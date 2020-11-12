РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13790 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
7 560 54
ВР (28729) Россия (91269) СМИ (3784)

Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины

Законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" по поводу противодействия информационной войне №4188", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.

Также предлагается обязать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в случае повторного допущения нарушения обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкие наблюдатели не будут направляться на территорию Нагорного Карабаха, - Лавров

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+31
Правильне рішення !
показать весь комментарий
12.11.2020 17:56
+23
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5530
показать весь комментарий
12.11.2020 17:58
+15
Отрицать не надо. Достаточно просто сказать "другая сторона". Какая другая - "А какая разница!" Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 749
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8173
показать весь комментарий
12.11.2020 18:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильне рішення !
показать весь комментарий
12.11.2020 17:56 Ответить
Такой маразм и абсурд .только в Украине возможен -
« та сторона «, «повстанцы «, «ополченцы « Чёрное - это чёрное , а белое - это белое
показать весь комментарий
12.11.2020 18:50 Ответить
Ну почему же. Вот сам Байден говорит про "военный конфликт", заметте, не аргессию рашки, не оккупацию Крыма, а военный конфликт в Украине (про рашку ни слова) Байден готов работать с Великобританией и Францией над решением военного конфликта на востоке Украины. А вы заладили- та сторона, та сторона...
показать весь комментарий
12.11.2020 19:40 Ответить
для Байдена это внешний конфликт в любом случае и не надо передергивать об РФ он четко все говорит
показать весь комментарий
12.11.2020 20:30 Ответить
В спитче про сторны конфликта ничего нет, просто конфликт, даже намека на "ту сторону".
показать весь комментарий
12.11.2020 20:40 Ответить
Не правильне (по правилам, логіці), а істино (бо фактично).
показать весь комментарий
12.11.2020 22:21 Ответить
А как же *********** ? Их же инсульт хватит ! ))
показать весь комментарий
12.11.2020 17:57 Ответить
Чем раньше, тем лучше.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:03 Ответить
Инфаркт тоже им не помешает.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:21 Ответить
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5530
показать весь комментарий
12.11.2020 17:58 Ответить
Я это каждый день говорила !🤢🤡клоун использует «стариков в маразме » , как и путлер : «а мы поставим женщин и детей ,перед солдатами «
показать весь комментарий
12.11.2020 18:59 Ответить
***** м сам «старик в маразме».
показать весь комментарий
12.11.2020 19:16 Ответить
Отставка этому дерьму будет только по румынскому или ливийскому варианту.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:25 Ответить
будем как таки "кое\кто", что если усомниться шо в О*, мол убили не 6млн, но 4, - фтурьму?
Ну да, 4, но" фтурьму"
давай, твари, давай шо я скажку шо сигареты не убили тоже 4 млн, а 5, давай фтурьму, суки, делать вам нех., пи... в плохом смысле, ибо в хорошем о вас..... не знаю что сказать то. Разве шо смешные потасовки с Ляшком, да и то не прошел
показать весь комментарий
12.11.2020 18:01 Ответить
Внимание! Обнаружен путлеровец!
Пшёл нах, мразина рашистская! Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5844
показать весь комментарий
12.11.2020 18:04 Ответить
Как вы поняли этот бред алкаша?
показать весь комментарий
12.11.2020 18:07 Ответить
Ты ляг и прими лекарство. Ты реально слаб. Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 4287
показать весь комментарий
12.11.2020 18:09 Ответить
Похмелись стєкломоєм. Чи що там за херню ти пив?
показать весь комментарий
12.11.2020 18:40 Ответить
"боярку". кстати да, рубит с копыт, только так. бывало - упал с кресла, потом встал(я сам, ну, весь), а комп даже не заглох еще, т.е. не более сколько там по умолч. минут то... ну не пол-часа то. кстати, угадай.те шо я щас сделаю?
Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 3933
еще бы "соломки" подстелить, а то бывает всякое то Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 6051
показать весь комментарий
13.11.2020 09:23 Ответить
Если кто то заподозрит что поляки помогали немцам во 2-й мировой - 5 лет тюрьмы.
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.
Отрицание олокоста - тюрьма.
Теперь наш выход.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:43 Ответить
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.\\\\\\

Шооо????
Сравнить человека с Монстром и всего лишь "3 года"?. Сралин в "аду"(ляхи же христоеды) - громко лупит в ладоши лезгинку и лезгея.
показать весь комментарий
13.11.2020 09:26 Ответить
Кто обнаружен то?

