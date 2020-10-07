Контрразведка СБУ раскрыла попытку вербовки украинца спецслужбами РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины зафиксировали попытку вовлечения спецслужбами Российской Федерации жителя одного из пограничных районов Черниговской области к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

"Установлено, что наш соотечественник периодически выезжал в Россию по личным делам. Во время очередной поездки был задержан российскими правоохранителями за якобы нарушение трудового законодательства и условий пребывания на территории РФ.

Прибегнув к методам психологического давления и запугивания, представители вражеской спецслужбы заставили мужчину подписать согласие на негласное сотрудничество. По заданию российских кураторов, украинец должен был собирать информацию о воинских частях и военнослужащих, проходящих службу в районах, граничащих с РФ. Их также интересовала информация в отношении сотрудников украинских правоохранительных органов, граждан, которые систематически ездят в Россию на заработки. Собранные данные мужчина должен был передать кураторам во время следующего визита в РФ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после возвращении домой мужчина добровольно обратился в Службу безопасности Украины и дал показания об обстоятельствах его вербовки и поставленных задач.

Служба безопасности Украины также напомнила, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершили никаких действий во исполнение преступного задания иностранного государства, организации или их представителей, и добровольно сообщили в органы государственной власти о фактах привлечения к конфиденциальному сотрудничеству в ущерб государственной безопасности Украины.

"В последние годы на Черниговщине контрразведчиками СБУ разоблачили ряд попыток со стороны иностранных спецслужб привлечь жителей приграничья к шпионской деятельности.

Под усиленным вниманием иностранных спецслужб находится широкий спектр наших соотечественников - от работников органов местного самоуправления, военнослужащих, правоохранителей, участников АТО (ООС) и членов их семей, в рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ для трудоустройства, в коммерческих целях, посещения родственников и т.д.", - добавили в пресс-службе СБУ .