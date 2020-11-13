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Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ
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Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента України в опублікованому указі №499/2020 року.
У тексті указу наголошується: "Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".
Топ коментарі
+10 SANDY
показати весь коментар13.11.2020 18:57
+7 Шрек Баблокат
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+3 Nataliia Radchenko
показати весь коментар13.11.2020 20:16
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Вот брифинг от 2019-го года..
https://youtu.be/mHXePKEcqEU
Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
а СБУ отдыхало без приказа!..
просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.