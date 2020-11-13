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Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велись так быстро, как во время пандемии COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.

"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус.

"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.

Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 уже вышла за рамки чрезвычайной ситуации, - ВОЗ

Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.
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Топ комментарии
+4
А що там з наросійським фуфломіцином? Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас - Цензор.НЕТ 2577
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13.11.2020 15:13
+3
Меланія покидає Дональда, у Моніки з"явився шанс. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 9106
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13.11.2020 15:20
+2
Гарно лікує корів від сказу.
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13.11.2020 15:25
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А що там з наросійським фуфломіцином? Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас - Цензор.НЕТ 2577
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13.11.2020 15:13 Ответить
Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 61
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13.11.2020 15:23 Ответить
Гарно лікує корів від сказу.
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13.11.2020 15:25 Ответить
Английский осилишь на видео Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 5633
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13.11.2020 15:26 Ответить
Вы правы. Эта вакцина бесполезна для Вас.
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13.11.2020 15:34 Ответить
VIDEO from India
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13.11.2020 15:25 Ответить
Лариса.Еще раз спрошу.Чем хороша эта вакцина?😂🌷
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13.11.2020 15:26 Ответить
Тем,что у нее 144 побочных проблем!
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13.11.2020 16:06 Ответить
А может Корона коцапских лап дело?😂🌷
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13.11.2020 15:38 Ответить
что значит "А может"!?
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13.11.2020 16:17 Ответить
Reuters:
S Korea will produce 150mln of Russian vaccine.
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13.11.2020 15:32 Ответить
А есть вакцина,от убийства коцапами украинцев?
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13.11.2020 15:37 Ответить
Reuters - Read here
A Brazilian pharmaceutical company said on Friday it has signed an agreement to produce 50mln of Russia's vaccine in the second half of November.
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13.11.2020 15:40 Ответить
Израиль зарезервировал 1,5 млн. доз российской вакцины для Иерусалимского госпиталя, и хотят еще. Министерство здоровья Израиля зарегистрировало российскую вакцину. ссылка
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13.11.2020 15:48 Ответить
Израиль заказал 1.5 млн доз - это 20% их населения
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13.11.2020 16:00 Ответить
Два кацапских холопа "лайк"ают друг у другого! Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 4792
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13.11.2020 16:04 Ответить
Спасибо, оставайтесь на линии, Ваше мнение очень важно для холопов. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 1997
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13.11.2020 16:07 Ответить
Таким холопам как ты,не важны чужие мнения,зато всегда важно,чтобы в Пригожинской миске под столом,была какая нибудь похлебка.
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13.11.2020 16:11 Ответить
мы приводим просто факты, без оценки. К фактам претензии есть?
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13.11.2020 16:13 Ответить
А пригожинская миска с похлебкой не важна? Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 7285
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13.11.2020 16:14 Ответить
не знаю. Что там в ней сегодня, расскажи.
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13.11.2020 16:20 Ответить
Мне откуда,отсюда из Молдовы,знать?Тебе,бегающему под тем столом,лучше знать
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13.11.2020 16:29 Ответить
ну тыж откудато знаешь что кацапская вакцина - фуфло и все кто ее покупают - дураки.
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13.11.2020 16:34 Ответить
Ты,холоп,вакцинирован?
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13.11.2020 16:39 Ответить
Не отвлекайте их своими фактами. Они в Словакии будут вакцину покупать.
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13.11.2020 22:29 Ответить
Чом нема *відмітитить як кацап*
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13.11.2020 16:39 Ответить
Вони *спутніки* подружжя тобто
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13.11.2020 17:10 Ответить
друг у другого??хм??я вообще то не извращенец!! но ход ваших мыслей мне нравится!! Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 3490 Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 4948 Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 1833
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14.11.2020 00:40 Ответить
Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 8813
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14.11.2020 13:45 Ответить
Egypt -25 mln
Mexico 32 million
Brazil 50 million
India 100 million

EconomicTime
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13.11.2020 15:58 Ответить
Многие хотели покупать холопские военные самолеты,вертолеты,ПЗРК... А потом как-то не сошлось.
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13.11.2020 16:01 Ответить
Ну и... ? Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 8827
Желаю Вам не чихать и не кашлять. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 2215
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13.11.2020 16:09 Ответить
То же самое будет и с вакциной. Впрочем зря корячишься,-скоро твоя писанина будет удалена.
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13.11.2020 16:13 Ответить
И не сомневаюсь. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 9183 Хотя если честно, нет никакой вакцины, и вируса нет, и проблем нет.
Все будет хорошо и без Рейтерс новостей. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 9183
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13.11.2020 16:18 Ответить
Почему же, Турция например купила у Раши 4 дивизиона С-400 на 2,5 млрд.долларов.
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13.11.2020 16:15 Ответить
Что за глупые вопросы? Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 3409

