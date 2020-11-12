Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины
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Законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Комитет принял решение рекомендовать принять за основу законопроект о внесении изменений в закон "О телевидении и радиовещании" по поводу противодействия информационной войне №4188", - говорится в сообщении.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить высказывания, содержащие отрицание факта военной агрессии Российской Федерации и оккупации ею части территории Украины.
Также предлагается обязать Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в случае повторного допущения нарушения обращаться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телерадиоорганизации или аннулировании лицензии провайдера программной услуги.
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« та сторона «, «повстанцы «, «ополченцы « Чёрное - это чёрное , а белое - это белое
Ну да, 4, но" фтурьму"
давай, твари, давай шо я скажку шо сигареты не убили тоже 4 млн, а 5, давай фтурьму, суки, делать вам нех., пи... в плохом смысле, ибо в хорошем о вас..... не знаю что сказать то. Разве шо смешные потасовки с Ляшком, да и то не прошел
Пшёл нах, мразина рашистская!
еще бы "соломки" подстелить, а то бывает всякое то
Сравнит Гитлера и сталина - 3 года.
Отрицание олокоста - тюрьма.
Теперь наш выход.
Шооо????
Сравнить человека с Монстром и всего лишь "3 года"?. Сралин в "аду"(ляхи же христоеды) - громко лупит в ладоши лезгинку и лезгея.
Ты сперва историю поучи шо Путин никоем случаем не Муссолини, как ты высрал. и да, мне до Муссолини далеко как до вербы, а тебе - как до шаровой молнии. Внимание, обнаружен Ахтунг!
Это всё для внутреннего пользования. Взять этот закон как основное доказательство и с ним в Гаагу. Дурики что ли. Но малограмотному народу понравится.
Принять закон о коллаборационизме там и поездки указать и запрет на средства массовой информации,ЗАЖОПники у сельских украинских бабушек в гороховых музыкальных чатах уже на вершине.
камунизм=савецкая власть плюс русьіфикация всей страньі
Пусть лучше вернут того самого Волкера.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АННЕКСІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Закликаю патріотів та не байдужих підтримати петицію
№22/105082-еп проти колаборантів-
РОЗРОБИТИ ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО КОЛАБОРАЦІОНІЗМ".
https://petition.president.gov.ua/petition/105082