Парламенту рекомендують повернути на доопрацювання законопроєкт Зеленського про реформу СБУ
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Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді повернути на доопрацювання закон президента Володимира Зеленського №3196 про реформу Служби безпеки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
"Народні депутати рекомендували повернути авторам на доопрацювання законопроєкт №3196 щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України", - зазначено в повідомленні.
Глава комітету Микита Потураєв визнав, що СБУ вимагає оновленого законодавства, проте "ми не можемо погодитися з тими нормами, які стосуються українських медіа".
Глава підкомітету з питань інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що кілька правозахисних організацій у своїх заявах розкритикували деякі положення документа.
Йдеться про можливість подачі СБУ про скасування ліцензії мовника без судового розгляду; подання до Центральної виборчої комісії про зняття партії з процесу без судового розгляду; норми, яка суперечить закону про доступ до публічної інформації, і передбачає, що за підписом голови СБУ можна приховати будь-яку інформацію без пояснень.
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Сколько этих комитетов в Украине , а ? Хто все эти люди ?