Никто ничего не купил. Никто ничего не тестировал. Никто ничего не знает. Это Мосфильм и Путин сказки говорят.
А НАТО какие-то санкции грозит Туркам, наивные.. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 9899
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13.11.2020 16:21 Ответить
Венгрия закупает в декабре небольшую партию и потом ведет разговоры о производстве российской вакуцины на своей территории.
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13.11.2020 16:19 Ответить
А Венгры вообще - неинформированные, необразованные. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 7514
Им не сообщили, что нету никакой вакцины. Пусть спросят у знающих экспертов по всем болезням. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 6130
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13.11.2020 16:24 Ответить
А вы,два тартаровских друга, уже вакцинированы своим фуфломицином?
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13.11.2020 16:26 Ответить
Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 3992
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13.11.2020 16:43 Ответить
Лариса,вам не надоело унижаться на этом сайте?😂🌷
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13.11.2020 16:44 Ответить
Отвечай на вопрос.
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13.11.2020 16:47 Ответить
Нет конечно же. Носим маски, держим дистанцию. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 5147
У нас, и у Вас нет вакцинации. Мое правительство ждет свою вакцину эфективностью 90% , а Ваше правительство, наверное, тоже. А пока что мое правительство ищет производителей - 80 С криостатов для хранения, т.к. это хранение требуется вплоть до клиник, а в отличие от российской эффективностью 92% нужен только холодильник -18 С.

Это бизнес ничего личного. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 40
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13.11.2020 18:06 Ответить
Съезди в Донецк за криостатами,бизнесмен хренов,-я когда-то оттуда привез.
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13.11.2020 21:27 Ответить
Good news: Ukraine - Первые поставки могут быть уже во втором квартале.
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13.11.2020 20:21 Ответить
Из Словакии.
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13.11.2020 22:32 Ответить
Здається вони один одного шкіряним шприцем штрикають, бо то кацапи. *Спутніки* по життю так би мовити
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13.11.2020 17:08 Ответить
І це дякуючи Трампу, котрий це швидко і професійно організував і що на це скаже пан Портніков, котрий порівняв «популіста Трампа» із Зеленським?
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13.11.2020 15:15 Ответить
О_о
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13.11.2020 15:17 Ответить
Меланія покидає Дональда, у Моніки з"явився шанс. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 9106
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13.11.2020 15:20 Ответить
Моника не в его вкусе. Стандарты не те.
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13.11.2020 16:42 Ответить
Все одно не встигнете.
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13.11.2020 15:16 Ответить
мне вот очень интересно, когда эту крысу снимут из ВОЗа? тварюка тянула до последнего, не обьявляло эпидемию китайскиго вируса......
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13.11.2020 15:16 Ответить
Пока мне так и неясно: из 6 вакцин-кандидатов, которые уже на третьем этапе испытаний, хотя бы одна будет тренировать иммунитет против неизменяемых белков вируса или придется под каждый штамм отдельную вакцину колоть? Если кто-нибудь в курсе, просветите.
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13.11.2020 15:17 Ответить
Это хороший вопрос, неясный и неприятный. По моему мнению, новая модифицированная вакцина будет нужна каждый год. Вирус мутирует, как грипп. К сожалению.
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13.11.2020 16:55 Ответить
Да, примерно как грипп - каждый год новая вакцина.
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13.11.2020 17:07 Ответить
а что скажет таварисчь Гейбрейсус по поводу карантина выходного дня?)
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13.11.2020 15:18 Ответить
Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 1386
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13.11.2020 15:34 Ответить
Он вобще должен как-то участвовать или только восхищаться должен?
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13.11.2020 15:23 Ответить
скройся..квакаешь про вакцину..
допустили пандемию во всем мире..и квакаешь?
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13.11.2020 15:24 Ответить
Деньги не пахнут, особенно китайские.
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13.11.2020 15:34 Ответить
Так баблищще жеж... Куда тем маскам
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13.11.2020 15:38 Ответить
Доктор Барік вже має в шухляді, і вакцину, і не одну, для плебеїв і для патриціїв. Одні від неї будуть копита відкидати, а інша для фартушків високого градусу, як про це говорив, той хто фінансував, і доктора Барика і чинушу Гебрея з ВООЗ.
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13.11.2020 15:42 Ответить
Это благодаря ему,или наперекор?
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13.11.2020 16:02 Ответить
Это ри-х-т-т-т-ори-х-ческий вопрос, сер? Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 526
Вопреки. Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 7445
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13.11.2020 16:13 Ответить
Я спрашивал людей,а не тебя!
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13.11.2020 16:17 Ответить
Приходится спешить с вакциной,- человечество на грани выживания!!!
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13.11.2020 16:39 Ответить
Він теж вигодонабувач? Глава ВООЗ Гебреєсус вражений оперативністю розроблення вакцин проти COVID-19: Ніколи дослідження не просувалися так швидко, як зараз - Цензор.НЕТ 2252
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13.11.2020 17:20 Ответить
та ты шо?! так и наука вапщета на месте не стоит. все сегодня делается быстрее чем 5 или 10 лет назад. где они, *****, тока этого колхозника на пост главы ВОЗ нашли?!
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13.11.2020 18:04 Ответить
 
 