня Одесса продолжает находиться в "оранжевой" зоне. Никаких дополнительных ограничений по карантину выходного дня городская и областная комиссии ТЭБ и ЧС не одобряла. Поэтому на территории города продолжают действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые комиссия приняла 15 октября", - заявил Тиховский.
Как сообщалось, Кабинет Министров ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.
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У нас я бы сделали таки один день разрыва цепочки, назвала бы его санитарным. В этот день чтобы все улицы мылись и чистились с особой тщательностью, а магазины все проветривали и проводили чистку и дезинфекцию помещений. Это могла бы быть среда, например.
Ведь речь идёт не о том, что много больных как таковых, а о том, что больницы переполнены. Мы же в свою очередь , конечно, не согласны с таким локдауном, так как хотим, чтобы наши налоги шли на строительство или переоборудование больниц, например, на массовое тестирование, а не самый простой способ- закрыть малый бизнес на выходные. У труханова же другие мотивы, он ничего не делает для города, для преодоления пандемии. Один только праздник ко дню города говорит обо всем. Его главная цель- стать мэром.
И труха - такой же антиукраиский элемент. Это просто выбор без выбора. А все потому, что набу сопли жевало столько лет, нет приговоров ни по одному, ни по второму
- Нет
- Счастлив представиться - мэр г. (название), и сообщаю Вам: идите на хер!