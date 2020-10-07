РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4387 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 030 9

Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ

Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами Российской Федерации жителя одного из пограничных районов Черниговской области к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что наш соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранителями за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после возвращении домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задач.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ пыталась завербовать 66-летнюю директора гостиницы на Луганщине, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности Украины также напомнила, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили в органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

"В последние годы на Черниговщине контрразведчиками СБУ разоблачили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников - от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, в коммерческих целях, посещения родственников и т.д.", - добавили в пресс-службе СБУ .

контрразведка (496) правоохранительные органы (2973) СБУ (20431) силовики (2802) вербовка (274)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отета новасть,у нас в парламенте не прикрытые агенты ***** сидят,где ваша служба тридварасы продажные???
показать весь комментарий
07.10.2020 12:43 Ответить
Мертвечина, Киви, Рабихлович - табу
показать весь комментарий
07.10.2020 12:44 Ответить
«от работников органов местного самоуправления, Источник: https://censor.net/ru/n3223420
ОТ есть, а где ДО ?
показать весь комментарий
07.10.2020 12:49 Ответить
При владі цієї гидоти набогато більше !!))
показать весь комментарий
07.10.2020 12:58 Ответить
НЕХЕР ШАСТАТЬ!!
показать весь комментарий
07.10.2020 13:00 Ответить
Як же смішно і гидко читати це. Та в нас в країні під носом СБУ перші вмсокопосадовці вже давно завербовані ФСБ. Взяти хоча б всіляких медведчуків, бойкіних, рабіновичів і багато інших з п"ятої колони. А скільки промосковітських каналів досі ще працює в Україні? Пів Ради можна саджати за зраду. Роботи СБУ непочатий край... А СБУ робить тільки вигляд, що працює - продажна свол...та (((.
показать весь комментарий
07.10.2020 13:06 Ответить
Пальчевського викрийте, недолугі
показать весь комментарий
07.10.2020 13:12 Ответить
А коли до Єрмака з Зеленським черга дійде?
показать весь комментарий
07.10.2020 13:14 Ответить
нехай шустать...
показать весь комментарий
07.10.2020 23:27 Ответить
 
 