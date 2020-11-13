УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16988 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
10 802 11
контррозвідка (458) наказ (346) Левченко Сергій (2) військова контррозвідка (30)

Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив Сергія Левченка головою департаменту військової контррозвідки СБУ, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Сергія Левченка начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті президента України в опублікованому указі №499/2020 року.

У тексті указу наголошується: "Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України".

Читайте також: Киянка за $60 тис. гарантувала призначення на керівну посаду в Міноборони, - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Я вам скажу так: какую бы версию мы не рассматривали - то ли торговля оружия в огромных масштабах, то ли диверсия или теракт - это все ответственность военной контрразведки СБУ.

Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
показати весь коментар
13.11.2020 18:57
+7
похоже, готовится какая-то большая подляна!..
просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
а СБУ отдыхало без приказа!..
просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
показати весь коментар
13.11.2020 19:39
+3
Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.
показати весь коментар
13.11.2020 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так он им и был..
Вот брифинг от 2019-го года..
https://youtu.be/mHXePKEcqEU
показати весь коментар
13.11.2020 18:57 Відповісти
Я вам скажу так: какую бы версию мы не рассматривали - то ли торговля оружия в огромных масштабах, то ли диверсия или теракт - это все ответственность военной контрразведки СБУ.

Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
показати весь коментар
13.11.2020 18:57 Відповісти
Очередной фигурант партии "Регионов".
показати весь коментар
13.11.2020 19:32 Відповісти
Скорее партии Единая Россия
показати весь коментар
13.11.2020 20:57 Відповісти
похоже, готовится какая-то большая подляна!..
просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
а СБУ отдыхало без приказа!..
просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
показати весь коментар
13.11.2020 19:39 Відповісти
це син миколи левченко?
показати весь коментар
13.11.2020 20:09 Відповісти
Це син дзержинського, однозначно
показати весь коментар
13.11.2020 20:56 Відповісти
Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.
показати весь коментар
13.11.2020 20:16 Відповісти
обидва виродки.
показати весь коментар
13.11.2020 20:27 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки (кого)? Службы безопасности Украины.
показати весь коментар
13.11.2020 20:45 Відповісти
Так надо было сразу какого-нибудь патрушева пригласить
показати весь коментар
13.11.2020 20:55 Відповісти
 
 