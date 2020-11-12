Понад 50 тис. росіян переїхали в Україну з 2014 року

Упродовж семи останніх років майже 52 тис. росіян отримали право на імміграцію в Україну, а понад 19 тис. набули українське громадянство.

Про це Державна міграційна служба повідомила у відповідь на запит DW, інформує Цензор.НЕТ.

За десять місяців поточного року 2857 громадян Російської Федерації отримали дозвіл на імміграцію до України. Загалом, цьогоріч подали свої прохання на імміграцію 8932 іноземці. Росіяни становлять 32 відсотки від цієї кількості.

Від 2014 року до 1 листопада 2020 року українські імміграційні документи отримали 51779 громадян Російської Федерації, інформує ДМСУ. При цьому найбільше - у 2014 році, коли право іммігрувати до України отримав 15571 росіянин. В наступні роки їхня кількість послідовно зменшувалась: від 9,8 тисячі росіян у 2015-му до 4,8 тисячі у 2019 році.

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Громадянами України за цей час стали 19 304 росіянина. Найбільша кількість - 11,9 тисячі осіб - отримали український паспорт за правом територіального походження, тобто вони самі або їхні родичі народилися чи постійно жили до 24 серпня 1991 року на території сучасної України або інших її державних утворень у 20-му столітті, наприклад, в Українській Народній Республіці.

Законодавство України про імміграцію визначає 13 підстав, за якими іноземці можуть іммігрувати в Україну. Таке право мають, наприклад, діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України, висококваліфіковані спеціалісти, особи, що інвестували в економіку України не менше 100 000 доларів США, прямі родичі громадян України, особи, що мають право на отримання українського громадянства за територіальним походженням, а також ті, хто відслужив у збройних Силах України не менше трьох років.