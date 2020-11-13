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"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабінет Міністрів України дозволив роботу операторів поштового зв'язку на час карантину вихідного дня до 30 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Поштові офіси продовжують працювати стандартно без змін в роботі. Зокрема, на час "високого" сезону в період новорічних і різдвяних свят 250 найбільш завантажених відділень "Укрпошти" по всій Україні будуть працювати без вихідних, інші відділення - за раніше встановленим графіком", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.

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Автор: Анастасія Потіха
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я уверен, что на качестве работы и сроке доставки посылок, это все равно не отразится)))
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13.11.2020 12:04 Відповісти
Вава буде розвозити.
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13.11.2020 12:06 Відповісти
Судя по всему, сейчас у Укрпочты вообще нет задачи посылки доставлять ))
Не для этого она работает!
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13.11.2020 12:50 Відповісти
Смелянскому - главе Укрпочты НЕ работать нет резона. Это ж не работа - а скирдование бабла ))
"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2114
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13.11.2020 12:46 Відповісти
"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8931
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13.11.2020 12:46 Відповісти
А она вообще нужна /Укрпочта/, пожалуй, другие негосударственные операторы справляются куда лучше и эффективнее? Оставить только военную фельдъегерскую службу для нужд армии и госапарата и все!
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13.11.2020 13:07 Відповісти
 
 