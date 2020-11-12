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Новости Общество
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иммиграция (48) Россия (91279) ГМС (41)

Более 50 тыс. россиян переехали в Украину с 2014 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Более 50 тыс. россиян переехали в Украину с 2014 года

В течение семи последних лет почти 52 тыс. россиян получили право на иммиграцию в Украину, а более 19 тыс. получили украинское гражданство.

Об этом Государственная миграционная служба сообщила в ответ на запрос DW, информирует Цензор.НЕТ.

За десять месяцев текущего года 2 857 граждан Российской Федерации получили разрешение на иммиграцию в Украину. Всего в этом году подали свои просьбы об иммиграции 8 932 иностранца. Россияне составляют 32 процента от этого количества.

С 2014 года по 1 ноября 2020 года украинские иммиграционные документы получили 51 779 граждан Российской Федерации, информирует ГМСУ. При этом больше всего - в 2014 году, когда право иммигрировать в Украину получил 15 571 россиянин. В последующие годы их количество последовательно уменьшалось с 9,8 тысяч россиян в 2015-м до 4,8 тысяч в 2019 году.

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Гражданами Украины за это же время стали 19 304 россиянина. Наибольшее количество - 11,9 тысяч человек - получили украинский паспорт по праву территориального происхождения, то есть они сами или их родственники родились или постоянно жили до 24 августа 1991 года на территории современной Украины или других ее государственных образований в 20-м веке, например, в Украинской Народной Республике.

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Законодательство Украины об иммиграции определяет 13 оснований, по которым иностранцы могут иммигрировать в Украину. Такое право имеют, например, деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины, высококвалифицированные специалисты, лица, инвестировавшие в экономику Украины не менее 100 000 долларов США, прямые родственники граждан Украины, лица, имеющие право на получение украинского гражданства по территориальному происхождению, а также те, кто отслужил в вооруженных силах Украины не менее трех лет.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+23
Оуеть...
ЗАЧЕМ?!
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12.11.2020 22:29
+21
При Порошенко тут было реально лучше, чем в Мордоре.
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12.11.2020 22:34
+15
ОПЗЖ завозит выборщиков.
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12.11.2020 22:41
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ну например, посоветуй. Обозреватель не предлагай, они задолбали своей рекламой.
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13.11.2020 18:21 Ответить
Конешно, только бандерлоги смотрят росисские говноканалы. Украинцы отдают предпочтение украинским. Так что бери свои тапочки и хлебай щи.
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13.11.2020 07:19 Ответить
Мордвин-чебураха, так то не украинцы ,то хохлы ,а про Львов нэпызды ,тварь...
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13.11.2020 11:05 Ответить
Целая агентурная сеть. Кремлевский спрут пустил щупальца по всей стране.
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13.11.2020 00:21 Ответить
Приехали украинские унитазы мыть?
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13.11.2020 00:26 Ответить
При этом больше всего - в 2014 году
Источник: https://censor.net/ru/n3230812

Это самые хитрые. Думали что едут мыть унитазы в будущий ЕС.
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13.11.2020 00:36 Ответить
Особисто я не проти самої ідеї того, аби росіяни переїздили в Україну і ставали громадянами. Але лише за умови якщо вони будуть допомагати будувати українську Україну. Нажаль таких росіян навіть в Україні небагато.
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13.11.2020 06:27 Ответить
Думаю что более половины из этих расеянсаких иммигрантов работают на различные спецслужбы расейки и ордло, так как такая натурализация - наилучшее прикрытие для таких кадров.
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13.11.2020 08:00 Ответить
Сволочей в Украине всё больше и больше.
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13.11.2020 09:20 Ответить
К нам 50 тыщ, а в рашку убыло сколько? Мульён, небось, если не больше..
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13.11.2020 09:26 Ответить
звичайно, народ бамбасса та лугандона, якому біндери не давали говорити на рюзьгєм ЄзІкє, знаємо.
більшість, правда повернулась назад, навіть в рашистських анклавах-дЫрах ОРДЛО для переважної більшості виявилось жити краще, ніж в замкадних кацапо-ординських ******, срєді бЯрьозок і асінок на разних сранях-рязанях.))
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13.11.2020 10:50 Ответить
Все они шпионы и диверсанты.
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13.11.2020 09:59 Ответить
Троян Понад 50 тис. росіян переїхали в Україну з 2014 року - Цензор.НЕТ 7677
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18.02.2021 14:43 Ответить
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