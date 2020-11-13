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Новости Политика Украины
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Зеленский назначил Сергея Левченко главой департамента военной контрразведки СБУ, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил Сергея Левченко главой департамента военной контрразведки СБУ, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте президента Украины, в опубликованном указе  №499/2020,

В тексте указа отмечается: ""Назначить Левченко Сергея Михайловича начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+10
Я вам скажу так: какую бы версию мы не рассматривали - то ли торговля оружия в огромных масштабах, то ли диверсия или теракт - это все ответственность военной контрразведки СБУ.

Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
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13.11.2020 18:57
+7
похоже, готовится какая-то большая подляна!..
просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
а СБУ отдыхало без приказа!..
просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
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13.11.2020 19:39
+3
Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.
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13.11.2020 20:16
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Так он им и был..
Вот брифинг от 2019-го года..
https://youtu.be/mHXePKEcqEU
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13.11.2020 18:57 Ответить
Я вам скажу так: какую бы версию мы не рассматривали - то ли торговля оружия в огромных масштабах, то ли диверсия или теракт - это все ответственность военной контрразведки СБУ.

Военную контрразведку СБУ у нас возглавляет господин Сергей Левченко, назначенный еще во времена Лебедева и Соломатина. Он - один из немногих чиновников спецслужб, который остался при такой должности еще со времен Януковича. У нас нет прямых доказательств, но если мы допускаем, что этот человек имеет какие-то связи с РФ, то мы понимаем, что любые мероприятия по охране складов тут же становятся достоянием российский спецслужб.
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13.11.2020 18:57 Ответить
Очередной фигурант партии "Регионов".
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13.11.2020 19:32 Ответить
Скорее партии Единая Россия
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13.11.2020 20:57 Ответить
похоже, готовится какая-то большая подляна!..
просто напомню, что в период "зима-весна"(начало), наше СБУ просто самоустранилось из жизни.. у нас в Киев Стрелков(Гиркин) по центру разгуливал.. у нас сепары делали что хотели..
а СБУ отдыхало без приказа!..
просто при Баканове приказа "действовать" не будет!.. Баканов предатель, как и Зеленский, и скоро они будут кукарекать на программах Скобеевой, как в Украине тяжко живется любителям "рускавамира" и единой Рассиюшки..
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13.11.2020 19:39 Ответить
це син миколи левченко?
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13.11.2020 20:09 Ответить
Це син дзержинського, однозначно
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13.11.2020 20:56 Ответить
Александр Лукашенко во время встречи с группой иностранных журналистов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского не признавать его президентом. Соответствующий фрагмент интервью 13 ноября опубликовал журналист Олег Кашин на своей странице в Facebook.
Во время встречи журналист спросил, как Лукашенко ведет диалог с Зеленским, который якобы говорил, что к нему будут обращаться по имени и фамилии без приставки "президент".
"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его сейчас кто-то не назвал его просто Зеленским, а не президентом. По моему все к тому идет. С 70% [поддержки на выборах] он обвалился до 22 - 30%. Надо умудриться, чтобы за полтора-два года обвалить доверие к себе со стороны народа. Поэтому грубо скажу: чья б корова мычала, а Зеленского - молчала", - сказал Лукашенко.
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13.11.2020 20:16 Ответить
обидва виродки.
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13.11.2020 20:27 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил начальником Департамента военной контрразведки (кого)? Службы безопасности Украины.
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13.11.2020 20:45 Ответить
Так надо было сразу какого-нибудь патрушева пригласить
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13.11.2020 20:55 Ответить
 
 