Ты сперва историю поучи шо Путин никоем случаем не Муссолини, как ты высрал. и да, мне до Муссолини далеко как до вербы, а тебе - как до шаровой молнии. Внимание, обнаружен Ахтунг!
показать весь комментарий
13.11.2020 09:24 Ответить
Очень надеюсь, что согласно нового закона половину рады и администрации *********** прямо с заседания заберут... желательно, с конфискацией...
показать весь комментарий
12.11.2020 18:06 Ответить
Огласить кто будет голосовать против.То что фракция гнойных ********* опзж проголосует против-это ясно.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:10 Ответить
Отрицать не надо. Достаточно просто сказать "другая сторона". Какая другая - "А какая разница!" Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 749
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8173
показать весь комментарий
12.11.2020 18:11 Ответить
По такому закону придется всех ЗАЖОПников посадить они на этот вопрос как жабы дуются на эфирах.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:12 Ответить
Так и клоуна первого , он🤡🤢 террористов -палачей на стадионе называл -« ополченцами», а у ***** видит мир 👀 !
показать весь комментарий
12.11.2020 19:07 Ответить
В России приняли закон запрещающий називать Крым аннексированым.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:12 Ответить
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 3126 Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 1996
показать весь комментарий
12.11.2020 18:16 Ответить
Всіх цих на гіляку. І буде лад.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:14 Ответить
В СССР тоже никто не заикался, что республики Балтии оккупированные - посадили бы в тюрьму или психушку за такое.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:36 Ответить
А те, що Україна була окупована, ще й досі мовчать.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:00 Ответить
Тогда про что будут говорить на каналах Медведчука и что будет вещать Шарикоподобный.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:13 Ответить
Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 9387 Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8375
показать весь комментарий
12.11.2020 18:24 Ответить
" ...в случае повторного допущения нарушения обращаться в суд с иском..."-ну и закон! Сомневаюсь,что этот проект дойдёт до зала-хочу ошибиться.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:32 Ответить
О, вата сейчас взвоет. Прям уже вижу полыхание. Если получится принять, то это гут
показать весь комментарий
12.11.2020 18:36 Ответить
На седьмом году войны с таким количеством жертв принимать такое законопроект нельзя. Закон обратной силы не имеет. Выйдет что война у нас с момента выхода закона в силу. Ну как то так. Подобной дури не один дуремарский парламент не упорол пока во всём мире.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:38 Ответить
Давно пора. Только представляю, сколько у этого Закона будет противников, сколько "поправок", сколько отсутствий кворума. Но даст Бог, все-таки примут.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:38 Ответить
Законо про колаборанство потрібен! Це більш ширше поняття!
показать весь комментарий
12.11.2020 18:38 Ответить
Почему этот закон не приняли при Пете?
показать весь комментарий
12.11.2020 18:42 Ответить
Потому что такие законы принимают как последний довод. Если нет других аргументов.
Это всё для внутреннего пользования. Взять этот закон как основное доказательство и с ним в Гаагу. Дурики что ли. Но малограмотному народу понравится.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:49 Ответить
Не надо изобретать велосипед!
Принять закон о коллаборационизме там и поездки указать и запрет на средства массовой информации,ЗАЖОПники у сельских украинских бабушек в гороховых музыкальных чатах уже на вершине.
показать весь комментарий
12.11.2020 18:54 Ответить
Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 6808

камунизм=савецкая власть плюс русьіфикация всей страньі
показать весь комментарий
12.11.2020 18:55 Ответить
Та хто його цим складом ВР прийме? Це просто "гра на публіку".
показать весь комментарий
12.11.2020 19:08 Ответить
Так хорошо ж играют, сволочи!
показать весь комментарий
12.11.2020 19:14 Ответить
В цьому відношенні вони професіонали і без рук можуть.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:27 Ответить
Это только касается каналов на ТВ.А почему не принимают такой закон по отношению ко всем гражданам Украины?
показать весь комментарий
12.11.2020 19:21 Ответить
Україна проситиме, щоби за Байдена у США призначили "нового Волкера"
Пусть лучше вернут того самого Волкера.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:40 Ответить
За отріцаніє повинне бути наказаніє висилкою в лугандон або крисму Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 4507
показать весь комментарий
12.11.2020 20:13 Ответить
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,РАБИНОВИЧ КОРОЛЕВСЬКА І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АННЕКСІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?

Закликаю патріотів та не байдужих підтримати петицію
№22/105082-еп проти колаборантів-
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082
показать весь комментарий
12.11.2020 20:32 Ответить
А Россия не воюет против Украины. Агрессор- это ,,Та сторона,,. Какая?Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України - Цензор.НЕТ 9965
показать весь комментарий
12.11.2020 20:32 Ответить
Вас готовят к поглощению великим пуууу в состав тайожного болота ! зе ква ква ....
показать весь комментарий
12.11.2020 20:54 Ответить
 
 