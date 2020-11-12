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імміграція (23) Росія (47229) ДМС (44)

Понад 50 тис. росіян переїхали в Україну з 2014 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 50 тис. росіян переїхали в Україну з 2014 року

Упродовж семи останніх років майже 52 тис. росіян отримали право на імміграцію в Україну, а понад 19 тис. набули українське громадянство.

Про це Державна міграційна служба повідомила у відповідь на запит DW, інформує Цензор.НЕТ.

За десять місяців поточного року 2857 громадян Російської Федерації отримали дозвіл на імміграцію до України. Загалом, цьогоріч подали свої прохання на імміграцію 8932 іноземці. Росіяни становлять 32 відсотки від цієї кількості.

Від 2014 року до 1 листопада 2020 року українські імміграційні документи отримали 51779 громадян Російської Федерації, інформує ДМСУ. При цьому найбільше - у 2014 році, коли право іммігрувати до України отримав 15571 росіянин. В наступні роки їхня кількість послідовно зменшувалась: від 9,8 тисячі росіян у 2015-му до 4,8 тисячі у 2019 році.

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Громадянами України за цей час стали 19 304 росіянина. Найбільша кількість - 11,9 тисячі осіб - отримали український паспорт за правом територіального походження, тобто вони самі або їхні родичі народилися чи постійно жили до 24 серпня 1991 року на території сучасної України або інших її державних утворень у 20-му столітті, наприклад, в Українській Народній Республіці.

Законодавство України про імміграцію визначає 13 підстав, за якими іноземці можуть іммігрувати в Україну. Таке право мають, наприклад, діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані спеціалісти, особи, що інвестували в економіку України не менше 100 000 доларів США, прямі родичі громадян України, особи, що мають право на отримання українського громадянства за територіальним походженням, а також ті, хто відслужив у збройних Силах України не менше трьох років. 
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Топ коментарі
+23
Оуеть...
ЗАЧЕМ?!
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12.11.2020 22:29
+21
При Порошенко тут было реально лучше, чем в Мордоре.
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12.11.2020 22:34
+15
ОПЗЖ завозит выборщиков.
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12.11.2020 22:41
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ну например, посоветуй. Обозреватель не предлагай, они задолбали своей рекламой.
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13.11.2020 18:21 Відповісти
Конешно, только бандерлоги смотрят росисские говноканалы. Украинцы отдают предпочтение украинским. Так что бери свои тапочки и хлебай щи.
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13.11.2020 07:19 Відповісти
Мордвин-чебураха, так то не украинцы ,то хохлы ,а про Львов нэпызды ,тварь...
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13.11.2020 11:05 Відповісти
Целая агентурная сеть. Кремлевский спрут пустил щупальца по всей стране.
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13.11.2020 00:21 Відповісти
Приехали украинские унитазы мыть?
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13.11.2020 00:26 Відповісти
При этом больше всего - в 2014 году
Источник: https://censor.net/ru/n3230812

Это самые хитрые. Думали что едут мыть унитазы в будущий ЕС.
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13.11.2020 00:36 Відповісти
Особисто я не проти самої ідеї того, аби росіяни переїздили в Україну і ставали громадянами. Але лише за умови якщо вони будуть допомагати будувати українську Україну. Нажаль таких росіян навіть в Україні небагато.
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13.11.2020 06:27 Відповісти
Думаю что более половины из этих расеянсаких иммигрантов работают на различные спецслужбы расейки и ордло, так как такая натурализация - наилучшее прикрытие для таких кадров.
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13.11.2020 08:00 Відповісти
Сволочей в Украине всё больше и больше.
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13.11.2020 09:20 Відповісти
К нам 50 тыщ, а в рашку убыло сколько? Мульён, небось, если не больше..
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13.11.2020 09:26 Відповісти
звичайно, народ бамбасса та лугандона, якому біндери не давали говорити на рюзьгєм ЄзІкє, знаємо.
більшість, правда повернулась назад, навіть в рашистських анклавах-дЫрах ОРДЛО для переважної більшості виявилось жити краще, ніж в замкадних кацапо-ординських ******, срєді бЯрьозок і асінок на разних сранях-рязанях.))
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13.11.2020 10:50 Відповісти
Все они шпионы и диверсанты.
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13.11.2020 09:59 Відповісти
Троян Понад 50 тис. росіян переїхали в Україну з 2014 року - Цензор.НЕТ 7677
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18.02.2021 14:43 Відповісти
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