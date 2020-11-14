УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11038 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
893 1
другий тур (38) ЦВК (1132)

Повторні місцеві вибори: ЦВК визначила розмір грошової застави

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Повторні місцеві вибори: ЦВК визначила розмір грошової застави

Центральна виборча комісія визначила розмір грошової застави на повторних виборах, виборчий процес яких починається в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба комісії, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія визначила, що розмір грошової застави для кандидата в депутати на повторних виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) ... становитиме 1000 грн за кожного кандидата", - сказано в повідомленні.

При цьому розмір грошової застави для кандидата на посаду голови на повторних виборах сільських, селищних, міських голів (міста з кількістю виборців до 75 тисяч) - 5 тисяч гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Явка в другому турі місцевих виборів буде значно нижчою порівняно з першим, - ОПОРА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Второй тур местных выборов: ЦИК определил размер денежного залога - Цензор.НЕТ 5008
показати весь коментар
13.11.2020 15:20 Відповісти
 
 