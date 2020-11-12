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Парламенту рекомендують повернути на доопрацювання законопроєкт Зеленського про реформу СБУ

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Парламенту рекомендують повернути на доопрацювання законопроєкт Зеленського про реформу СБУ

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського №3196 про реформу Служби безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

"Народні депутати рекомендували повернути авторам на доопрацювання законопроєкт №3196 щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України", - зазначено в повідомленні.

Глава комітету Микита Потураєв визнав, що СБУ вимагає оновленого законодавства, проте "ми не можемо погодитися з тими нормами, які стосуються українських медіа".

Глава підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що кілька правозахисних організацій у своїх заявах розкритикували деякі положення документа.

Йдеться про можливість подачі СБУ про скасування ліцензії мовника без судового розгляду; подання до Центральної виборчої комісії про зняття партії з процесу без судового розгляду; норми, яка суперечить закону про доступ до публічної інформації, і передбачає, що за підписом голови СБУ можна приховати будь-яку інформацію без пояснень.

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Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского №3196 о реформе Службы безопасности Украины.

Сколько этих комитетов в Украине , а ? Хто все эти люди ? Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 3798
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12.11.2020 17:53 Відповісти
Гуманитарии -профильный комитет по СБУ.?.Странно.Действия СБУ всегда можно обжаловать через суд.Скажем закроют каналы Метвечука,Порошенко ,а потом можно 3 года обжаловать в суд в том числе и ЕСПЧ.Зато Рабинович и Фельдман не победят на предстоящих выборах.А так гарантия -300%
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12.11.2020 17:54 Відповісти
 
 