Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента України в опублікованому указі №499/2020 року.

У тексті указу наголошується: "Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".

Читайте також: Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж