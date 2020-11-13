"Укрпочта" будет работать во время карантина выходного дня

Кабинет Министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе. В частности, на время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

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