Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз
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Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю заявив, що розроблення вакцин ніколи не проводилися так швидко, як під час пандемії COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на закритті щорічної асамблеї ВООЗ.
"Ніколи дослідження щодо вакцин не просувалися вперед так швидко, як зараз", - сказав Гебреєсус.
"Немає жодних сумнівів, що вакцина стане найважливішим засобом для того, щоб взяти під контроль пандемію. Ми раді попереднім результатам клінічних випробувань, опублікованим цього тижня", - додав він, говорячи про результати компаній Pfizer та BioNTech.
Глава організації наголосив на важливості того, щоб "усі країни змогли скористатися результатами цих наукових досягнень".
Вакцина компанії Pfizer розроблена спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. 9 листопада її творці повідомили, що ефективність дії вакцини становить 90%.
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S Korea will produce 150mln of Russian vaccine.
A Brazilian pharmaceutical company said on Friday it has signed an agreement to produce 50mln of Russia's vaccine in the second half of November.
Mexico 32 million
Brazil 50 million
India 100 million
EconomicTime
Желаю Вам не чихать и не кашлять.
Все будет хорошо и без Рейтерс новостей.
Никто ничего не купил. Никто ничего не тестировал. Никто ничего не знает. Это Мосфильм и Путин сказки говорят.
А НАТО какие-то санкции грозит Туркам, наивные..
Им не сообщили, что нету никакой вакцины. Пусть спросят у знающих экспертов по всем болезням.
У нас, и у Вас нет вакцинации. Мое правительство ждет свою вакцину эфективностью 90% , а Ваше правительство, наверное, тоже. А пока что мое правительство ищет производителей - 80 С криостатов для хранения, т.к. это хранение требуется вплоть до клиник, а в отличие от российской эффективностью 92% нужен только холодильник -18 С.
Это бизнес ничего личного.
допустили пандемию во всем мире..и квакаешь?
Вопреки.