Глава ВОЗ Гебрейесус впечатлен оперативностью разработки вакцин от COVID-19: Никогда исследования не продвигались так быстро, как сейчас
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Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в пятницу заявил, что разработка вакцин никогда не велись так быстро, как во время пандемии COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на закрытии ежегодной ассамблеи ВОЗ.
"Никогда исследования по вакцинам не продвигались вперед так быстро, как сейчас", - сказал Гебрейесус.
"Нет никаких сомнений, что вакцина станет важнейшим средством для того, чтобы взять под контроль пандемию. Мы рады предварительным результатам клинических испытаний, опубликованным на этой неделе", - добавил он, говоря о результатах компаний Pfizer и BioNTech.
Глава организации отметил важность того, чтобы "все страны смогли воспользоваться результатами этих научных достижений".
Вакцина компании Pfizer разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. 9 ноября ее создатели сообщили, что эффективность действия вакцины составляет 90%.
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S Korea will produce 150mln of Russian vaccine.
A Brazilian pharmaceutical company said on Friday it has signed an agreement to produce 50mln of Russia's vaccine in the second half of November.
Mexico 32 million
Brazil 50 million
India 100 million
EconomicTime
Желаю Вам не чихать и не кашлять.
Все будет хорошо и без Рейтерс новостей.
Никто ничего не купил. Никто ничего не тестировал. Никто ничего не знает. Это Мосфильм и Путин сказки говорят.
А НАТО какие-то санкции грозит Туркам, наивные..
Им не сообщили, что нету никакой вакцины. Пусть спросят у знающих экспертов по всем болезням.
У нас, и у Вас нет вакцинации. Мое правительство ждет свою вакцину эфективностью 90% , а Ваше правительство, наверное, тоже. А пока что мое правительство ищет производителей - 80 С криостатов для хранения, т.к. это хранение требуется вплоть до клиник, а в отличие от российской эффективностью 92% нужен только холодильник -18 С.
Это бизнес ничего личного.
допустили пандемию во всем мире..и квакаешь?
Вопреки.