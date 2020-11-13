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"Укрпочта" будет работать во время карантина выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабинет Министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе. В частности, на время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

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Автор: Богдан Гуньковський
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я уверен, что на качестве работы и сроке доставки посылок, это все равно не отразится)))
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13.11.2020 12:04 Ответить
Вава буде розвозити.
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13.11.2020 12:06 Ответить
Судя по всему, сейчас у Укрпочты вообще нет задачи посылки доставлять ))
Не для этого она работает!
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13.11.2020 12:50 Ответить
Смелянскому - главе Укрпочты НЕ работать нет резона. Это ж не работа - а скирдование бабла ))
"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2114
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13.11.2020 12:46 Ответить
"Укрпошта" працюватиме під час карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8931
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13.11.2020 12:46 Ответить
А она вообще нужна /Укрпочта/, пожалуй, другие негосударственные операторы справляются куда лучше и эффективнее? Оставить только военную фельдъегерскую службу для нужд армии и госапарата и все!
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13.11.2020 13:07 Ответить
 
 