Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю заявив, що розроблення вакцин ніколи не проводилися так швидко, як під час пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на закритті щорічної асамблеї ВООЗ.

"Ніколи дослідження щодо вакцин не просувалися вперед так швидко, як зараз", - сказав Гебреєсус.

"Немає жодних сумнівів, що вакцина стане найважливішим засобом для того, щоб взяти під контроль пандемію. Ми раді попереднім результатам клінічних випробувань, опублікованим цього тижня", - додав він, говорячи про результати компаній Pfizer та BioNTech.

Глава організації наголосив на важливості того, щоб "усі країни змогли скористатися результатами цих наукових досягнень".

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Вакцина компанії Pfizer розроблена спільно з німецькою біотехнологічною компанією BioNTech. 9 листопада її творці повідомили, що ефективність дії вакцини становить 90%.